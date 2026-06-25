Yer yuzida navbatdagi magnit boʻroni kuzatilmoqda: G1 darajasidagi faollik qayd etildi
Yer sayyorasi navbatdagi geomagnit tebranishlar bosqichiga kirdi. Mutaxassislarning qayd etishicha, tunda boshlangan magnit boʻroni ertalabki soatlarda oʻzining eng yuqori nuqtasiga chiqdi va G1 darajasidagi koʻrsatkichni qayd etdi. Ushbu hodisa inson salomatligi va texnologik tizimlarga sezilarli taʼsir koʻrsatmasa-da, meteosezuvchan kishilar uchun maʼlum noqulayliklar tugʻdirishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur geomagnit qoʻzgʻalishning asosiy sababi Quyoshdagi koronal tuynukning taʼsiri natijasida quyosh shamoli tezligining ortishidir. Kuzatuv kameralari va maxsus qurilmalar yordamida olingan suratlarda ushbu koronal struktura yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Taʼkidlash joizki, soʻnggi vaqtlarda Quyoshda bunday nostandart shakldagi tuynuklarning paydo boʻlishi tez-tez kuzatilayotgan hodisaga aylandi.
Prognozlar shuni koʻrsatmoqdaki, hozirgi vaqtda boʻron oʻzining choʻqqisiga chiqib boʻlgan va yaqin soatlarda uning yanada kuchayishi kutilmayapti. Olimlarning hisob-kitoblariga koʻra, vaziyat tez orada barqarorlashadi va geomagnit maydon oʻzining odatiy holatiga qaytadi. G1 darajasi besh ballik shkala boʻyicha eng kuchsiz koʻrsatkich hisoblanib, u odatda energetika tizimlari yoki aloqa vositalarida jiddiy nosozliklar keltirib chiqarmaydi.
Quyosh faolligi va iyun oyi sarhisobiJoriy yilning iyun oyi geomagnit nuqtai nazardan nisbatan osoyishta oʻtmoqda deb aytish mumkin. Oy boshidan buyon Yer yuzida jami toʻrt kun davomida magnit boʻronlari qayd etildi. Bu koʻrsatkich Quyosh faolligining oʻtgan davrlardagi, xususan, XXI asr boshidagi yuqori sikllari bilan solishtirilganda ancha past ekani maʼlum boʻldi.
Mutaxassislar ushbu jarayonni tabiiy tsiklning bir qismi deb hisoblashmoqda. Garchi hozirgi tebranishlar kuchli boʻlmasa-da, shifokorlar surunkali kasalligi bor bemorlarga, ayniqsa qon bosimi va yurak-qon tomir tizimi bilan bogʻliq muammolarga ega boʻlgan shaxslarga ehtiyotkorlik choralarini koʻrishni tavsiya etishadi. Bunday kunlarda koʻproq suv ichish va jismoniy zoʻriqishlardan qochish maqsadga muvofiqdir.
Zamonaviy texnologiyalar asrida bunday tabiiy hodisalar sunʼiy yoʻldoshlar va GPS tizimlari ishiga ham kichik taʼsir koʻrsatishi mumkin. Biroq, G1 darajasidagi boʻronlar odatda faqat yuqori kengliklarda qisqa muddatli qutb yogʻdusi paydo boʻlishi bilan cheklanadi. Oʻzbekiston kabi hududlarda esa bu jarayon deyarli sezilarsiz kechadi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Quyoshdagi faollikning navbatdagi choʻqqisi kutilgan model asosida rivojlandi. Yaqin kunlar ichida yangi kuchli boʻronlar kutilmayapti, bu esa aholi va texnik xizmatlar uchun xotirjamlikka asos boʻladi.
…