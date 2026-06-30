Elon Musk Neuralink loyihasi inson va sunʼiy intellekt simbiozi uchun nega muhimligini tushuntirdi

·33·Texno
Elon Musk Neuralink loyihasi inson va sunʼiy intellekt simbiozi uchun nega muhimligini tushuntirdi

Milliarder Elon Musk oʻzining Neuralink startapi orqali inson miyasi va kompyuter oʻrtasidagi aloqa tezligini tubdan oshirishni maqsad qilgan. Uning fikricha, hozirgi kunda insoniyat va sunʼiy intellekt (SI) oʻrtasidagi axborot almashinuvi juda past darajada boʻlib, bu kelajakda insonning kognitiv imkoniyatlarini cheklab qoʻyishi mumkin. Neuralink texnologiyasi aynan shu toʻsiqni bartaraf etishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Muskning taʼkidlashicha, inson axborotni qabul qilishda (vizual maʼlumotlar orqali) juda yuqori tezlikka ega, biroq maʼlumot uzatishda — masalan, nutq yoki matn terish orqali — bu koʻrsatkich nihoyatda past. Ixbt.com nashri xabariga koʻra, tadbirkor ushbu nomutanosiblikni bartaraf etish uchun miya va kompyuter interfeysini toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻlash zarurligini uqtirmoqda. Bu orqali inson oʻz fikrlarini soniyalar ichida raqamli qurilmalarga uzatish imkoniga ega boʻladi.

Axborot almashinuvi tezligi va Grok loyihasi

Elon Musk oʻzining Grok kabi SI loyihalari bilan ishlash jarayonida inson va mashina oʻrtasidagi muloqot sekinligini yaqqol sezganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Neuralink insonning samarali kognitiv qobiliyatlarini sezilarli darajada oshiradi. Bu esa inson miyasi va SI oʻrtasida uzviy simbioz, yaʼni oʻzaro manfaatli hamkorlikni shakllantirishga yordam beradi.

Hozirgi vaqtda insonning chiqish signali (output) oʻtkazuvchanligi vizual kirish signalidan (input) bir necha barobar ortda qolmoqda. Neuralink chiplari miya signallarini oʻqib, ularni tashqi qurilmalar — smartfonlar yoki kompyuterlar uchun tushunarli boʻlgan buyruqlarga aylantiradi. Bu texnologiya nafaqat sogʻlom insonlar, balki falajlikka uchragan shaxslar uchun ham yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.

Kelajakdagi rejalar va insonlararo aloqa

Neuralink jamoasi oʻz oldiga ulkan maqsadlarni qoʻygan. Elon Musk avvalroq mazkur texnologiya yordamida nafaqat kompyuterlarni boshqarish, balki 2026-yilga borib insonlar oʻrtasida fikr almashish tizimini yoʻlga qoʻyishni rejalashtirayotganini maʼlum qilgan edi. Bu muloqotning butunlay yangi darajasini anglatadi.

Ushbu texnologiyaning rivojlanishi insoniyat uchun kelajakda kutilayotgan xavflarni kamaytirishi va sunʼiy intellekt bilan raqobatda insonning ustunligini saqlab qolishiga xizmat qilishi kutilmoqda. Muskning fikricha, inson va SI simbiozi insoniyat sivilizatsiyasi uchun eng ijobiy natijalarni taʼminlovchi yagona yoʻldir.

Neuralink hozirda oʻz chiplarini klinik sinovlardan oʻtkazishni davom ettirmoqda. Agar loyiha muvaffaqiyatli amalga oshsa, u nafaqat texnologik olamda, balki tibbiyot va kundalik muloqot usullarida ham inqilob yasashi shubhasiz.

Elon MuskNeuralinkSunʼiy IntellektTexnologiyaMiya Chiplari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arcturus startapi elektr tarmoqlaridagi yoʻqotishlarni ikki baravarga qisqartirmoqchiArcturus startapi elektr tarmoqlaridagi yoʻqotishlarni ikki baravarga qisqartirmoqchiBugun, 20:28X platformasi sunʼiy intellekt vositalari uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etdiX platformasi sunʼiy intellekt vositalari uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etdiBugun, 20:26Xitoy Yer uchun xavfli boʻlgan asteroidlardan himoya tizimini yaratmoqdaXitoy Yer uchun xavfli boʻlgan asteroidlardan himoya tizimini yaratmoqdaBugun, 20:23Yandex Brauzer video tarjimasi imkoniyatlarini kengaytirdi: endi yana 7 ta til qoʻshildiYandex Brauzer video tarjimasi imkoniyatlarini kengaytirdi: endi yana 7 ta til qoʻshildiBugun, 19:51Proton Lumo 2.0: Maxfiylikka yoʻnaltirilgan sunʼiy intellekt yanada kuchaydiProton Lumo 2.0: Maxfiylikka yoʻnaltirilgan sunʼiy intellekt yanada kuchaydiBugun, 19:25Wildberries qimmatbaho smartfonlar uchun IMEI-tekshiruv tizimini joriy etmoqdaWildberries qimmatbaho smartfonlar uchun IMEI-tekshiruv tizimini joriy etmoqdaBugun, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi