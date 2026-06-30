Elon Musk Neuralink loyihasi inson va sunʼiy intellekt simbiozi uchun nega muhimligini tushuntirdi
Milliarder Elon Musk oʻzining Neuralink startapi orqali inson miyasi va kompyuter oʻrtasidagi aloqa tezligini tubdan oshirishni maqsad qilgan. Uning fikricha, hozirgi kunda insoniyat va sunʼiy intellekt (SI) oʻrtasidagi axborot almashinuvi juda past darajada boʻlib, bu kelajakda insonning kognitiv imkoniyatlarini cheklab qoʻyishi mumkin. Neuralink texnologiyasi aynan shu toʻsiqni bartaraf etishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Muskning taʼkidlashicha, inson axborotni qabul qilishda (vizual maʼlumotlar orqali) juda yuqori tezlikka ega, biroq maʼlumot uzatishda — masalan, nutq yoki matn terish orqali — bu koʻrsatkich nihoyatda past. Ixbt.com nashri xabariga koʻra, tadbirkor ushbu nomutanosiblikni bartaraf etish uchun miya va kompyuter interfeysini toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻlash zarurligini uqtirmoqda. Bu orqali inson oʻz fikrlarini soniyalar ichida raqamli qurilmalarga uzatish imkoniga ega boʻladi.
Axborot almashinuvi tezligi va Grok loyihasiElon Musk oʻzining Grok kabi SI loyihalari bilan ishlash jarayonida inson va mashina oʻrtasidagi muloqot sekinligini yaqqol sezganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Neuralink insonning samarali kognitiv qobiliyatlarini sezilarli darajada oshiradi. Bu esa inson miyasi va SI oʻrtasida uzviy simbioz, yaʼni oʻzaro manfaatli hamkorlikni shakllantirishga yordam beradi.
Hozirgi vaqtda insonning chiqish signali (output) oʻtkazuvchanligi vizual kirish signalidan (input) bir necha barobar ortda qolmoqda. Neuralink chiplari miya signallarini oʻqib, ularni tashqi qurilmalar — smartfonlar yoki kompyuterlar uchun tushunarli boʻlgan buyruqlarga aylantiradi. Bu texnologiya nafaqat sogʻlom insonlar, balki falajlikka uchragan shaxslar uchun ham yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.
Kelajakdagi rejalar va insonlararo aloqaNeuralink jamoasi oʻz oldiga ulkan maqsadlarni qoʻygan. Elon Musk avvalroq mazkur texnologiya yordamida nafaqat kompyuterlarni boshqarish, balki 2026-yilga borib insonlar oʻrtasida fikr almashish tizimini yoʻlga qoʻyishni rejalashtirayotganini maʼlum qilgan edi. Bu muloqotning butunlay yangi darajasini anglatadi.
Ushbu texnologiyaning rivojlanishi insoniyat uchun kelajakda kutilayotgan xavflarni kamaytirishi va sunʼiy intellekt bilan raqobatda insonning ustunligini saqlab qolishiga xizmat qilishi kutilmoqda. Muskning fikricha, inson va SI simbiozi insoniyat sivilizatsiyasi uchun eng ijobiy natijalarni taʼminlovchi yagona yoʻldir.
Neuralink hozirda oʻz chiplarini klinik sinovlardan oʻtkazishni davom ettirmoqda. Agar loyiha muvaffaqiyatli amalga oshsa, u nafaqat texnologik olamda, balki tibbiyot va kundalik muloqot usullarida ham inqilob yasashi shubhasiz.
…