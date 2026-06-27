Oppo Reno 16 FS taqdim etildi: 6500 mA/soat sigʻimli akkumulyator va kuchli kameralar
Smartfonlar bozorida oʻzining innovatsion yondashuvi bilan ajralib turuvchi Oppo kompaniyasi Yevropa bozori uchun yangi Reno 16 FS modelini rasman eʼlon qildi. Ushbu qurilma Reno 16 turkumidagi boshqa modellardan oʻzining muvozanatlashgan texnik xususiyatlari va ayniqsa, avtonom ishlash quvvati bilan ajralib turadi. Yangi gadjet nafaqat dizayni, balki zamonaviy sunʼiy intellekt funksiyalari bilan ham foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning asosiy ustunligi uning akkumulyatorida namoyon boʻladi. Muhandislar Reno 16 FS modeliga 6500 mA/soat sigʻimli ulkan batareya oʻrnatishga muvaffaq boʻlishgan. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda oʻrta va yuqori segmentdagi smartfonlar uchun kamyob hodisa hisoblanadi. Shuningdek, qurilma 45 vattli SuperVOOC tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa foydalanuvchiga uzoq vaqt davomida aloqada qolish imkonini beradi.
Ekran va unumdorlik imkoniyatlariOppo Reno 16 FS 6,57 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, u 2372 x 1080 pikselli aniqlikni taʼminlaydi. Displeyning kadr yangilanish chastotasi 120 Hz ga teng boʻlib, u 1400 kvit/m2 choʻqqi yorqinligiga ega. 10 bitli rang uzatish tizimi esa tasvirlarning yanada jonli va tabiiy chiqishini taʼminlaydi. Ekran ostiga optik barmoq izi skaneri oʻrnatilgani qurilmaning zamonaviy koʻrinishiga xizmat qilgan.
Smartfonning ichki qismida MediaTek Dimensity 7300 Energy protsessori joylashgan. Xotira masalasida ishlab chiqaruvchi 8 GB tezkor (LPDDR4X) va 512 GB doimiy (UFS 3.1) xotirani taklif etmoqda. Shuni taʼkidlash joizki, foydalanuvchilar microSD kartalari yordamida xotira hajmini yanada kengaytirishlari mumkin. Dasturiy taʼminot sifatida Android bazasidagi ColorOS 16 interfeysi tanlangan.
Kamera va qoʻshimcha funksiyalarSuratga olish ishqibozlari uchun Reno 16 FS keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Smartfonning orqa panelida uchta modul joylashgan:
- 50 megapikselli asosiy datchik (optik barqarorlashtirish — OIS bilan);
- 8 megapikselli oʻta keng burchakli obʼyektiv;
- 50 megapikselli teleobyektiv (OIS va yaqinlashtirish imkoniyati bilan).
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, smartfon IP68 standarti boʻyicha suv va changdan himoyalangan. Shuningdek, qurilmada stereo dinamiklar, NFC, Bluetooth 5.4 va eSIM texnologiyalari mavjud. Maxsus Snap Key AI tugmasi esa sunʼiy intellekt funksiyalaridan tezkor foydalanish imkonini beradi. Yevropa bozorida ushbu model 649 yevro atrofida baholanmoqda va u Purple Black hamda Pop White ranglarida sotuvga chiqadi.
…