Microsoft oʻz qarorini oʻzgartirdi: Windows 11 uchun 8 GB tezkor xotira yetarli deb topildi
Microsoft korporatsiyasi Windows 11 operatsion tizimida barqaror ishlash uchun zarur boʻlgan texnik talablar boʻyicha oʻzining rasmiy tavsiyalarini yangiladi. Kompaniya endilikda 8 GB operativ xotira (RAM) kundalik vazifalar uchun toʻliq yetarli ekanini tan olmoqda. Bu qaror foydalanuvchilar va ekspertlar oʻrtasida uzoq davom etgan bahslardan soʻng qabul qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, texnologik gigant Surface qurilmalarini tanlash boʻyicha qoʻllanmasida Windows 11 va Copilot+ sunʼiy intellekt funksiyalari uchun talablarni aniq ikkiga ajratib koʻrsatgan. Unga koʻra, brauzerda ishlash, video tomosha qilish, oʻqish va ofis ilovalaridan foydalanish kabi oddiy jarayonlar uchun 8 GB RAM hajmi kifoya qiladi.
Biroq, Microsoft sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalanmoqchi boʻlganlar uchun talabni yuqoriligicha qoldirdi. Copilot+ PC turkumiga kiruvchi funksiyalarni ishga tushirish uchun kompyuterda kamida 16 GB tezkor xotira va 256 GB hajmli SSD disk boʻlishi shart qilib belgilangan. Bu sunʼiy intellekt algoritmlarining katta resurs talab qilishi bilan izohlanadi.
Marketing va foydalanuvchilar eʼtiroziQiziqarli jihati shundaki, Microsoft avvalroq 16 GB operativ xotirani zamonaviy kompyuterlar uchun minimal standart deb atagan edi. Ammo bu bayonot koʻplab foydalanuvchilarning eʼtiroziga sabab boʻldi, chunki bozorning katta qismini hali ham 8 GB xotiraga ega noutbuklar tashkil etadi. Tanqidlardan soʻng kompaniya oʻsha nashr etilgan maqolani oʻchirib tashlashga majbur boʻlgan edi.
Hozirgi vaqtda Microsoft oʻzining Surface Laptop 13, Surface Pro 12 va ayrim tijoriy Surface Laptop modellarini hali ham 8 GB RAM bilan sotishda davom etmoqda. Agar kompaniya 16 GBni majburiy standart deb qatʼiy belgilab qoʻyganida, oʻzining ushbu mahsulotlari "eskirgan" yoki "zaif" boʻlib qolishi mumkin edi.
Oʻzbekiston bozorida ham ushbu yangilik katta ahamiyatga ega. Sababi, yurtimizdagi doʻkonlarda sotilayotgan noutbuklarning aksariyati aynan 8 GB tezkor xotira bilan jihozlangan. Microsoft’ning yangi tavsiyasi bunday qurilmalar egalariga Windows 11 tizimida xotirjam ishlash imkonini beradi, faqatgina eng soʻnggi sunʼiy intellekt funksiyalaridan foydalanishda cheklovlar boʻlishi mumkin.
Microsoft 2026-yilni rasman "Sunʼiy intellektli shaxsiy kompyuterlar yili" deb eʼlon qilgan. Kelgusida Copilot imkoniyatlari yanada kengayishi kutilmoqda, bu esa vaqt oʻtishi bilan apparat taʼminotiga boʻlgan talabni baribir oshirib boradi. Hozircha esa oddiy foydalanuvchilar oʻz qurilmalarini yangilashga shoshilmasalar ham boʻladi.
…