Xitoyda dunyodagi eng yirik televizor zavodi barpo etilmoqda

·36·Texno
Xitoyda dunyodagi eng yirik televizor zavodi barpo etilmoqda

Xitoyning texnologik giganti TCL korporatsiyasi televizor ishlab chiqarish boʻyicha jahon rekordini oʻrnatishni maqsad qilgan. Kompaniya Chjungkay yuqori texnologiyalar zonasiga investitsiyalar hajmini oshirib, ishlab chiqarish quvvatlarini sezilarli darajada kengaytirishni rejalashtirmoqda. Ushbu loyiha toʻliq quvvat bilan ishga tushgach, mazkur hudud yiliga 50 million donadan ortiq televizor ishlab chiqaradigan dunyodagi eng yirik sanoat bazasiga aylanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha TCL guruhining eng yirik boʻlinmasi hisoblangan TCL Kingstar Appliance negizida amalga oshiriladi. 1994-yilda asos solingan ushbu korxona hozirda ham kompaniyaning asosiy ishlab chiqarish oʻzagi hisoblanadi. Yangi kengayish strategiyasi orqali Xitoy nafaqat ichki bozorda, balki global miqyosda ham yetakchilikni mustahkamlashni koʻzlamoqda.

Global klaster va strategik hamkorlik

Xuychjou shahridagi Chjungkay zonasi tasvirlarni oʻta yuqori aniqlikda (Ultra HD) koʻrsatuvchi displeylar sanoatining yirik klasteri hisoblanadi. Bu yerda nafaqat TCL, balki CSOT, Asahi Glass va Mogao Technology kabi dunyoga mashhur brendlar ham oʻz quvvatlarini jamlagan. Hududda daromadi 10 milliard yuandan oshadigan 3 ta va 100 million yuandan yuqori boʻlgan 45 ta yirik korxona faoliyat yuritmoqda.

TCL faqat Xitoy bilan cheklanib qolmasdan, xalqaro maydonda ham oʻz zavodlariga ega. Kompaniyaning Vetnam, Meksika, Braziliya va Pokiston kabi davlatlarda yirik ishlab chiqarish bazalari mavjud. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu brend mahsulotlari hamyonbopligi va sifati bilan xaridorlar eʼtiborini qozonib kelmoqda.

Mini LED texnologiyasining yuksalishi

Hozirgi vaqtda TCL televizorlari dunyoning 20 dan ortiq mamlakatlarida savdo hajmi boʻyicha kuchli uchlikdan joy olgan. Ayniqsa, Mini LED texnologiyasiga asoslangan zamonaviy televizorlar segmentida oʻsish surʼatlari hayratlanarli darajada yuqori. Statistik maʼlumotlarga koʻra, 2024-yilning birinchi choragida ushbu turdagi mahsulotlarni yetkazib berish oʻtgan yilga nisbatan 102,1 foizga oshgan.

Xalqaro bozorlarda esa Mini LED televizorlariga boʻlgan talab yanada tezroq — qariyb 178,3 foizga oʻsgan. Bu koʻrsatkichlar isteʼmolchilarning anʼanaviy ekranlardan koʻra yorqinroq va kontrast darajasi yuqori boʻlgan yangi texnologiyalarga oʻtayotganini anglatadi. Yangi qurilayotgan super-zavod aynan mana shu oʻsib borayotgan talabni qondirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, TCL kompaniyasining ushbu tashabbusi global televizor bozoridagi narxlar va texnologik raqobatga jiddiy taʼsir koʻrsatadi. Ishlab chiqarish hajmining 50 million donaga yetkazilishi mahsulot tannarxining pasayishiga va innovatsion yechimlarning yanada ommalashishiga yoʻl ochishi kutilmoqda.

TCLTelevizorXitoyTexnologiyaMini LED
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla bilan sudlashgan startap inson qoʻliga oʻxshash robot texnologiyasini taqdim etdiTesla bilan sudlashgan startap inson qoʻliga oʻxshash robot texnologiyasini taqdim etdiBugun, 19:29Kiberfiribgarlarning yangi tuzogʻi: dronlar hujumidan ogohlantiruvchi soxta saytlarKiberfiribgarlarning yangi tuzogʻi: dronlar hujumidan ogohlantiruvchi soxta saytlarBugun, 19:24Sunʼiy intellekt markazlaridagi kutilmagan muammo: Omen AI yangi yechim taklif qilmoqdaSunʼiy intellekt markazlaridagi kutilmagan muammo: Omen AI yangi yechim taklif qilmoqdaBugun, 18:58Samsung uzoq kutilgan Galaxy M47 smartfonini taqdim etdi: 6000 mAs batareya va rekord qoʻllab-quvvatlashSamsung uzoq kutilgan Galaxy M47 smartfonini taqdim etdi: 6000 mAs batareya va rekord qoʻllab-quvvatlashBugun, 18:53Sunʼiy intellektli qaydnomalar bozori qizimoqda: Pocket startapi 11 million dollar jalb qildiSunʼiy intellektli qaydnomalar bozori qizimoqda: Pocket startapi 11 million dollar jalb qildiBugun, 18:24Flipper Devices kompaniyasi mahsuldorlikni oshiruvchi Busy Bar gadjetini taqdim etdiFlipper Devices kompaniyasi mahsuldorlikni oshiruvchi Busy Bar gadjetini taqdim etdiBugun, 18:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi