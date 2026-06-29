Mercedes-Benz inqiroz yoqasida: Xodimlar koʻproq ishlab, kamroq haq olishi mumkin

·19·Avto
Mercedes-Benz inqiroz yoqasida: Xodimlar koʻproq ishlab, kamroq haq olishi mumkin

Germaniyaning avtomobilsozlik giganti Mercedes-Benz oʻzining moliyaviy barqarorligini saqlab qolish maqsadida keskin tejamkorlik choralarini koʻrmoqda. Kompaniya rahbariyati Germaniyadagi 90 mingga yaqin ishchi-xizmatchilarning mehnat sharoitlarini qayta koʻrib chiqishni rejalashtirayotgani maʻlum boʻldi. Ushbu oʻzgarishlar nafaqat maoshlar, balki ish vaqtining davomiyligiga ham bevosita taʻsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Automobilwoche nashri bergan maʻlumotlarga koʻra, Mercedes-Benz jamoaviy shartnomada koʻzda tutilgan navbatdagi mukofot pullarini toʻlashni kechiktirishni koʻrib chiqmoqda. Xodimlarning oylik maoshidan taxminan 18 foizni tashkil etadigan ushbu toʻlovlar dastlab joriy yilning iyul oyida amalga oshirilishi kerak edi, biroq endilikda bu muddat kelgusi yilga koʻchirilishi mumkin. Eng eʻtiborli jihati shundaki, bunday qaror kasaba uyushmalari bilan kelishilmagan holda qabul qilingan.

Ish vaqti oshadi, maosh esa oʻzgarmaydi

Kompaniya ichidagi muhokamalarga koʻra, standart ish haftasini amaldagi 35 soatdan 40 soatga qadar uzaytirish taklif etilmoqda. Bunda xodimlarning ish haqi miqdori oʻzgarishsiz qoladi. Agar ushbu ssenariy amalga oshsa, har bir ishchi yiliga qoʻshimcha 260 soat bepul mehnat qilishiga toʻgʻri keladi. Bu esa xodimlar orasida jiddiy noroziliklarga sabab boʻlishi kutilmoqda.

Mercedes-Benz ishlab chiqarish kengashi raisi ushbu tashabbuslarga keskin qarshi chiqdi. Uning taʻkidlashicha, bunday choralar kompaniyaning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmaydi. Aksincha, brendning barqaror rivojlanishi uchun xodimlarga ortiqcha yuklama berish emas, balki innovatsiyalar, jozibador modellar va malakali mutaxassislarni qoʻllab-quvvatlash zarur.

Yevropa avtomobil sanoatidagi bu kabi inqirozli holatlar faqat Mercedes-Benz bilan cheklanib qolmayapti. Avvalroq Volkswagen konserni Germaniyadagi toʻrtta zavodini yopishi va 100 mingga yaqin xodimini ishdan boʻshatishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Bu mintaqadagi anʻanaviy avtomobil ishlab chiqaruvchilar jiddiy bosim ostida ekanidan dalolat beradi.

Inqirozning asosiy sabablari

Ekspertlarning fikricha, Yevropa brendlarining moliyaviy koʻrsatkichlari pasayishiga bir nechta omillar taʻsir koʻrsatmoqda:
  • Import bojlarining yuqoriligi va savdo toʻsiqlari;
  • Elektromobillarga boʻlgan talabning kutilganidan pastligi;
  • Kompaniya uchun strategik muhim hisoblangan Xitoy bozoridagi sotuvlarning keskin kamayishi.

Raqamlar ham vaziyatning jiddiyligini tasdiqlamoqda. 2025-yil yakunlariga koʻra, Mercedes-Benz Cars boʻlinmasining operatsion foydasi 8,7 milliard yevrodan 4,8 milliard yevroga tushib ketgan. Butun guruhning umumiy foydasi esa 13,7 milliarddan 8,2 milliard yevrogacha kamaygan. Bu esa rahbariyatni xarajatlarni optimallashtirish boʻyicha qatʻiy choralar koʻrishga majbur qilmoqda.

Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu yangiliklar ahamiyatli, chunki Mercedes-Benz kabi premium brendlarning global strategiyasidagi oʻzgarishlar va narx siyosati bevosita eksport bozorlariga, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasiga ham taʻsir oʻtkazishi mumkin. Hozircha kompaniya xarajatlarni qisqartirish orqali oʻzining moliyaviy barqarorligini tiklashga harakat qilmoqda.

Mercedes-BenzAvtomobilInqirozGermaniyaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla oʻlim bilan bogʻliq YTH boʻyicha sud daʼvosini hal qildi: FSD tizimi nazorat ostidaTesla oʻlim bilan bogʻliq YTH boʻyicha sud daʼvosini hal qildi: FSD tizimi nazorat ostidaBugun, 11:56Britaniya yoʻllaridagi chuqurlar epidemiyasi: Mutaxassislar xatoni tan oldiBritaniya yoʻllaridagi chuqurlar epidemiyasi: Mutaxassislar xatoni tan oldiBugun, 10:58V8 dvigatellari kutilmagan qaytishni amalga oshirmoqda: Hashamatli brendlar strategiyasiV8 dvigatellari kutilmagan qaytishni amalga oshirmoqda: Hashamatli brendlar strategiyasiBugun, 09:59Toyota Corolla Cross bazasida yangi ixcham pikap yaratilmoqda: ilk tafsilotlarToyota Corolla Cross bazasida yangi ixcham pikap yaratilmoqda: ilk tafsilotlarBugun, 00:58Bugʻ dvigatelli Force of Nature mototsikli 0,4 soniyada 100 km/soat tezlikka erishdiBugʻ dvigatelli Force of Nature mototsikli 0,4 soniyada 100 km/soat tezlikka erishdiKecha, 21:20AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilanAvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilanKecha, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi