Volkswagen va Bosch oʻrtasidagi hamkorlik yakunlanmoqda: 1,5 milliard yevrolik loyiha barbod boʻldi
Germaniyaning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi Volkswagen oʻzining haydovchisiz boshqaruv tizimlari (avtopilot) sohasidagi asosiy hamkori Bosch kompaniyasi bilan aloqalarni uzishga qaror qildi. Reuters agentligining xabar berishicha, ushbu qaror avtopilot texnologiyalarini rivojlantirishda kutilgan natijalarga erishilmagani va loyihaning raqobatbardosh emasligi bilan bogʻliq. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Volkswagen tarkibidagi Cariad dasturiy taʼminot boʻlinmasi va Bosch oʻrtasidagi hamkorlik 2022-yilda boshlangan edi. Tomonlar barcha Volkswagen markalari uchun haydovchiga koʻmaklashuvchi tizimlar va toʻliq avtonom boshqaruv dasturlarini yaratishni maqsad qilgan. Biroq, qariyb 1,5 milliard yevro (1,71 milliard dollar) miqdoridagi ulkan investitsiyalarga qaramay, loyiha texnologik jihatdan zamon talablariga javob bera olmadi.
Strategik maqsadlarning oʻzgarishiKompaniyalarning qoʻshma bayonotida bozordagi mish-mishlar toʻgʻridan-toʻgʻri izohlanmagan boʻlsa-da, ular koʻp yillik yaqin hamkorlikni eʼtirof etishgan. Bayonotda aytilishicha, har qanday sheriklik muntazam ravishda strategik va texnologik maqsadlarga, shuningdek, joriy bozor tendensiyalariga muvofiqligi boʻyicha qayta koʻrib chiqiladi. Bu esa Volkswagen rahbariyatining joriy yoʻnalishdan qoniqmayotganiga ishora qiladi.
Ichki baholash natijalari shuni koʻrsatdiki, Bosch bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan texnologiya hozircha bozordagi boshqa raqobatchilar, xususan, Tesla yoki Xitoyning texnologik gigantlari taklif qilayotgan yechimlardan ortda qolmoqda. Shu sababli, nemis konserni shartnomani bekor qilish va yangi sherik qidirish yoʻliga oʻtgan.
Yangi hamkor va kelajak rejalariVolkswagen endilikda avtonom boshqaruv tizimlari uchun zarur boʻlgan apparat va dasturiy taʼminotni butunlay boshqa yetkazib beruvchidan sotib olishni rejalashtirmoqda. Hozirda yangi hamkorni tanlash jarayoni ketmoqda va sentyabr oyiga qadar yangi strategik shartnoma imzolanishi kutilmoqda.
Ushbu oʻzgarishlar Volkswagen uchun juda muhim davrga toʻgʻri kelmoqda. Avtomobil sanoati jadal ravishda raqamli transformatsiyadan oʻtayotgan bir paytda, dasturiy taʼminot sohasidagi har qanday kechikish kompaniyaning global bozordagi ulushiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Oʻzbekiston bozorida ham Volkswagen modellariga qiziqish yuqoriligini hisobga olsak, kelajakda ishlab chiqariladigan avtomobillarning texnologik jihozlanishi aynan shu yangi hamkorlikka bogʻliq boʻladi.
Xulosa qilib aytganda, Volkswagen va Bosch oʻrtasidagi ajrashish avtomobil sanoatida dasturiy taʼminot yaratish qanchalik murakkab va qimmat jarayon ekanligini yana bir bor isbotladi. Nemis giganti endi vaqtni boy bermaslik uchun yanada ilgʻor va tayyor yechimlarga ega boʻlgan texnologik kompaniyalar bilan birlashishga majbur.
…