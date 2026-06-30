Wildberries qimmatbaho smartfonlar uchun IMEI-tekshiruv tizimini joriy etmoqda

·0·Texno
Wildberries qimmatbaho smartfonlar uchun IMEI-tekshiruv tizimini joriy etmoqda

Rossiyaning eng yirik marketpleysi hisoblangan Wildberries platformasi elektronika savdosida xavfsizlikni taʼminlash va xaridorlarni firibgarlikdan himoya qilish maqsadida yangi tartibni joriy etmoqda. 1-iyuldan boshlab kompaniyaning barcha buyurtma berish punktlarida (PVZ) qimmatbaho smartfonlarning IMEI kodlarini tekshirish tizimi ishga tushiriladi. Bu chora birinchi navbatda qurilmalarning almashtirib qoʻyilishi yoki soxta mahsulot yetkazib berilishining oldini olishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Wildberries va Russ birlashgan kompaniyasi matbuot xizmati xabariga koʻra, yangi qoida narxi 40 ming rubldan yuqori boʻlgan Apple va Samsung smartfonlariga taalluqlidir. IMEI (International Mobile Equipment Identity) — bu har bir mobil qurilmaga ishlab chiqaruvchi tomonidan beriladigan 15 xonali noyob identifikatsiya raqami boʻlib, u gadjetning oʻziga xosligini kafolatlaydi. Ushbu raqamlarni solishtirish orqali xaridor aynan oʻzi buyurtma qilgan original mahsulotni olayotganiga ishonch hosil qilishi mumkin.

Xaridorlar uchun yangi imkoniyatlar

Yangi tartibga koʻra, mijoz buyurtmani qabul qilib olish jarayonida punkt menejeridan smartfonning IMEI kodini tekshirib berishni soʻrash huquqiga ega boʻladi. Tekshiruv mahsulot qadogʻidagi raqamni qurilmaning ichki tizimidagi raqam bilan solishtirish orqali amalga oshiriladi. Muhimi shundaki, smartfonni faollashtirmasdan turib ham uning xalqaro identifikatsiya raqamini aniqlash imkoniyati mavjud.

Agarda qadoqdagi va qurilmadagi IMEI raqamlari bir-biriga mos kelmasa, xaridor mahsulotni qabul qilishdan darhol voz kechishi mumkin. Wildberries qoidalariga koʻra, bunday holatda mijoz hatto mahsulot qadogʻini ochib boʻlgan boʻlsa ham, tovar qaytarib olinadi va mablagʻ xaridorga qaytariladi. Bu qoida marketpleysdagi sotuvchilar va xaridorlar oʻrtasidagi ishonchni mustahkamlashga qaratilgan.

Qaytarish jarayonidagi nazorat

IMEI kodini tekshirish nafaqat mahsulotni topshirishda, balki uni qaytarish (vozvrat) jarayonida ham majburiy etib belgilanmoqda. Bu chora sotuvchilarni himoya qilish uchun oʻylab topilgan. Baʼzi hollarda vijdonsiz xaridorlar original qurilmani olib, uning oʻrniga nosoz yoki eski modelni qaytarib berishga urinishlari kuzatiladi. Endilikda bunday firibgarliklarga chek qoʻyiladi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham Wildberries platformasi faol rivojlanayotganini hisobga olsak, bunday xavfsizlik choralarining qoʻshni boʻlgan Rossiya bozorida joriy etilishi kelajakda mintaqaviy xizmat koʻrsatish sifatiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Hozircha ushbu yangilik faqat Rossiya hududidagi punktlar uchun amal qiladi, biroq kompaniya xavfsizlik standartlarini barcha hududlarda birdek takomillashtirib bormoqda.

Mutaxassislarning fikricha, Apple va Samsung kabi brendlarning qimmatbaho modellari koʻpincha firibgarlar nishoniga aylanadi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, IMEI tekshiruvi kabi texnik yechimlar marketpleyslardagi nizoli vaziyatlarni 30-40 foizga kamaytirishi kutilmoqda. Bu esa onlayn savdo gigantining nufuzini oshirishga xizmat qiladi.

WildberriesSmartfonAppleSamsungIMEI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda «sunʼiy Quyosh» uchun ulkan magnitlar sinovdan oʻtkazildiXitoyda «sunʼiy Quyosh» uchun ulkan magnitlar sinovdan oʻtkazildiBugun, 18:20OnePlus 8000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega hamyonbop N6 smartfonini taqdim etdiOnePlus 8000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega hamyonbop N6 smartfonini taqdim etdiBugun, 17:51Gmail foydalanuvchilari xavf ostida: Xakerlar korporativ pochtaga yashirin yoʻl topishdiGmail foydalanuvchilari xavf ostida: Xakerlar korporativ pochtaga yashirin yoʻl topishdiBugun, 17:21Xiaomi mushaklarni isitish funksiyasiga ega yangi massajyorini taqdim etdiXiaomi mushaklarni isitish funksiyasiga ega yangi massajyorini taqdim etdiBugun, 16:53GTA VI chiqishi munosabati bilan dunyo boʻylab kompaniyalar xodimlarga dam olish kuni beradiGTA VI chiqishi munosabati bilan dunyo boʻylab kompaniyalar xodimlarga dam olish kuni beradiBugun, 16:21Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargachaXitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargachaBugun, 15:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi