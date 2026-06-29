Xitoyda dunyodagi eng yirik televizor zavodi barpo etilmoqda
Xitoyning texnologik giganti TCL korporatsiyasi televizor ishlab chiqarish boʻyicha jahon rekordini oʻrnatishni maqsad qilgan. Kompaniya Chjungkay yuqori texnologiyalar zonasiga investitsiyalar hajmini oshirib, ishlab chiqarish quvvatlarini sezilarli darajada kengaytirishni rejalashtirmoqda. Ushbu loyiha toʻliq quvvat bilan ishga tushgach, mazkur hudud yiliga 50 million donadan ortiq televizor ishlab chiqaradigan dunyodagi eng yirik sanoat bazasiga aylanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha TCL guruhining eng yirik boʻlinmasi hisoblangan TCL Kingstar Appliance negizida amalga oshiriladi. 1994-yilda asos solingan ushbu korxona hozirda ham kompaniyaning asosiy ishlab chiqarish oʻzagi hisoblanadi. Yangi kengayish strategiyasi orqali Xitoy nafaqat ichki bozorda, balki global miqyosda ham yetakchilikni mustahkamlashni koʻzlamoqda.
Global klaster va strategik hamkorlikXuychjou shahridagi Chjungkay zonasi tasvirlarni oʻta yuqori aniqlikda (Ultra HD) koʻrsatuvchi displeylar sanoatining yirik klasteri hisoblanadi. Bu yerda nafaqat TCL, balki CSOT, Asahi Glass va Mogao Technology kabi dunyoga mashhur brendlar ham oʻz quvvatlarini jamlagan. Hududda daromadi 10 milliard yuandan oshadigan 3 ta va 100 million yuandan yuqori boʻlgan 45 ta yirik korxona faoliyat yuritmoqda.
TCL faqat Xitoy bilan cheklanib qolmasdan, xalqaro maydonda ham oʻz zavodlariga ega. Kompaniyaning Vetnam, Meksika, Braziliya va Pokiston kabi davlatlarda yirik ishlab chiqarish bazalari mavjud. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu brend mahsulotlari hamyonbopligi va sifati bilan xaridorlar eʼtiborini qozonib kelmoqda.
Mini LED texnologiyasining yuksalishiHozirgi vaqtda TCL televizorlari dunyoning 20 dan ortiq mamlakatlarida savdo hajmi boʻyicha kuchli uchlikdan joy olgan. Ayniqsa, Mini LED texnologiyasiga asoslangan zamonaviy televizorlar segmentida oʻsish surʼatlari hayratlanarli darajada yuqori. Statistik maʼlumotlarga koʻra, 2024-yilning birinchi choragida ushbu turdagi mahsulotlarni yetkazib berish oʻtgan yilga nisbatan 102,1 foizga oshgan.
Xalqaro bozorlarda esa Mini LED televizorlariga boʻlgan talab yanada tezroq — qariyb 178,3 foizga oʻsgan. Bu koʻrsatkichlar isteʼmolchilarning anʼanaviy ekranlardan koʻra yorqinroq va kontrast darajasi yuqori boʻlgan yangi texnologiyalarga oʻtayotganini anglatadi. Yangi qurilayotgan super-zavod aynan mana shu oʻsib borayotgan talabni qondirishga xizmat qiladi.
Xulosa qilib aytganda, TCL kompaniyasining ushbu tashabbusi global televizor bozoridagi narxlar va texnologik raqobatga jiddiy taʼsir koʻrsatadi. Ishlab chiqarish hajmining 50 million donaga yetkazilishi mahsulot tannarxining pasayishiga va innovatsion yechimlarning yanada ommalashishiga yoʻl ochishi kutilmoqda.
…