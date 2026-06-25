Microsoft oʻz qarorini oʻzgartirdi: Windows 11 uchun 8 GB tezkor xotira yetarli deb topildi

·24·Texno
Microsoft oʻz qarorini oʻzgartirdi: Windows 11 uchun 8 GB tezkor xotira yetarli deb topildi

Microsoft korporatsiyasi Windows 11 operatsion tizimida barqaror ishlash uchun zarur boʻlgan texnik talablar boʻyicha oʻzining rasmiy tavsiyalarini yangiladi. Kompaniya endilikda 8 GB operativ xotira (RAM) kundalik vazifalar uchun toʻliq yetarli ekanini tan olmoqda. Bu qaror foydalanuvchilar va ekspertlar oʻrtasida uzoq davom etgan bahslardan soʻng qabul qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, texnologik gigant Surface qurilmalarini tanlash boʻyicha qoʻllanmasida Windows 11 va Copilot+ sunʼiy intellekt funksiyalari uchun talablarni aniq ikkiga ajratib koʻrsatgan. Unga koʻra, brauzerda ishlash, video tomosha qilish, oʻqish va ofis ilovalaridan foydalanish kabi oddiy jarayonlar uchun 8 GB RAM hajmi kifoya qiladi.

Biroq, Microsoft sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalanmoqchi boʻlganlar uchun talabni yuqoriligicha qoldirdi. Copilot+ PC turkumiga kiruvchi funksiyalarni ishga tushirish uchun kompyuterda kamida 16 GB tezkor xotira va 256 GB hajmli SSD disk boʻlishi shart qilib belgilangan. Bu sunʼiy intellekt algoritmlarining katta resurs talab qilishi bilan izohlanadi.

Marketing va foydalanuvchilar eʼtirozi

Qiziqarli jihati shundaki, Microsoft avvalroq 16 GB operativ xotirani zamonaviy kompyuterlar uchun minimal standart deb atagan edi. Ammo bu bayonot koʻplab foydalanuvchilarning eʼtiroziga sabab boʻldi, chunki bozorning katta qismini hali ham 8 GB xotiraga ega noutbuklar tashkil etadi. Tanqidlardan soʻng kompaniya oʻsha nashr etilgan maqolani oʻchirib tashlashga majbur boʻlgan edi.

Hozirgi vaqtda Microsoft oʻzining Surface Laptop 13, Surface Pro 12 va ayrim tijoriy Surface Laptop modellarini hali ham 8 GB RAM bilan sotishda davom etmoqda. Agar kompaniya 16 GBni majburiy standart deb qatʼiy belgilab qoʻyganida, oʻzining ushbu mahsulotlari "eskirgan" yoki "zaif" boʻlib qolishi mumkin edi.

Oʻzbekiston bozorida ham ushbu yangilik katta ahamiyatga ega. Sababi, yurtimizdagi doʻkonlarda sotilayotgan noutbuklarning aksariyati aynan 8 GB tezkor xotira bilan jihozlangan. Microsoft’ning yangi tavsiyasi bunday qurilmalar egalariga Windows 11 tizimida xotirjam ishlash imkonini beradi, faqatgina eng soʻnggi sunʼiy intellekt funksiyalaridan foydalanishda cheklovlar boʻlishi mumkin.

Microsoft 2026-yilni rasman "Sunʼiy intellektli shaxsiy kompyuterlar yili" deb eʼlon qilgan. Kelgusida Copilot imkoniyatlari yanada kengayishi kutilmoqda, bu esa vaqt oʻtishi bilan apparat taʼminotiga boʻlgan talabni baribir oshirib boradi. Hozircha esa oddiy foydalanuvchilar oʻz qurilmalarini yangilashga shoshilmasalar ham boʻladi.

MicrosoftWindows 11CopilotTexnologiyaSurface
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla avtopilot tizimi boʻyicha yangi sud mojarosi: Kompaniya ayblovlarni rad etmoqdaTesla avtopilot tizimi boʻyicha yangi sud mojarosi: Kompaniya ayblovlarni rad etmoqdaBugun, 17:58Amazon Hindistonda sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 13 milliard dollar ajratadiAmazon Hindistonda sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 13 milliard dollar ajratadiBugun, 17:29Samsung kutilmagan sovgʻa tayyorladi: Galaxy S8 va Note 8 uchun yangilanish chiqdiSamsung kutilmagan sovgʻa tayyorladi: Galaxy S8 va Note 8 uchun yangilanish chiqdiBugun, 16:57Dasturlashsiz veb-sayt: Yandex sunʼiy intellektga asoslangan Vibecraft servisini ishga tushirdiDasturlashsiz veb-sayt: Yandex sunʼiy intellektga asoslangan Vibecraft servisini ishga tushirdiBugun, 16:28Atom elektromobili krash-testlardan muvaffaqiyatli oʻtdi: Seriyali ishlab chiqarish yaqinAtom elektromobili krash-testlardan muvaffaqiyatli oʻtdi: Seriyali ishlab chiqarish yaqinBugun, 15:57Rossiya Cellebrite kompaniyasining cheklovlarini chetlab oʻtib, iPhone smartfonlarini buzib kirdiRossiya Cellebrite kompaniyasining cheklovlarini chetlab oʻtib, iPhone smartfonlarini buzib kirdiBugun, 15:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi