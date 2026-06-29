Mercedes-Benz inqiroz yoqasida: Xodimlar koʻproq ishlab, kamroq haq olishi mumkin
Germaniyaning avtomobilsozlik giganti Mercedes-Benz oʻzining moliyaviy barqarorligini saqlab qolish maqsadida keskin tejamkorlik choralarini koʻrmoqda. Kompaniya rahbariyati Germaniyadagi 90 mingga yaqin ishchi-xizmatchilarning mehnat sharoitlarini qayta koʻrib chiqishni rejalashtirayotgani maʻlum boʻldi. Ushbu oʻzgarishlar nafaqat maoshlar, balki ish vaqtining davomiyligiga ham bevosita taʻsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Automobilwoche nashri bergan maʻlumotlarga koʻra, Mercedes-Benz jamoaviy shartnomada koʻzda tutilgan navbatdagi mukofot pullarini toʻlashni kechiktirishni koʻrib chiqmoqda. Xodimlarning oylik maoshidan taxminan 18 foizni tashkil etadigan ushbu toʻlovlar dastlab joriy yilning iyul oyida amalga oshirilishi kerak edi, biroq endilikda bu muddat kelgusi yilga koʻchirilishi mumkin. Eng eʻtiborli jihati shundaki, bunday qaror kasaba uyushmalari bilan kelishilmagan holda qabul qilingan.
Ish vaqti oshadi, maosh esa oʻzgarmaydiKompaniya ichidagi muhokamalarga koʻra, standart ish haftasini amaldagi 35 soatdan 40 soatga qadar uzaytirish taklif etilmoqda. Bunda xodimlarning ish haqi miqdori oʻzgarishsiz qoladi. Agar ushbu ssenariy amalga oshsa, har bir ishchi yiliga qoʻshimcha 260 soat bepul mehnat qilishiga toʻgʻri keladi. Bu esa xodimlar orasida jiddiy noroziliklarga sabab boʻlishi kutilmoqda.
Mercedes-Benz ishlab chiqarish kengashi raisi ushbu tashabbuslarga keskin qarshi chiqdi. Uning taʻkidlashicha, bunday choralar kompaniyaning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmaydi. Aksincha, brendning barqaror rivojlanishi uchun xodimlarga ortiqcha yuklama berish emas, balki innovatsiyalar, jozibador modellar va malakali mutaxassislarni qoʻllab-quvvatlash zarur.
Yevropa avtomobil sanoatidagi bu kabi inqirozli holatlar faqat Mercedes-Benz bilan cheklanib qolmayapti. Avvalroq Volkswagen konserni Germaniyadagi toʻrtta zavodini yopishi va 100 mingga yaqin xodimini ishdan boʻshatishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Bu mintaqadagi anʻanaviy avtomobil ishlab chiqaruvchilar jiddiy bosim ostida ekanidan dalolat beradi.
Inqirozning asosiy sabablariEkspertlarning fikricha, Yevropa brendlarining moliyaviy koʻrsatkichlari pasayishiga bir nechta omillar taʻsir koʻrsatmoqda:
- Import bojlarining yuqoriligi va savdo toʻsiqlari;
- Elektromobillarga boʻlgan talabning kutilganidan pastligi;
- Kompaniya uchun strategik muhim hisoblangan Xitoy bozoridagi sotuvlarning keskin kamayishi.
Raqamlar ham vaziyatning jiddiyligini tasdiqlamoqda. 2025-yil yakunlariga koʻra, Mercedes-Benz Cars boʻlinmasining operatsion foydasi 8,7 milliard yevrodan 4,8 milliard yevroga tushib ketgan. Butun guruhning umumiy foydasi esa 13,7 milliarddan 8,2 milliard yevrogacha kamaygan. Bu esa rahbariyatni xarajatlarni optimallashtirish boʻyicha qatʻiy choralar koʻrishga majbur qilmoqda.
Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu yangiliklar ahamiyatli, chunki Mercedes-Benz kabi premium brendlarning global strategiyasidagi oʻzgarishlar va narx siyosati bevosita eksport bozorlariga, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasiga ham taʻsir oʻtkazishi mumkin. Hozircha kompaniya xarajatlarni qisqartirish orqali oʻzining moliyaviy barqarorligini tiklashga harakat qilmoqda.
…