2000 yillik sir fosh boʻldi: Vezuviy kuli ostida qolgan qadimiy bitiklar ilk bor oʻqildi

·0·Texno
2000 yillik sir fosh boʻldi: Vezuviy kuli ostida qolgan qadimiy bitiklar ilk bor oʻqildi

Milodiy 79-yilda Vezuviy vulqonining otilishi Pompey va Gerkulanum shaharlarini butunlay yoʻq qilgan boʻlsa-da, oʻsha davrning noyob kutubxonalarini vulqon kuli ostida asrab qolgan edi. Gerkulanumdagi “Papiruslar villasi”da topilgan yuzlab oʻramlar yuqori harorat tufayli koʻmirga aylangan va ularni jismoniy ochishga urinish matnlarning butunlay yoʻq boʻlib ketishiga olib kelardi. Biroq, zamonaviy texnologiyalar yordamida olimlar ilk bor bitta oʻramni unga zarar yetkazmasdan toʻliq oʻqishga muvaffaq boʻlishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Vesuvius Challenge xalqaro loyihasi doirasida amalga oshirilgan ushbu tadqiqotda PHerc. 1667 raqamli, uzunligi 1,4 metrga teng boʻlgan papirus oʻrami raqamli usulda “yoyildi”. Bu jarayonda ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) markazining yuqori energiyali rentgen mikrotomografiyasi va sunʼiy intellekt algoritmlaridan foydalanildi. Mazkur yutuq antik davr tarixini oʻrganishda yangi davrni ochib beradi, chunki shu vaqtgacha bu kabi eksponatlarni ochish imkonsiz deb hisoblanib kelingan.

Sunʼiy intellekt va virtual rekonstruksiya

Tadqiqotchilar papirus qatlamlarini bir-biridan ajratish uchun fazali-kontrastli mikrotomografiya usulini qoʻllashdi. Bu usul nafaqat materialning zichligini, balki rentgen nurlarining oʻtishidagi kichik oʻzgarishlarni ham qayd etadi. Olingan uch oʻlchamli maʼlumotlar maxsus geometrik toʻr koʻrinishida qayta ishlanib, soʻngra ikki oʻlchamli tekislikka oʻtkazildi. Bu jarayon papirusni jismonan qoʻl bilan ochishni toʻliq simulyatsiya qiladi.

Matnni tiklashda nnU-Net kabi neyrotarmoq arxitekturalari hal qiluvchi rol oʻynadi. Sunʼiy intellekt papirus yuzasidagi siyoh izlarini, hatto ular koʻmirga aylangan qogʻoz bilan bir xil rangda boʻlsa ham, mikroskopik darajada aniqladi. Muhimi shundaki, mashinali oʻrganish modellari matnni oʻzi “toʻqib” chiqarmaydi, balki faqat vizual belgilarni kuchaytirib beradi. Yakuniy matnni esa mutaxassis-papirologlar tahlil qilib, mazmunini tiklashdi.

Stoitsizm va qadimiy falsafa

Qayta tiklangan matn yunon tilidagi falsafiy traktat boʻlib, u stoitsizm anʼanalari bilan bogʻliq ekani taxmin qilinmoqda. Asarda etika, inson xatti-harakatlarining tabiati, ichki intilishlar va maʼnaviy kamolot masalalari muhokama qilingan. Matn parchalarida qadimiy olim Aristokreonning nomi tilga olinadi. U stoitsizm falsafasining asosiy vakillaridan biri boʻlgan Xrisippning qarindoshi hisoblangan.

Vesuvius Challenge loyihasi 2023-yilda boshlangan boʻlib, u butun dunyodagi fiziklar, muhandislar va sunʼiy intellekt boʻyicha mutaxassislarni birlashtirdi. Tadqiqotchilarning soʻzlariga koʻra, ishlab chiqilgan uslub nafaqat bitta artefakt, balki “Papiruslar villasi”dagi butun kolleksiya uchun qoʻllanilishi mumkin. Bu esa yaqin yillarda antik dunyoga oid oʻnlab, balki yuzlab yangi asarlarning qayta kashf etilishini anglatadi.

Ushbu texnologik yutuq tarixiy merosni saqlashda inqilobiy qadam boʻldi. Agar ilgari arxeologlar qimmatli maʼlumotni olish uchun eksponatni yoʻq qilish xavfi bilan yuzlashgan boʻlsa, endi raqamli skanerlash va neyrotarmoqlar yordamida eng nozik qogʻozlarni ham “tirilishi” mumkin. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, mazkur loyiha antik davr mutafakkirlarining bizgacha yetib kelmagan asarlarini oʻqish imkonini beruvchi yagona ishonchli usulga aylandi.

VezuviySunʼiy IntellektArxeologiyaTexnologiyaTarix
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandiGeomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandiBugun, 03:56Kanada politsiyasi sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan surat sababli mojaroga aralashdiKanada politsiyasi sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan surat sababli mojaroga aralashdiBugun, 03:24Kaliforniyada shovqinli reklama roliklariga qarshi qonun kuchga kirdiKaliforniyada shovqinli reklama roliklariga qarshi qonun kuchga kirdiBugun, 02:54Ob-havo jiu-jitsusi: Olimlar toʻfon va qurgʻoqchilikni boshqarishning yangi usulini topdiOb-havo jiu-jitsusi: Olimlar toʻfon va qurgʻoqchilikni boshqarishning yangi usulini topdiBugun, 02:27Koinot xaritasi yangilandi: Euclid teleskopi Somon yoʻli markazining misli koʻrilmagan suratini oldiKoinot xaritasi yangilandi: Euclid teleskopi Somon yoʻli markazining misli koʻrilmagan suratini oldiBugun, 00:28Sunʼiy intellekt kutilgan natijani bermadi: Ford tajribali muhandislarni ishga qaytardiSunʼiy intellekt kutilgan natijani bermadi: Ford tajribali muhandislarni ishga qaytardiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi