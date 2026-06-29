Xitoyda inqilobiy texnologiya: Boʻshliqli optik tolada 51 Tbit/s tezlik qayd etildi

·31·Texno
Xitoyda inqilobiy texnologiya: Boʻshliqli optik tolada 51 Tbit/s tezlik qayd etildi

Xitoyning yetakchi telekommunikatsiya kompaniyalari dunyoda ilk bor boʻshliqli (ichki qismi havo bilan toʻldirilgan) optik tolali aloqa tizimini dala sharoitida muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdi. Ushbu texnologik yutuq maʼlumotlarni uzatish tezligi va sifatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. China Telecom, YOFC va Dekoli kompaniyalari hamkorligida amalga oshirilgan loyiha doirasida sekundiga 51,3 terabit maʼlumot uzatishga erishildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqotning eng muhim jihati shundaki, bunday ulkan hajmdagi maʼlumotlar qariyb 206 kilometr masofaga hech qanday oraliq signal kuchaytirgichlarsiz yuborildi. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda mavjud boʻlgan anʼanaviy optik tolali tarmoqlarning imkoniyatlaridan sezilarli darajada yuqori hisoblanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tajriba dunyodagi eng yirik tijoriy transchegaraviy boʻshliqli tolali aloqa liniyasida oʻtkazilgan.

Yangi texnologiyaning afzalliklari

Anʼanaviy optik tolali kabellarda yorugʻlik signali shisha tola orqali harakatlanadi. Boʻshliqli konstruksiyada esa signal havo kanali boʻylab tarqaladi. Bu usul yorugʻlikning tarqalish tezligini oshiradi va kechikishlarni (latency) minimal darajaga tushiradi. Havo muhitida yorugʻlik shishaga qaraganda 30 foiz tezroq harakatlanishi hisobiga, maʼlumot almashinuvi deyarli lahzalarda amalga oshadi.

Muhandislar ushbu natijaga erishish uchun har bir toʻlqin uzunligi uchun moslashuvchan uzatish tezligini boshqarish tizimini joriy etishdi. Shuningdek, kanallar oʻrtasida quvvatni dinamik taqsimlash texnologiyasi qoʻllanildi. Bu esa qatʼiy belgilangan parametrlardan voz kechib, real vaqt rejimida butun aloqa liniyasining ishini optimallashtirish imkonini berdi.

Xavfsizlik va kelajak istiqbollari

Yangi tizim nafaqat tezlik, balki xavfsizlik borasida ham takomillashtirilgan. Loyiha doirasida yuqori quvvatli optik liniyalarni xavfsiz ekspluatatsiya qilish uchun favqulodda oʻchirish funksiyalari va nosozliklar haqida ogohlantirish mexanizmlari ishlab chiqildi. Bu esa magistral tarmoqlarda kutilmagan uzilishlarning oldini olishga xizmat qiladi.

Mutaxassislarning fikricha, boʻshliqli optik tolalar kelajakda yirik maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari (Data centers) va qitʼalararo magistral tarmoqlar uchun asosiy yechim boʻladi. Xitoyda oʻtkazilgan ushbu sinovlar yangi avlod tarmoqlarini amaliyotga tatbiq etish mumkinligini isbotladi. Oʻzbekiston kabi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirayotgan mamlakatlar uchun ham bunday texnologiyalar kelgusida internet sifatini tubdan yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

XitoyTexnologiyaInternetOptik TolaChina Telecom
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UzIMEI ro‘yxatidan o‘tkazish jarayoni avtomatlashtirildiUzIMEI ro‘yxatidan o‘tkazish jarayoni avtomatlashtirildiBugun, 11:30Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqdaAfsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqdaBugun, 10:272000 yillik sir fosh boʻldi: Vezuviy kuli ostida qolgan qadimiy bitiklar ilk bor oʻqildi2000 yillik sir fosh boʻldi: Vezuviy kuli ostida qolgan qadimiy bitiklar ilk bor oʻqildiBugun, 09:54Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandiGeomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandiBugun, 03:56Kanada politsiyasi sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan surat sababli mojaroga aralashdiKanada politsiyasi sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan surat sababli mojaroga aralashdiBugun, 03:24Kaliforniyada shovqinli reklama roliklariga qarshi qonun kuchga kirdiKaliforniyada shovqinli reklama roliklariga qarshi qonun kuchga kirdiBugun, 02:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi