Flipper Devices kompaniyasi mahsuldorlikni oshiruvchi Busy Bar gadjetini taqdim etdi

·27·Texno
Flipper Devices kompaniyasi mahsuldorlikni oshiruvchi Busy Bar gadjetini taqdim etdi

Xakerlar va texnologiya ishqibozlari orasida mashhur boʻlgan Flipper Zero qurilmasi yaratuvchisi — Londonda joylashgan Flipper Devices kompaniyasi oʻz yoʻnalishini biroz oʻzgartirib, yangi Busy Bar gadjetini namoyish etdi. Ushbu qurilma foydalanuvchining ish jarayonidagi mahsuldorligini oshirish, vaqtni toʻgʻri taqsimlash va atrofdagilarni bandlik holatidan xabardor qilish uchun moʻljallangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Busy Bar tashqi koʻrinishidan turli tugmalar va gʻildirakchalar bilan jihozlangan stol soatiga oʻxshab ketadi. Qurilmaning old tomonida 72x16 pikselli LED matritsali displey joylashgan boʻlib, u 16 million rangni qoʻllab-quvvatlaydi va 400 nits yorqinlikka ega. Maxsus datchik yordamida ekran yorqinligi atrof-muhitga mos ravishda avtomatik ravishda oʻzgaradi. Orqa panelda esa holat, taymer va batareya quvvatini koʻrsatuvchi qoʻshimcha monoxrom ekran mavjud.

Texnik imkoniyatlar va funksionallik

Qurilma nafaqat vizual maʼlumot beradi, balki yon tomonidagi kichik dinamik orqali bildirishnomalar va maxsus tovushlarni ham ijro eta oladi. Yuqori qismida rejimni tanlash tugmasi, start/stop tugmasi va menyular boʻylab harakatlanish uchun aylantiriladigan gʻildirakcha joylashgan. Busy Bar Wi-Fi, Bluetooth va USB orqali ulanish imkoniyatiga ega boʻlib, 3250 mA/soat sigʻimli batareyasi faol rejimda 8 soatgacha, kutish rejimida esa ikki haftagacha xizmat qiladi.

Gadjetning asosiy vazifasi — foydalanuvchining bandlik darajasini koʻrsatishdir. Masalan, masofadan turib ishlaydigan xodimlar ushbu displey orqali uyidagilarga hozir muhim vazifa bilan band ekanliklarini bildirishlari mumkin. Shuningdek, qurilmada mahsuldorlikni oshirish uchun mashhur Pomodoro taymerlarini oʻrnatish va chalgʻituvchi ilovalarni bloklash funksiyasi ham mavjud.

Aqlli uy tizimi va dasturiy taʼminot

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Busy Bar Matter standarti bilan sertifikatlangan. Bu degani, u Amazon, Apple va Google ekotizimlaridagi aqlli uy qurilmalari bilan integratsiyalasha oladi. Foydalanuvchilar qurilma holatiga qarab uyidagi boshqa aqlli texnikalarni avtomatlashtirishlari mumkin. Masalan, siz videokonferensiyaga qoʻshilganingizda, macOS bilan integratsiya tufayli qurilma avtomatik ravishda "On Call" (aloqada) holatiga oʻtadi va bildirishnomalarni oʻchiradi.

Ishlab chiquvchilar uchun Busy Bar ochiq dasturiy taʼminot (open firmware) bilan taqdim etilmoqda. Dasturchilar Python va TypeScript kutubxonalari, shuningdek, HTTP API va MQTT orqali oʻzlarining shaxsiy vidjetlarini yaratishlari mumkin. Kompaniya iOS, Android va macOS uchun ilovalarni chiqarishni rejalashtirgan, Windows talqini esa biroz kechroq taqdim etiladi.

Busy Bar qurilmasining sotuvlari 14-iyuldan boshlanishi kutilmoqda. Dastlabki 3000 nafar xaridor gadjetni 199 dollarga xarid qilishlari mumkin, shundan soʻng uning rasmiy narxi 249 dollarni tashkil etadi. Flipper Devices kelgusida devorga oʻrnatish moslamalari va himoya oynalari kabi aksessuarlarni ham sotuvga chiqarishni niyat qilgan.

Flipper DevicesBusy BarGadjetTexnologiyaAqlli Uy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla bilan sudlashgan startap inson qoʻliga oʻxshash robot texnologiyasini taqdim etdiTesla bilan sudlashgan startap inson qoʻliga oʻxshash robot texnologiyasini taqdim etdiBugun, 19:29Kiberfiribgarlarning yangi tuzogʻi: dronlar hujumidan ogohlantiruvchi soxta saytlarKiberfiribgarlarning yangi tuzogʻi: dronlar hujumidan ogohlantiruvchi soxta saytlarBugun, 19:24Sunʼiy intellekt markazlaridagi kutilmagan muammo: Omen AI yangi yechim taklif qilmoqdaSunʼiy intellekt markazlaridagi kutilmagan muammo: Omen AI yangi yechim taklif qilmoqdaBugun, 18:58Samsung uzoq kutilgan Galaxy M47 smartfonini taqdim etdi: 6000 mAs batareya va rekord qoʻllab-quvvatlashSamsung uzoq kutilgan Galaxy M47 smartfonini taqdim etdi: 6000 mAs batareya va rekord qoʻllab-quvvatlashBugun, 18:53Xitoyda dunyodagi eng yirik televizor zavodi barpo etilmoqdaXitoyda dunyodagi eng yirik televizor zavodi barpo etilmoqdaBugun, 18:24Sunʼiy intellektli qaydnomalar bozori qizimoqda: Pocket startapi 11 million dollar jalb qildiSunʼiy intellektli qaydnomalar bozori qizimoqda: Pocket startapi 11 million dollar jalb qildiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi