Sunʼiy intellekt raqamli toʻlovlar sohasida inqilob qiladi: Hindiston tajribasi

·29·Texno
Sunʼiy intellekt raqamli toʻlovlar sohasida inqilob qiladi: Hindiston tajribasi

Hindiston milliy toʻlov korporatsiyasi (NPCI) rahbari Dilip Asbe raqamli toʻlovlar tizimining navbatdagi rivojlanish bosqichida sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari hal qiluvchi rol oʻynashini maʼlum qildi. Hozirda mamlakatda Unified Payment Interface (UPI) tizimi orqali kuniga 750 milliondan ortiq tranzaksiya amalga oshirilmoqda, biroq maqsad bu koʻrsatkichni bir milliarddan oshirishdir. TechCrunch nashriga bergan intervyusida Asbe AI nafaqat foydalanuvchilar sonini oshirish, balki xavfsizlik va kreditlash tizimini ham tubdan oʻzgartirishini taʼkidladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mutaxassisning fikricha, sunʼiy intellekt yangi foydalanuvchilarni tizimga jalb qilishda, ayniqsa, koʻp tilli interfeyslar va ovozli yordamchilar orqali muhim vositaga aylanadi. Hindiston kabi koʻp tilli davlatda ovozli buyruqlar orqali toʻlovlarni amalga oshirish raqamli savodxonligi past boʻlgan qatlam uchun ham moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkonini yaratadi. Bu esa mamlakat hukumati va markaziy bankining yarim milliard yangi foydalanuvchini qamrab olish rejasiga mos keladi.

Xavfsizlik va firibgarlikka qarshi kurash

AI texnologiyalarining eng muhim yoʻnalishlaridan biri — xavfsizlikdir. NPCI rahbari sunʼiy intellekt algoritmlari shubhali tranzaksiyalarni real vaqt rejimida aniqlash va "mull" (pul yuvishda foydalaniladigan hisoblar) hisob raqamlarini bloklashda samarali ekanini qayd etdi. Bu tizim fuqarolarning mablagʻlarini himoya qilish bilan birga, raqamli iqtisodiyotga boʻlgan ishonchni mustahkamlaydi.

Shuningdek, raqamli iz qoldirgan foydalanuvchilar va tadbirkorlar uchun kredit ajratish jarayoni ham AI yordamida soddalashtiriladi. Anʼanaviy bank hujjatlariga ega boʻlmagan kichik biznes vakillari oʻzlarining raqamli toʻlovlar tarixi asosida moliyaviy koʻmak olish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu esa iqtisodiy faollikni oshirishga xizmat qiladi.

Ovozli texnologiyalar va kichik til modellari

Hozirda ovozli modellar hali mukammallik darajasiga yetmagan boʻlsa-da, NPCI bu yoʻnalishda faol ishlamoqda. 2023-yilda ishga tushirilgan ovozli interaktiv tizim hali keng ommalashmadi, biroq toʻgʻri yondashuv bilan u toʻlov ekotizimining ajralmas qismiga aylanishi kutilmoqda. AQShda OpenAI va Coinbase kabi kompaniyalar moliyaviy maslahatlar va agentlik savdosi uchun AIdan foydalanayotgan bir paytda, Hindiston ham oʻzining tartibga soluvchi doirasini yaratmoqda.

Dilip Asbening soʻzlariga koʻra, Hindiston moliya sektori uchun maxsus "kichik til modellari"ni (Small Language Models) yaratish imkoniyati mavjud. Katta modellardan farqli oʻlaroq, bu modellar aniq maʼlumotlar toʻplamiga asoslanadi va xatolik darajasi minimal boʻladi. Masalan, oʻtgan yili ishga tushirilgan FIMI modeli allaqachon bir milliondan ortiq foydalanuvchiga toʻlovlardagi nizolarni hal qilishda yordam bermoqda.

Shu bilan birga, Hindiston raqamli toʻlovlar bozorida raqobat masalasi ham dolzarb boʻlib qolmoqda. Hozirda PhonePe va Google Pay bozorning 80 foizidan ortigʻini nazorat qiladi. Regulyator bitta ilovaning ulushini 30 foiz bilan cheklashni rejalashtirgan va bu qoida 2026-yil oxiridan kuchga kirishi kutilmoqda. Bu esa bozorda yangi FinTech startaplari va AIga asoslangan yechimlar uchun keng yoʻl ochishi mumkin.

Sunʼiy IntellektRaqamli ToʻlovlarHindistonFinTechTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kanada AQSH energetika bozoriga boyitilmagan uranda ishlaydigan yadroviy reaktorlarni taklif qilmoqdaKanada AQSH energetika bozoriga boyitilmagan uranda ishlaydigan yadroviy reaktorlarni taklif qilmoqdaBugun, 10:59NVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: 16-kontaktli konnektor yana bir videokartani yaroqsiz qildiNVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: 16-kontaktli konnektor yana bir videokartani yaroqsiz qildiBugun, 09:22Xiaomi oʻzining ilk NAS tarmogʻi saqlash qurilmasini taqdim etishga tayyorlanmoqdaXiaomi oʻzining ilk NAS tarmogʻi saqlash qurilmasini taqdim etishga tayyorlanmoqdaBugun, 08:53Belkin kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysiga ega kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiBelkin kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysiga ega kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiBugun, 08:23Harbin Xinguang dronlarni bir necha soniyada yoʻq qiluvchi ixcham lazer tizimini taqdim etdiHarbin Xinguang dronlarni bir necha soniyada yoʻq qiluvchi ixcham lazer tizimini taqdim etdiBugun, 05:51Boeing va DARPA aviatsiya inqilobiga tayyorlanmoqda: X-65 samolyoti qanot qoqmoqdaBoeing va DARPA aviatsiya inqilobiga tayyorlanmoqda: X-65 samolyoti qanot qoqmoqdaBugun, 05:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi