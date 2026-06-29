O‘zbekistonda AI-92 va AI-95 benzini tanqisligi kuzatilmoqda

·0·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda AI-92 va AI-95 benzini tanqisligi kuzatilmoqda

Rossiya ichki yoqilg‘i bozoridagi vaziyat va eksportga qo‘yilgan vaqtinchalik cheklovlar ortidan O‘zbekistonga benzin yetkazib berish keskin kamaygani haqida xabarlar tarqaldi.

Rossiya hukumati avtomobil benzini eksportiga doir cheklovlarni 2026 yil 31 iyulga qadar kuchaytirgan. Rasmiy qarorda bu chora ichki bozorda barqarorlikni saqlash, mavsumiy talab va neft narxining o‘sishi bilan izohlangan. Biroq hukumatlararo kelishuvlar asosidagi yetkazib berishlar cheklovdan mustasno ekani ham qayd etilgan.

Ayni paytda O‘zbekistondagi ayrim yirik tarmoqli AYOQSHlarda, jumladan Toshkentdagi brendli shoxobchalarda AI-92 va AI-95 benzini savdosi deyarli to‘xtagani aytilmoqda.

Import benzinidagi uzilish qancha davom etishi hozircha noma’lum. O‘zbekistonning vakolatli idoralari Rossiyadan benzin yetkazib berish butunlay to‘xtatilgani yoki ichki bozorda rasmiy tanqislik yuzaga kelgani haqida hozircha alohida bayonot bermagan.

O‘zbekistonRossiyaAI-92AI-95BenzinAYOQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple, Microsoft va Google aksiyalarining uzoq yillik o‘sishi hisoblab chiqildiApple, Microsoft va Google aksiyalarining uzoq yillik o‘sishi hisoblab chiqildiKecha, 18:42Shou-biznes vakillarining soliq qarzi 424,9 mln so‘mga yetdiShou-biznes vakillarining soliq qarzi 424,9 mln so‘mga yetdiKecha, 16:49O‘zbekiston importda eng ko‘p mablag‘ni mashina va transport uskunalariga sarfladiO‘zbekiston importda eng ko‘p mablag‘ni mashina va transport uskunalariga sarfladiKecha, 13:04Qarzdor 457 korxonani qo‘llab-quvvatlashga 50 mln dollar ajratiladiQarzdor 457 korxonani qo‘llab-quvvatlashga 50 mln dollar ajratiladi27.06, 16:0929 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi26.06, 16:0529 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda26.06, 10:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda