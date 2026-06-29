V8 dvigatellari kutilmagan qaytishni amalga oshirmoqda: Hashamatli brendlar strategiyasi

·0·Avto
V8 dvigatellari kutilmagan qaytishni amalga oshirmoqda: Hashamatli brendlar strategiyasi

Avtomobil sanoatida soʻnggi yillarda kuzatilgan yoppasiga elektrlashtirish va kichik hajmli motorlarga oʻtish tendensiyasi kutilmagan burilishga duch keldi. Dunyoning yetakchi avtogigantlari va hashamatli avtomobil ishlab chiqaruvchilari oʻz modellar qatoriga afsonaviy V8 dvigatellarini qayta kiritishni boshladilar. Bu qaror nafaqat texnik zaruriyat, balki yuqori toifadagi xaridorlarning hissiyotga boy haydash tajribasiga boʻlgan talabi bilan izohlanmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

AQSh regulyatorlari tomonidan ekologik meʼyorlarga nisbatan berilgan maʼlum yengilliklar va "yashil" texnologiyalarga oʻtish surʼatining sekinlashishi ishlab chiqaruvchilarga manevr qilish uchun imkoniyat yaratdi. Stellantis, Lotus va Mercedes-Benz kabi brendlar oʻzlarining flagman modellarida sakkiz silindrli kuch agregatlarini qayta tiklash boʻyicha ishlarni boshlab yuborgan. Bu haqda soha nashrlari, jumladan, xorijiy avtomobil ekspertlari maʼlumot bermoqda.

Xaridorlar hissiyotni afzal koʻrmoqda

Mazkur oʻzgarishning asosiy sabablaridan biri — hashamatli segment xaridorlarining konservativ qarashlaridir. Koʻplab boy mijozlar elektromobillarning jimgina harakatlanishidan koʻra, anʼanaviy V8 dvigatelining oʻziga xos ovozi va quvvatini afzal koʻrishmoqda. Ishlab chiqaruvchilar mijozlarning ushbu xohishini inobatga olgan holda, hatto avvalroq voz kechilgan loyihalarga ham qaytishmoqda.

Masalan, Mercedes-Benz oʻzining baʼzi sport modellari va yuqori toifadagi sedanlarida V8 dvigatellarini saqlab qolish yoki yangilangan koʻrinishda qaytarishni rejalashtirmoqda. Bu brendning sodiq muxlislari uchun kutilgan yangilik boʻldi, chunki toʻrt silindrli gibrid tizimlar har doim ham kutilgan hayajonni bera olmagan edi.

Xitoy bozoridagi yangi tendensiya

Qiziqarli jihati shundaki, hatto elektromobillar poygasida yetakchilik qilayotgan Xitoy avtomobilsozlari ham V8 dvigatellariga qiziqish bildirmoqda. Yangi tashkil etilgan bir qator Xitoy brendlari oʻzlarining ilk sakkiz silindrli dvigatellari ustida ish olib borishmoqda. Bu ularga xalqaro bozorda Mercedes-Benz, BMW va Audi kabi gigantlar bilan raqobatlashishda qoʻshimcha imkoniyat beradi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham V8 dvigatelli mashinalar hamisha alohida mavqega ega boʻlib kelgan. Toyota Land Cruiser, Chevrolet Tahoe yoki Mercedes-Benz G-Class kabi modellar aynan shu turdagi motorlari sababli yuqori baholanadi. Global miqyosda ushbu dvigatellarning qaytishi, mahalliy bozorda ham yuqori quvvatli va nufuzli avtomobillar taklifi saqlanib qolishini anglatadi.

Xulosa qilib aytganda, toʻliq elektrlashtirish davri hali yetib kelgani yoʻq. Ichki yonuv dvigatellari, xususan, ularning eng kuchli vakillari boʻlgan V8 agregatlari zamonaviy texnologiyalar bilan uygʻunlashgan holda oʻz oʻrnini mustahkamlamoqda. Bu avtomobil ishqibozlari uchun haqiqiy haydash zavqini saqlab qolish imkoniyatidir.

V8AvtomobilMercedes-BenzTexnologiyaDvigatel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota Corolla Cross bazasida yangi ixcham pikap yaratilmoqda: ilk tafsilotlarToyota Corolla Cross bazasida yangi ixcham pikap yaratilmoqda: ilk tafsilotlarBugun, 00:58Bugʻ dvigatelli Force of Nature mototsikli 0,4 soniyada 100 km/soat tezlikka erishdiBugʻ dvigatelli Force of Nature mototsikli 0,4 soniyada 100 km/soat tezlikka erishdiKecha, 21:20AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilanAvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilanKecha, 20:25Retro uslubning muvaffaqiyatli qaytishi: Fiat 500 va Renault 5 misolida tahlilRetro uslubning muvaffaqiyatli qaytishi: Fiat 500 va Renault 5 misolida tahlilKecha, 20:00BMW X5 modelining uzaytirilgan versiyasi global bozorga chiqadiBMW X5 modelining uzaytirilgan versiyasi global bozorga chiqadiKecha, 19:57Mazda 3: Oila uchun moʻljallangan MX-5 va haydovchilarning soʻnggi umidiMazda 3: Oila uchun moʻljallangan MX-5 va haydovchilarning soʻnggi umidiKecha, 10:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi