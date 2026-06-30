Gmail foydalanuvchilari xavf ostida: Xakerlar korporativ pochtaga yashirin yoʻl topishdi

·29·Texno
Gmail foydalanuvchilari xavf ostida: Xakerlar korporativ pochtaga yashirin yoʻl topishdi

Kiberxavfsizlik sohasida faoliyat yurituvchi “Kasperskiy laboratoriyasi” mutaxassislari Gmail foydalanuvchilari, ayniqsa korporativ mijozlar uchun jiddiy xavf tugʻdiruvchi yangi hujum usulini aniqlashdi. Ushbu usul yordamida jinoyatchilar foydalanuvchining shaxsiy yozishmalari, taqvimi va boshqa Google xizmatlaridagi maʼlumotlariga mutlaqo sezilarsiz kirish imkoniyatiga ega boʻlmoqdalar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, STRD (Shadow Token via Remote Debug) deb nomlangan ushbu hujum vektori OAuth avtorizatsiya mexanizmidagi zaifliklarga asoslangan. Xakerlar maxsus ishlab chiqilgan Umbrij nomli vositadan foydalanib, tizimga kirish uchun zarur boʻlgan “token” (raqamli kalit)ni qoʻlga kiritishadi. Bu jarayon foydalanuvchidan hech qanday login yoki parol kiritishni talab qilmaydi, bu esa hujumni aniqlashni oʻta murakkablashtiradi.

Hujum mexanizmi va Chromium brauzerlari

Hujumning asosiy nishoni Windows operatsion tizimi boʻlsa-da, mutaxassislar boshqa platformalar ham xavf ostida boʻlishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Asosiy shart shundaki, foydalanuvchi Chromium dvigatelida ishlovchi brauzerlarda (masalan, Google Chrome yoki Microsoft Edge) oʻz akkauntidan chiqmagan boʻlishi kerak. Brauzerda faol sessiya saqlanib qolgan paytda, xakerlar masofadan turib nosozliklarni tuzatish porti (debug port) orqali ulanishni amalga oshiradilar.

Bunday holatda xakerlar brauzerning yangi nusxasini ishga tushirib, foydalanuvchi nomidan Gmail xizmatiga soʻrovlar yuborishni boshlaydi. Natijada, tizim buni qonuniy foydalanuvchining harakati sifatida qabul qiladi. ixbt.com ma’lumotiga ko’ra, ushbu usul orqali nafaqat xatlarni oʻqish, balki maxfiy maʼlumotlarni koʻchirib olish va korporativ rejalarni kuzatish imkoni tugʻiladi.

Xavfsizlik choralari va tavsiyalar

Oʻzbekistondagi koʻplab kompaniyalar va davlat tashkilotlari ham oʻz ish faoliyatida Google ekotizimidan keng foydalanishini hisobga olsak, ushbu tahdid mahalliy IT-mutaxassislar uchun ham dolzarb hisoblanadi. Korporativ tarmoqlarda xavfsizlikni taʼminlash uchun bir qator profilaktik choralarni koʻrish tavsiya etiladi.

Ekspertlar quyidagi xavfsizlik choralariga amal qilishni maslahat berishadi:

  • Google akkauntlariga ulanish huquqiga ega boʻlgan uchinchi tomon ilovalarini muntazam ravishda auditdan oʻtkazish;
  • Tizimda gʻayritabiiy faollikni, xususan, brauzerning nosozliklarni tuzatish porti yoqilgan holda ishga tushishini kuzatib borish;
  • Ish kuni yakunlangach yoki umumiy kompyuterlardan foydalanganda tizimdan toʻliq chiqish (Log out) tugmasini bosish.
Hozirgi vaqtda kiberjinoyatchilarning usullari kundan-kunga takomillashib bormoqda. Shuning uchun nafaqat murakkab parollar, balki tizimga kirishning texnik jihatlarini ham nazorat qilish zamonaviy kiberxavfsizlikning ajralmas qismiga aylangan. Mutaxassislar korporativ foydalanuvchilarni shubhali havolalarga kirmaslikka va brauzer sozlamalaridagi oʻzgarishlarga eʼtiborli boʻlishga chaqirmoqda.

GmailKiberxavfsizlikGoogleXakerlarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda «sunʼiy Quyosh» uchun ulkan magnitlar sinovdan oʻtkazildiXitoyda «sunʼiy Quyosh» uchun ulkan magnitlar sinovdan oʻtkazildiBugun, 18:20OnePlus 8000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega hamyonbop N6 smartfonini taqdim etdiOnePlus 8000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega hamyonbop N6 smartfonini taqdim etdiBugun, 17:51Xiaomi mushaklarni isitish funksiyasiga ega yangi massajyorini taqdim etdiXiaomi mushaklarni isitish funksiyasiga ega yangi massajyorini taqdim etdiBugun, 16:53GTA VI chiqishi munosabati bilan dunyo boʻylab kompaniyalar xodimlarga dam olish kuni beradiGTA VI chiqishi munosabati bilan dunyo boʻylab kompaniyalar xodimlarga dam olish kuni beradiBugun, 16:21Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargachaXitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargachaBugun, 15:59O‘zbekistonda birinchi superkompyuter ishga tushirildiO‘zbekistonda birinchi superkompyuter ishga tushirildiBugun, 15:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi