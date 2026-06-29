Elektr ta’minoti tizimida pora bilan bog‘liq holatlar aniqlandi

·0·Jamiyat
Elektr ta’minoti tizimida pora bilan bog‘liq holatlar aniqlandi

Surxondaryo va Andijon viloyatlarida elektr ta’minoti tizimi xodimlari bilan bog‘liq ikki holat aniqlandi. Har ikki holat bo‘yicha jinoyat ishlari qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari boshlangan.

Birinchi holat Sho‘rchi tumanida qayd etilgan. “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ “Energosavdo” filiali tuman bo‘limi muhandisi xizmat mavqeidan foydalanib, fuqaroga tegishli savdo do‘konida elektr energiyasidan foydalanish bo‘yicha tuzilgan dalolatnomani qonuniy tartibda ko‘rib chiqmaslikni taklif qilgan.

Ma’lumotga ko‘ra, u ishni sudga yubormaslik, yangi elektr hisoblagich o‘rnatib, ro‘yxatdan o‘tkazib berish evaziga 1000 AQSH dollari talab qilgan. Dastlab 200 dollar va 1 million 50 ming so‘m olgan.

Davlat xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyati bo‘yicha boshqarmasi xodimlari ichki ishlar organlari va IJQKD bilan hamkorlikda o‘tkazgan tezkor tadbirda muhandis qolgan 500 dollar va 2,4 million so‘mni olayotgan vaqtda ushlangan.

Ikkinchi holat Andijon viloyatining Baliqchi tumanida aniqlangan. Tuman elektr ta’minoti korxonasi boshlig‘i o‘rinbosari xodimlarning oylik faoliyat ko‘rsatkichlari bo‘yicha hisobotlarini “Hududiy elektr tarmoqlari” AJning Andijon hududiy filialidagi tanishlari orqali ijobiy hal qilib berishni va’da qilgan.

Buning evaziga u pul talab qilgan. Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuratura huzuridagi departament hamkorligidagi tezkor tadbirda mansabdor shaxs elektr ta’minoti korxonasi xodimlari yig‘ib bergan 300 AQSH dollarini olayotganida ashyoviy dalillar bilan ushlangan.

Hozirda har ikki holat bo‘yicha jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda.

Sho‘rchiBaliqchiHududiy elektr tarmoqlariDavlat xavfsizlik xizmatiAndijonSurxondaryo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda bir vaqtning o‘zida ikki joyda yong‘in yuz berdiToshkentda bir vaqtning o‘zida ikki joyda yong‘in yuz berdiKecha, 19:03“Andijon polkasi” yo‘lida fojia: bir o‘quvchi halok bo‘ldi“Andijon polkasi” yo‘lida fojia: bir o‘quvchi halok bo‘ldiKecha, 18:06O‘zbekistonda to‘rtburchak tarvuzlar sotuvga chiqdi (video)O‘zbekistonda to‘rtburchak tarvuzlar sotuvga chiqdi (video)Kecha, 16:37Farg‘onada avtobusga gaz to‘ldirish paytida ballon portladiFarg‘onada avtobusga gaz to‘ldirish paytida ballon portladi27.06, 23:57Xatirchida olti oylik o‘g‘lini o‘ldirgan ota 15 yilga qamaldiXatirchida olti oylik o‘g‘lini o‘ldirgan ota 15 yilga qamaldi27.06, 23:04Bektemir tumanida 29 iyun kuni ichimlik suvi vaqtincha o‘chiriladiBektemir tumanida 29 iyun kuni ichimlik suvi vaqtincha o‘chiriladi27.06, 21:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi