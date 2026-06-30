Xitoyda «sunʼiy Quyosh» uchun ulkan magnitlar sinovdan oʻtkazildi

·0·Texno
Xitoyda «sunʼiy Quyosh» uchun ulkan magnitlar sinovdan oʻtkazildi

Xitoylik olimlar termoyadroviy energetika sohasida ulkan burilish yasashga qodir boʻlgan dunyodagi eng yirik oʻta oʻtkazuvchan magnit tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazishdi. Ushbu texnologiya kelajakda 100 million daraja issiqlikka ega plazmani ushlab turishga moʻljallangan boʻlib, insoniyatni cheksiz va toza energiya bilan taʼminlash yoʻlidagi muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinxua agentligi xabariga koʻra, Xitoy Fanlar akademiyasi Plazma fizikasi instituti mutaxassislari CRAFT (Comprehensive Research Facility for Fusion Technology) tadqiqot majmuasining ikki asosiy elementi — toroidal oʻta oʻtkazuvchan magnit va markaziy solenoidni loyihalash hamda tekshirish ishlarini yakunladilar. Ushbu qurilmalar kelajakdagi tijoriy termoyadroviy elektr stansiyalarining asosi boʻlishi kutilmoqda.

Texnik koʻrsatkichlar va rekord natijalar

Yangi ishlab chiqilgan toroidal magnitning oʻlchamlari hayratlanarli: uning uzunligi 21 metr, kengligi 12 metr va balandligi 3,3 metrni tashkil etadi. Ogʻirligi 582 tonnaga teng boʻlgan ushbu uskuna xalqaro ITER loyihasidagi oʻxshash elementdan 1,3 baravar kattaroqdir. Eng muhimi, u toʻplaydigan energiya zaxirasi boʻyicha jahon analoglaridan qariyb uch baravar ustunlikka ega.

Sinovlar davomida markaziy solenoid ham oʻzining yuqori chidamliligini koʻrsatdi. Loyiha boʻyicha ishchi tok kuchi 46,5 kiloamper qilib belgilangan boʻlsa-da, tizim 60 kiloampergacha boʻlgan yuklamaga bardosh bera oldi. Kelajakda toʻliq quvvatli reaktor 16 ta shunday magnitdan foydalanadi va ularning har biri 100 kiloampergacha tok kuchi bilan ishlashga moʻljallangan.

Toʻliq mahalliy texnologiyalar

Institut rahbari Sun Yuntaoning taʼkidlashicha, toroidal magnitni yaratish uchun olti yil vaqt sarflandi. Eng eʼtiborli jihati shundaki, barcha butlovchi qismlar — maxsus poʻlatdan tortib, izolyatsiya materiallari va oʻta oʻtkazuvchan simlargacha toʻliq Xitoyning oʻzida ishlab chiqarilgan. Bu esa mamlakatning yuqori texnologiyalar sohasida tashqi bogʻliqlikdan qutulayotganini anglatadi.

Termoyadroviy reaktorlar Quyosh markazidagi jarayonlarni yer sharoitida takrorlashga asoslangan. Unda hosil boʻladigan plazma harorati 100 million darajadan oshib ketadi. Bunday issiqlikka hech qanday moddiy jism bardosh bera olmagani sababli, plazmani havoda ushlab turish uchun oʻta kuchli magnit maydonlari talab etiladi. Xitoyning EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) loyihasi aynan shu sababli «sunʼiy Quyosh» deb ataladi.

Ushbu yutuq nafaqat Xitoy, balki butun dunyo energetikasi uchun strategik ahamiyatga ega. Agar olimlar termoyadroviy sintezni toʻliq nazoratga olsalar, insoniyat ekologiyaga zarar yetkazmaydigan va deyarli tugamaydigan energiya manbaiga ega boʻladi. Hozirgi sinovlar esa ushbu orzuning haqiqatga aylanishi uzoq emasligini koʻrsatmoqda.

XitoyTexnologiyaTermoyadroviy ReaktorSunʼiy QuyoshEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus 8000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega hamyonbop N6 smartfonini taqdim etdiOnePlus 8000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega hamyonbop N6 smartfonini taqdim etdiBugun, 17:51Gmail foydalanuvchilari xavf ostida: Xakerlar korporativ pochtaga yashirin yoʻl topishdiGmail foydalanuvchilari xavf ostida: Xakerlar korporativ pochtaga yashirin yoʻl topishdiBugun, 17:21Xiaomi mushaklarni isitish funksiyasiga ega yangi massajyorini taqdim etdiXiaomi mushaklarni isitish funksiyasiga ega yangi massajyorini taqdim etdiBugun, 16:53GTA VI chiqishi munosabati bilan dunyo boʻylab kompaniyalar xodimlarga dam olish kuni beradiGTA VI chiqishi munosabati bilan dunyo boʻylab kompaniyalar xodimlarga dam olish kuni beradiBugun, 16:21Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargachaXitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargachaBugun, 15:59O‘zbekistonda birinchi superkompyuter ishga tushirildiO‘zbekistonda birinchi superkompyuter ishga tushirildiBugun, 15:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi