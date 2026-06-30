Wildberries qimmatbaho smartfonlar uchun IMEI-tekshiruv tizimini joriy etmoqda
Rossiyaning eng yirik marketpleysi hisoblangan Wildberries platformasi elektronika savdosida xavfsizlikni taʼminlash va xaridorlarni firibgarlikdan himoya qilish maqsadida yangi tartibni joriy etmoqda. 1-iyuldan boshlab kompaniyaning barcha buyurtma berish punktlarida (PVZ) qimmatbaho smartfonlarning IMEI kodlarini tekshirish tizimi ishga tushiriladi. Bu chora birinchi navbatda qurilmalarning almashtirib qoʻyilishi yoki soxta mahsulot yetkazib berilishining oldini olishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Wildberries va Russ birlashgan kompaniyasi matbuot xizmati xabariga koʻra, yangi qoida narxi 40 ming rubldan yuqori boʻlgan Apple va Samsung smartfonlariga taalluqlidir. IMEI (International Mobile Equipment Identity) — bu har bir mobil qurilmaga ishlab chiqaruvchi tomonidan beriladigan 15 xonali noyob identifikatsiya raqami boʻlib, u gadjetning oʻziga xosligini kafolatlaydi. Ushbu raqamlarni solishtirish orqali xaridor aynan oʻzi buyurtma qilgan original mahsulotni olayotganiga ishonch hosil qilishi mumkin.
Xaridorlar uchun yangi imkoniyatlarYangi tartibga koʻra, mijoz buyurtmani qabul qilib olish jarayonida punkt menejeridan smartfonning IMEI kodini tekshirib berishni soʻrash huquqiga ega boʻladi. Tekshiruv mahsulot qadogʻidagi raqamni qurilmaning ichki tizimidagi raqam bilan solishtirish orqali amalga oshiriladi. Muhimi shundaki, smartfonni faollashtirmasdan turib ham uning xalqaro identifikatsiya raqamini aniqlash imkoniyati mavjud.
Agarda qadoqdagi va qurilmadagi IMEI raqamlari bir-biriga mos kelmasa, xaridor mahsulotni qabul qilishdan darhol voz kechishi mumkin. Wildberries qoidalariga koʻra, bunday holatda mijoz hatto mahsulot qadogʻini ochib boʻlgan boʻlsa ham, tovar qaytarib olinadi va mablagʻ xaridorga qaytariladi. Bu qoida marketpleysdagi sotuvchilar va xaridorlar oʻrtasidagi ishonchni mustahkamlashga qaratilgan.
Qaytarish jarayonidagi nazoratIMEI kodini tekshirish nafaqat mahsulotni topshirishda, balki uni qaytarish (vozvrat) jarayonida ham majburiy etib belgilanmoqda. Bu chora sotuvchilarni himoya qilish uchun oʻylab topilgan. Baʼzi hollarda vijdonsiz xaridorlar original qurilmani olib, uning oʻrniga nosoz yoki eski modelni qaytarib berishga urinishlari kuzatiladi. Endilikda bunday firibgarliklarga chek qoʻyiladi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham Wildberries platformasi faol rivojlanayotganini hisobga olsak, bunday xavfsizlik choralarining qoʻshni boʻlgan Rossiya bozorida joriy etilishi kelajakda mintaqaviy xizmat koʻrsatish sifatiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Hozircha ushbu yangilik faqat Rossiya hududidagi punktlar uchun amal qiladi, biroq kompaniya xavfsizlik standartlarini barcha hududlarda birdek takomillashtirib bormoqda.
Mutaxassislarning fikricha, Apple va Samsung kabi brendlarning qimmatbaho modellari koʻpincha firibgarlar nishoniga aylanadi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, IMEI tekshiruvi kabi texnik yechimlar marketpleyslardagi nizoli vaziyatlarni 30-40 foizga kamaytirishi kutilmoqda. Bu esa onlayn savdo gigantining nufuzini oshirishga xizmat qiladi.
…