Oppo Reno 16 FS taqdim etildi: 6500 mA/soat sigʻimli akkumulyator va kuchli kameralar

·0·Texno
Oppo Reno 16 FS taqdim etildi: 6500 mA/soat sigʻimli akkumulyator va kuchli kameralar

Smartfonlar bozorida oʻzining innovatsion yondashuvi bilan ajralib turuvchi Oppo kompaniyasi Yevropa bozori uchun yangi Reno 16 FS modelini rasman eʼlon qildi. Ushbu qurilma Reno 16 turkumidagi boshqa modellardan oʻzining muvozanatlashgan texnik xususiyatlari va ayniqsa, avtonom ishlash quvvati bilan ajralib turadi. Yangi gadjet nafaqat dizayni, balki zamonaviy sunʼiy intellekt funksiyalari bilan ham foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning asosiy ustunligi uning akkumulyatorida namoyon boʻladi. Muhandislar Reno 16 FS modeliga 6500 mA/soat sigʻimli ulkan batareya oʻrnatishga muvaffaq boʻlishgan. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda oʻrta va yuqori segmentdagi smartfonlar uchun kamyob hodisa hisoblanadi. Shuningdek, qurilma 45 vattli SuperVOOC tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa foydalanuvchiga uzoq vaqt davomida aloqada qolish imkonini beradi.

Ekran va unumdorlik imkoniyatlari

Oppo Reno 16 FS 6,57 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, u 2372 x 1080 pikselli aniqlikni taʼminlaydi. Displeyning kadr yangilanish chastotasi 120 Hz ga teng boʻlib, u 1400 kvit/m2 choʻqqi yorqinligiga ega. 10 bitli rang uzatish tizimi esa tasvirlarning yanada jonli va tabiiy chiqishini taʼminlaydi. Ekran ostiga optik barmoq izi skaneri oʻrnatilgani qurilmaning zamonaviy koʻrinishiga xizmat qilgan.

Smartfonning ichki qismida MediaTek Dimensity 7300 Energy protsessori joylashgan. Xotira masalasida ishlab chiqaruvchi 8 GB tezkor (LPDDR4X) va 512 GB doimiy (UFS 3.1) xotirani taklif etmoqda. Shuni taʼkidlash joizki, foydalanuvchilar microSD kartalari yordamida xotira hajmini yanada kengaytirishlari mumkin. Dasturiy taʼminot sifatida Android bazasidagi ColorOS 16 interfeysi tanlangan.

Kamera va qoʻshimcha funksiyalar

Suratga olish ishqibozlari uchun Reno 16 FS keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Smartfonning orqa panelida uchta modul joylashgan:

  • 50 megapikselli asosiy datchik (optik barqarorlashtirish — OIS bilan);
  • 8 megapikselli oʻta keng burchakli obʼyektiv;
  • 50 megapikselli teleobyektiv (OIS va yaqinlashtirish imkoniyati bilan).
Selfi ixlosmandlari uchun esa 50 megapikselli, avtofokus tizimiga ega frontal kamera koʻzda tutilgan. Muhimi, ham asosiy, ham old kameralar soniyasiga 30 kadr chastotada 4K formatidagi videolarni yozib olishga qodir. Bu esa ijtimoiy tarmoqlar uchun sifatli kontent yaratuvchilar uchun ayni muddao.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, smartfon IP68 standarti boʻyicha suv va changdan himoyalangan. Shuningdek, qurilmada stereo dinamiklar, NFC, Bluetooth 5.4 va eSIM texnologiyalari mavjud. Maxsus Snap Key AI tugmasi esa sunʼiy intellekt funksiyalaridan tezkor foydalanish imkonini beradi. Yevropa bozorida ushbu model 649 yevro atrofida baholanmoqda va u Purple Black hamda Pop White ranglarida sotuvga chiqadi.

OppoReno 16 FSSmartfonTexnologiyaAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi Mijia sovutgichlari uchun inqilobiy yangilanishni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi Mijia sovutgichlari uchun inqilobiy yangilanishni taqdim etdiBugun, 12:57Gretsiya tarixda ilk bor oʻz astronavtini Xalqaro koinot stansiyasiga yuboradiGretsiya tarixda ilk bor oʻz astronavtini Xalqaro koinot stansiyasiga yuboradiBugun, 12:27Huawei internet tezligini 5 baravarga oshiruvchi GigaUplink texnologiyasini taqdim etdiHuawei internet tezligini 5 baravarga oshiruvchi GigaUplink texnologiyasini taqdim etdiBugun, 11:20AQSH hukumati Claude Mythos 5 sunʼiy intellekt modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiAQSH hukumati Claude Mythos 5 sunʼiy intellekt modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiBugun, 09:54Commodore Callback 8020 retro-smartfoni narxi foydalanuvchilar e’tirozidan soʻng pasaytirildiCommodore Callback 8020 retro-smartfoni narxi foydalanuvchilar e’tirozidan soʻng pasaytirildiBugun, 06:57Niderlandiya AQSHning yangi sanksiyalariga qarshi: ASML kompaniyasi xavf ostidaNiderlandiya AQSHning yangi sanksiyalariga qarshi: ASML kompaniyasi xavf ostidaBugun, 06:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi