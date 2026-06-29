V8 dvigatellari kutilmagan qaytishni amalga oshirmoqda: Hashamatli brendlar strategiyasi
Avtomobil sanoatida soʻnggi yillarda kuzatilgan yoppasiga elektrlashtirish va kichik hajmli motorlarga oʻtish tendensiyasi kutilmagan burilishga duch keldi. Dunyoning yetakchi avtogigantlari va hashamatli avtomobil ishlab chiqaruvchilari oʻz modellar qatoriga afsonaviy V8 dvigatellarini qayta kiritishni boshladilar. Bu qaror nafaqat texnik zaruriyat, balki yuqori toifadagi xaridorlarning hissiyotga boy haydash tajribasiga boʻlgan talabi bilan izohlanmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
AQSh regulyatorlari tomonidan ekologik meʼyorlarga nisbatan berilgan maʼlum yengilliklar va "yashil" texnologiyalarga oʻtish surʼatining sekinlashishi ishlab chiqaruvchilarga manevr qilish uchun imkoniyat yaratdi. Stellantis, Lotus va Mercedes-Benz kabi brendlar oʻzlarining flagman modellarida sakkiz silindrli kuch agregatlarini qayta tiklash boʻyicha ishlarni boshlab yuborgan. Bu haqda soha nashrlari, jumladan, xorijiy avtomobil ekspertlari maʼlumot bermoqda.
Xaridorlar hissiyotni afzal koʻrmoqdaMazkur oʻzgarishning asosiy sabablaridan biri — hashamatli segment xaridorlarining konservativ qarashlaridir. Koʻplab boy mijozlar elektromobillarning jimgina harakatlanishidan koʻra, anʼanaviy V8 dvigatelining oʻziga xos ovozi va quvvatini afzal koʻrishmoqda. Ishlab chiqaruvchilar mijozlarning ushbu xohishini inobatga olgan holda, hatto avvalroq voz kechilgan loyihalarga ham qaytishmoqda.
Masalan, Mercedes-Benz oʻzining baʼzi sport modellari va yuqori toifadagi sedanlarida V8 dvigatellarini saqlab qolish yoki yangilangan koʻrinishda qaytarishni rejalashtirmoqda. Bu brendning sodiq muxlislari uchun kutilgan yangilik boʻldi, chunki toʻrt silindrli gibrid tizimlar har doim ham kutilgan hayajonni bera olmagan edi.
Xitoy bozoridagi yangi tendensiyaQiziqarli jihati shundaki, hatto elektromobillar poygasida yetakchilik qilayotgan Xitoy avtomobilsozlari ham V8 dvigatellariga qiziqish bildirmoqda. Yangi tashkil etilgan bir qator Xitoy brendlari oʻzlarining ilk sakkiz silindrli dvigatellari ustida ish olib borishmoqda. Bu ularga xalqaro bozorda Mercedes-Benz, BMW va Audi kabi gigantlar bilan raqobatlashishda qoʻshimcha imkoniyat beradi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham V8 dvigatelli mashinalar hamisha alohida mavqega ega boʻlib kelgan. Toyota Land Cruiser, Chevrolet Tahoe yoki Mercedes-Benz G-Class kabi modellar aynan shu turdagi motorlari sababli yuqori baholanadi. Global miqyosda ushbu dvigatellarning qaytishi, mahalliy bozorda ham yuqori quvvatli va nufuzli avtomobillar taklifi saqlanib qolishini anglatadi.
Xulosa qilib aytganda, toʻliq elektrlashtirish davri hali yetib kelgani yoʻq. Ichki yonuv dvigatellari, xususan, ularning eng kuchli vakillari boʻlgan V8 agregatlari zamonaviy texnologiyalar bilan uygʻunlashgan holda oʻz oʻrnini mustahkamlamoqda. Bu avtomobil ishqibozlari uchun haqiqiy haydash zavqini saqlab qolish imkoniyatidir.
…