Flipper Devices kompaniyasi mahsuldorlikni oshiruvchi Busy Bar gadjetini taqdim etdi
Xakerlar va texnologiya ishqibozlari orasida mashhur boʻlgan Flipper Zero qurilmasi yaratuvchisi — Londonda joylashgan Flipper Devices kompaniyasi oʻz yoʻnalishini biroz oʻzgartirib, yangi Busy Bar gadjetini namoyish etdi. Ushbu qurilma foydalanuvchining ish jarayonidagi mahsuldorligini oshirish, vaqtni toʻgʻri taqsimlash va atrofdagilarni bandlik holatidan xabardor qilish uchun moʻljallangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Busy Bar tashqi koʻrinishidan turli tugmalar va gʻildirakchalar bilan jihozlangan stol soatiga oʻxshab ketadi. Qurilmaning old tomonida 72x16 pikselli LED matritsali displey joylashgan boʻlib, u 16 million rangni qoʻllab-quvvatlaydi va 400 nits yorqinlikka ega. Maxsus datchik yordamida ekran yorqinligi atrof-muhitga mos ravishda avtomatik ravishda oʻzgaradi. Orqa panelda esa holat, taymer va batareya quvvatini koʻrsatuvchi qoʻshimcha monoxrom ekran mavjud.
Texnik imkoniyatlar va funksionallikQurilma nafaqat vizual maʼlumot beradi, balki yon tomonidagi kichik dinamik orqali bildirishnomalar va maxsus tovushlarni ham ijro eta oladi. Yuqori qismida rejimni tanlash tugmasi, start/stop tugmasi va menyular boʻylab harakatlanish uchun aylantiriladigan gʻildirakcha joylashgan. Busy Bar Wi-Fi, Bluetooth va USB orqali ulanish imkoniyatiga ega boʻlib, 3250 mA/soat sigʻimli batareyasi faol rejimda 8 soatgacha, kutish rejimida esa ikki haftagacha xizmat qiladi.
Gadjetning asosiy vazifasi — foydalanuvchining bandlik darajasini koʻrsatishdir. Masalan, masofadan turib ishlaydigan xodimlar ushbu displey orqali uyidagilarga hozir muhim vazifa bilan band ekanliklarini bildirishlari mumkin. Shuningdek, qurilmada mahsuldorlikni oshirish uchun mashhur Pomodoro taymerlarini oʻrnatish va chalgʻituvchi ilovalarni bloklash funksiyasi ham mavjud.
Aqlli uy tizimi va dasturiy taʼminotixbt.com maʼlumotiga koʻra, Busy Bar Matter standarti bilan sertifikatlangan. Bu degani, u Amazon, Apple va Google ekotizimlaridagi aqlli uy qurilmalari bilan integratsiyalasha oladi. Foydalanuvchilar qurilma holatiga qarab uyidagi boshqa aqlli texnikalarni avtomatlashtirishlari mumkin. Masalan, siz videokonferensiyaga qoʻshilganingizda, macOS bilan integratsiya tufayli qurilma avtomatik ravishda "On Call" (aloqada) holatiga oʻtadi va bildirishnomalarni oʻchiradi.
Ishlab chiquvchilar uchun Busy Bar ochiq dasturiy taʼminot (open firmware) bilan taqdim etilmoqda. Dasturchilar Python va TypeScript kutubxonalari, shuningdek, HTTP API va MQTT orqali oʻzlarining shaxsiy vidjetlarini yaratishlari mumkin. Kompaniya iOS, Android va macOS uchun ilovalarni chiqarishni rejalashtirgan, Windows talqini esa biroz kechroq taqdim etiladi.
Busy Bar qurilmasining sotuvlari 14-iyuldan boshlanishi kutilmoqda. Dastlabki 3000 nafar xaridor gadjetni 199 dollarga xarid qilishlari mumkin, shundan soʻng uning rasmiy narxi 249 dollarni tashkil etadi. Flipper Devices kelgusida devorga oʻrnatish moslamalari va himoya oynalari kabi aksessuarlarni ham sotuvga chiqarishni niyat qilgan.
…