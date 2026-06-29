Agentopia: Olimlar 100 ta sunʼiy intellekt agentidan iborat raqamli jamiyat yaratdi

·0·Texno
Agentopia: Olimlar 100 ta sunʼiy intellekt agentidan iborat raqamli jamiyat yaratdi

Xitoyning Fudan University mutaxassislari boshchiligidagi xalqaro tadqiqotchilar guruhi Agentopia deb nomlangan noyob tizimni taqdim etdi. Bu loyiha sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi eng yirik va uzoq muddatli ijtimoiy simulyatsiya tajribasi boʻlib, u 100 ta avtonom agentning virtual muhitda oʻzaro munosabatlarini oʻrganadi. Avvalgi tajribalardan farqli oʻlaroq, bu yerda AI personajlari shunchaki bir necha kun emas, balki 10 virtual yil davomida toʻlaqonli hayot kechiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Agentopia loyihasining asosiy maqsadi — sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish uchun zarur boʻlgan insoniy maʼlumotlarning tugab borayotganiga yechim topishdir. Olimlar modellarga tayyor matnlarni oʻqitish oʻrniga, ularga murakkab ijtimoiy tizimlar ichida shaxsiy tajriba orttirish imkoniyatini berishni taklif qilmoqdalar. Bu usul sunʼiy intellektning insoniy xarakterlarni tushunish va murakkab vaziyatlarda qaror qabul qilish qobiliyatini sezilarli darajada oshiradi.

Raqamli jamiyatning tuzilishi va qoidalari

Tajribada ishtirok etayotgan har bir agent oʻz biografiyasi, xarakter xususiyatlari, isteʼdodi va hayotiy maqsadlariga ega. Simulyatsiya davomida ular ish qidiradi, doʻstlashadi, uchrashuvlar tashkil qiladi va oʻz qarorlarining oqibatlarini tahlil qiladi. Tadqiqotchilar tizimni sinash uchun uchta turli dunyoni yaratdilar: zamonaviy shahar majmuasi (Apartment), maktab muhiti (Campus) va sehrli akademiya (Arcane Academy). Har bir muhitda agentlar dasturlanmagan, kutilmagan ijtimoiy xatti-harakatlarni namoyish etdi.

Loyiha doirasida Life Reward deb nomlangan maxsus baholash tizimi joriy etildi. Unda muvaffaqiyat anʼanaviy texnik koʻrsatkichlar bilan emas, balki insoniy baxt tushunchasiga yaqin boʻlgan uchta mezon: ijtimoiy maqom, subyektiv baxt hissi va moddiy farovonlik asosida oʻlchanadi. Bu orqali sunʼiy intellekt shunchaki topshiriqlarni bajarishga emas, balki "yaxshi hayot" kechirishga intilishni oʻrganadi.

Ijtimoiy munosabatlar va emotsional holatlar

Qizigʻi shundaki, raqamli jamiyatda insonlarga xos boʻlgan murakkab holatlar kuzatildi. Masalan, baʼzi agentlar haddan tashqari koʻp muloqot qilish natijasida "emotsional charchoq" (burnout) holatiga tushdi. Baʼzilari esa yuqori maoshli ishdan voz kechib, oʻzining psixologik ehtiyojlariga mos keladigan kamroq daromadli kasbni tanladi. Shuningdek, agentlar orasida oʻziga xos shaxsiy rituallar va koʻp yillik odatlar shakllangani aniqlandi.

Tadqiqot natijalari karera va baxt oʻrtasidagi ziddiyatni ham koʻrsatib berdi. Faqat boylik orttirishga eʼtibor qaratgan agentlar moddiy jihatdan boy boʻlsa-da, hayotdan norozilik hissini koʻproq tuygan. Aksincha, ijtimoiy munosabatlarga va doʻstlikka vaqt ajratgan personajlar oʻzlarini ancha baxtli his qilgan. Bu tajriba ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, AI modellarining insoniylik darajasini 23,7 foizga oshirishga xizmat qilgan.

Agentopia shunchaki The Sims oʻyini kabi simulyator emas, balki sunʼiy intellekt rivojlanishidagi yangi bosqichdir. Agar ushbu konsepsiya oʻzini oqlasa, kelajakda AI modellari insoniyat yaratgan matnlarni oʻqishdan toʻxtab, oʻzlarining virtual hayotiy tajribalari orqali bilim olishni boshlaydi. Bu esa texnologiyaning yanada aqlli va "jonli" boʻlishiga yoʻl ochadi.

Sunʼiy IntellektAgentopiaTexnologiyaTadqiqotRaqamli Jamiyat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soyuz MS-29 kemasi ekipaji Boyqoʻngʻirga yetib keldi: Parvozga soʻnggi tayyorgarlikSoyuz MS-29 kemasi ekipaji Boyqoʻngʻirga yetib keldi: Parvozga soʻnggi tayyorgarlikBugun, 20:23Rocket Lab kosmik gigantga aylanmoqda: Iridium kompaniyasi 8 milliard dollarga sotib olindiRocket Lab kosmik gigantga aylanmoqda: Iridium kompaniyasi 8 milliard dollarga sotib olindiBugun, 20:20SpaceX koinotni zabt etishda yangi davrga qadam qoʻymoqda: Gigabay zavodi qad koʻtardiSpaceX koinotni zabt etishda yangi davrga qadam qoʻymoqda: Gigabay zavodi qad koʻtardiBugun, 19:58Tesla bilan sudlashgan startap inson qoʻliga oʻxshash robot texnologiyasini taqdim etdiTesla bilan sudlashgan startap inson qoʻliga oʻxshash robot texnologiyasini taqdim etdiBugun, 19:29Kiberfiribgarlarning yangi tuzogʻi: dronlar hujumidan ogohlantiruvchi soxta saytlarKiberfiribgarlarning yangi tuzogʻi: dronlar hujumidan ogohlantiruvchi soxta saytlarBugun, 19:24Sunʼiy intellekt markazlaridagi kutilmagan muammo: Omen AI yangi yechim taklif qilmoqdaSunʼiy intellekt markazlaridagi kutilmagan muammo: Omen AI yangi yechim taklif qilmoqdaBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi