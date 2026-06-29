Volkswagen va Bosch oʻrtasidagi hamkorlik yakunlanmoqda: 1,5 milliard yevrolik loyiha barbod boʻldi

·31·Texno
Volkswagen va Bosch oʻrtasidagi hamkorlik yakunlanmoqda: 1,5 milliard yevrolik loyiha barbod boʻldi

Germaniyaning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi Volkswagen oʻzining haydovchisiz boshqaruv tizimlari (avtopilot) sohasidagi asosiy hamkori Bosch kompaniyasi bilan aloqalarni uzishga qaror qildi. Reuters agentligining xabar berishicha, ushbu qaror avtopilot texnologiyalarini rivojlantirishda kutilgan natijalarga erishilmagani va loyihaning raqobatbardosh emasligi bilan bogʻliq. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Volkswagen tarkibidagi Cariad dasturiy taʼminot boʻlinmasi va Bosch oʻrtasidagi hamkorlik 2022-yilda boshlangan edi. Tomonlar barcha Volkswagen markalari uchun haydovchiga koʻmaklashuvchi tizimlar va toʻliq avtonom boshqaruv dasturlarini yaratishni maqsad qilgan. Biroq, qariyb 1,5 milliard yevro (1,71 milliard dollar) miqdoridagi ulkan investitsiyalarga qaramay, loyiha texnologik jihatdan zamon talablariga javob bera olmadi.

Strategik maqsadlarning oʻzgarishi

Kompaniyalarning qoʻshma bayonotida bozordagi mish-mishlar toʻgʻridan-toʻgʻri izohlanmagan boʻlsa-da, ular koʻp yillik yaqin hamkorlikni eʼtirof etishgan. Bayonotda aytilishicha, har qanday sheriklik muntazam ravishda strategik va texnologik maqsadlarga, shuningdek, joriy bozor tendensiyalariga muvofiqligi boʻyicha qayta koʻrib chiqiladi. Bu esa Volkswagen rahbariyatining joriy yoʻnalishdan qoniqmayotganiga ishora qiladi.

Ichki baholash natijalari shuni koʻrsatdiki, Bosch bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan texnologiya hozircha bozordagi boshqa raqobatchilar, xususan, Tesla yoki Xitoyning texnologik gigantlari taklif qilayotgan yechimlardan ortda qolmoqda. Shu sababli, nemis konserni shartnomani bekor qilish va yangi sherik qidirish yoʻliga oʻtgan.

Yangi hamkor va kelajak rejalari

Volkswagen endilikda avtonom boshqaruv tizimlari uchun zarur boʻlgan apparat va dasturiy taʼminotni butunlay boshqa yetkazib beruvchidan sotib olishni rejalashtirmoqda. Hozirda yangi hamkorni tanlash jarayoni ketmoqda va sentyabr oyiga qadar yangi strategik shartnoma imzolanishi kutilmoqda.

Ushbu oʻzgarishlar Volkswagen uchun juda muhim davrga toʻgʻri kelmoqda. Avtomobil sanoati jadal ravishda raqamli transformatsiyadan oʻtayotgan bir paytda, dasturiy taʼminot sohasidagi har qanday kechikish kompaniyaning global bozordagi ulushiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Oʻzbekiston bozorida ham Volkswagen modellariga qiziqish yuqoriligini hisobga olsak, kelajakda ishlab chiqariladigan avtomobillarning texnologik jihozlanishi aynan shu yangi hamkorlikka bogʻliq boʻladi.

Xulosa qilib aytganda, Volkswagen va Bosch oʻrtasidagi ajrashish avtomobil sanoatida dasturiy taʼminot yaratish qanchalik murakkab va qimmat jarayon ekanligini yana bir bor isbotladi. Nemis giganti endi vaqtni boy bermaslik uchun yanada ilgʻor va tayyor yechimlarga ega boʻlgan texnologik kompaniyalar bilan birlashishga majbur.

VolkswagenBoschAvtopilotCariadTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inson imkoniyatidan yuqori: Agibot G2 roboti qariyb uch sutka toʻxtovsiz ishladiInson imkoniyatidan yuqori: Agibot G2 roboti qariyb uch sutka toʻxtovsiz ishladiBugun, 16:30Blue Origin New Glenn raketasi portlashidan soʻng start maydonchasini tiklamoqdaBlue Origin New Glenn raketasi portlashidan soʻng start maydonchasini tiklamoqdaBugun, 15:57Koinotda pishirilgan qovoq: Xitoylik taykonavtlar Tiangong stansiyasida bir oyni yakunladiKoinotda pishirilgan qovoq: Xitoylik taykonavtlar Tiangong stansiyasida bir oyni yakunladiBugun, 14:52Rossiyaning «Sberbank» investitsiya ilovasi App Store doʻkoniga yangi nom bilan qaytdiRossiyaning «Sberbank» investitsiya ilovasi App Store doʻkoniga yangi nom bilan qaytdiBugun, 14:26Yer xotirjam boʻlishi mumkin: Yirik asteroidlar xavfi haqida yangi xulosa eʼlon qilindiYer xotirjam boʻlishi mumkin: Yirik asteroidlar xavfi haqida yangi xulosa eʼlon qilindiBugun, 13:50Apple 2027-yilgi rejalarini belgilab oldi: iPhone 19 Pro va buklama iPhone Ultra kutilmoqdaApple 2027-yilgi rejalarini belgilab oldi: iPhone 19 Pro va buklama iPhone Ultra kutilmoqdaBugun, 13:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi