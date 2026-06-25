Yer yuzida navbatdagi magnit boʻroni kuzatilmoqda: G1 darajasidagi faollik qayd etildi

·26·Texno
Yer yuzida navbatdagi magnit boʻroni kuzatilmoqda: G1 darajasidagi faollik qayd etildi

Yer sayyorasi navbatdagi geomagnit tebranishlar bosqichiga kirdi. Mutaxassislarning qayd etishicha, tunda boshlangan magnit boʻroni ertalabki soatlarda oʻzining eng yuqori nuqtasiga chiqdi va G1 darajasidagi koʻrsatkichni qayd etdi. Ushbu hodisa inson salomatligi va texnologik tizimlarga sezilarli taʼsir koʻrsatmasa-da, meteosezuvchan kishilar uchun maʼlum noqulayliklar tugʻdirishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur geomagnit qoʻzgʻalishning asosiy sababi Quyoshdagi koronal tuynukning taʼsiri natijasida quyosh shamoli tezligining ortishidir. Kuzatuv kameralari va maxsus qurilmalar yordamida olingan suratlarda ushbu koronal struktura yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Taʼkidlash joizki, soʻnggi vaqtlarda Quyoshda bunday nostandart shakldagi tuynuklarning paydo boʻlishi tez-tez kuzatilayotgan hodisaga aylandi.

Prognozlar shuni koʻrsatmoqdaki, hozirgi vaqtda boʻron oʻzining choʻqqisiga chiqib boʻlgan va yaqin soatlarda uning yanada kuchayishi kutilmayapti. Olimlarning hisob-kitoblariga koʻra, vaziyat tez orada barqarorlashadi va geomagnit maydon oʻzining odatiy holatiga qaytadi. G1 darajasi besh ballik shkala boʻyicha eng kuchsiz koʻrsatkich hisoblanib, u odatda energetika tizimlari yoki aloqa vositalarida jiddiy nosozliklar keltirib chiqarmaydi.

Quyosh faolligi va iyun oyi sarhisobi

Joriy yilning iyun oyi geomagnit nuqtai nazardan nisbatan osoyishta oʻtmoqda deb aytish mumkin. Oy boshidan buyon Yer yuzida jami toʻrt kun davomida magnit boʻronlari qayd etildi. Bu koʻrsatkich Quyosh faolligining oʻtgan davrlardagi, xususan, XXI asr boshidagi yuqori sikllari bilan solishtirilganda ancha past ekani maʼlum boʻldi.

Mutaxassislar ushbu jarayonni tabiiy tsiklning bir qismi deb hisoblashmoqda. Garchi hozirgi tebranishlar kuchli boʻlmasa-da, shifokorlar surunkali kasalligi bor bemorlarga, ayniqsa qon bosimi va yurak-qon tomir tizimi bilan bogʻliq muammolarga ega boʻlgan shaxslarga ehtiyotkorlik choralarini koʻrishni tavsiya etishadi. Bunday kunlarda koʻproq suv ichish va jismoniy zoʻriqishlardan qochish maqsadga muvofiqdir.

Zamonaviy texnologiyalar asrida bunday tabiiy hodisalar sunʼiy yoʻldoshlar va GPS tizimlari ishiga ham kichik taʼsir koʻrsatishi mumkin. Biroq, G1 darajasidagi boʻronlar odatda faqat yuqori kengliklarda qisqa muddatli qutb yogʻdusi paydo boʻlishi bilan cheklanadi. Oʻzbekiston kabi hududlarda esa bu jarayon deyarli sezilarsiz kechadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Quyoshdagi faollikning navbatdagi choʻqqisi kutilgan model asosida rivojlandi. Yaqin kunlar ichida yangi kuchli boʻronlar kutilmayapti, bu esa aholi va texnik xizmatlar uchun xotirjamlikka asos boʻladi.

Magnit BoʻroniQuyosh FaolligiKosmosSalomatlikEkologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla Optimus robotlarini ommaviy ishlab chiqarish uchun butlovchi qismlar yetkazila boshlandiTesla Optimus robotlarini ommaviy ishlab chiqarish uchun butlovchi qismlar yetkazila boshlandiBugun, 12:56Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: Buklanuvchi smartfonlar ekranida inqilob kutilmoqdaSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: Buklanuvchi smartfonlar ekranida inqilob kutilmoqdaBugun, 11:54Iberia aviakompaniyasi samolyotlarida Starlink tizimi orqali yuqori tezlikdagi internet ishga tushdiIberia aviakompaniyasi samolyotlarida Starlink tizimi orqali yuqori tezlikdagi internet ishga tushdiBugun, 11:21SpaceX Floridada Starship uchun yangi Mechazilla qurilmasini tayyorlamoqdaSpaceX Floridada Starship uchun yangi Mechazilla qurilmasini tayyorlamoqdaBugun, 10:57iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchiiPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchiBugun, 10:29Smartfonlar bozorida inqilob: 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaSmartfonlar bozorida inqilob: 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaBugun, 09:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi