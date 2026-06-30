Saida Mirziyoyeva YUNЕSKO rahbari bilan muhim masalalarni muhokama qildi

·25·O‘zbekiston
Saida Mirziyoyeva YUNЕSKO rahbari bilan muhim masalalarni muhokama qildi

Foto: Telegram / Saida Mirziyoyeva

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva YUNЕSKO bosh direktori Holid al-Ananiy bilan uchrashdi. Muloqot davomida Samarqand shahrida o‘tkazilgan YUNЕSKO Bosh konferensiyasining 43-sessiyasi doirasida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish masalalari ko‘rib chiqildi.

Tomonlar O‘zbekiston va YUNЕSKO o‘rtasidagi strategik hamkorlikni yanada kengaytirish, ilgari surilgan tashabbuslarni aniq loyihalarga aylantirish hamda belgilangan vazifalar ijrosini jadallashtirishga alohida e’tibor qaratdi.

Inson kapitalini rivojlantirish ustuvor vazifa

Uchrashuvda ta’lim sifatini oshirish, yoshlarning zamonaviy bilim va ko‘nikmalarni egallashi uchun keng imkoniyatlar yaratish hamda inson kapitaliga sarmoya kiritish masalalari muhokama qilindi.

Saida Mirziyoyeva YUNЕSKO rahbari bilan muhim masalalarni muhokama qildi

Saida Mirziyoyevaga ko‘ra, inson salohiyatini rivojlantirish mamlakatning uzoq muddatli taraqqiyotida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu sabab bu yo‘nalishda YUNЕSKOning tajribasi va xalqaro dasturlaridan samarali foydalanish muhim hisoblanadi.

Sun’iy intellekt va kreativ industriyalar muhokama qilindi

Muloqot chog‘ida sun’iy intellekt texnologiyalarini mas’uliyatli va samarali joriy etish masalasiga ham to‘xtalib o‘tildi. Xususan, yangi texnologiyalarni ta’lim, ilm-fan va madaniyat sohalari bilan uyg‘unlashtirish istiqbollari ko‘rib chiqildi.

Holid al-Ananiy YUNЕSKO bosh direktori sifatida sun’iy intellekt kabi yangi texnologiyalarda tashkilot axloqiy yo‘nalish beruvchi vazifani bajarishi kerakligini ta’kidlab kelmoqda.

Shuningdek, kreativ industriyalarni qo‘llab-quvvatlash, yosh ijodkorlar uchun yangi platformalar yaratish va madaniy loyihalarni xalqaro miqyosda targ‘ib qilish imkoniyatlari muhokama markazida bo‘ldi.

Xotin-qizlar yetakchiligiga alohida e’tibor

Uchrashuvda xotin-qizlarning jamiyat va davlat boshqaruvidagi ishtirokini kengaytirish, ularning ta’lim olishi, kasbiy o‘sishi va yetakchilik qobiliyatini rivojlantirish bo‘yicha ham fikr almashildi.

Saida Mirziyoyeva YUNЕSKO rahbari bilan muhim masalalarni muhokama qildi

Tomonlar bu yo‘nalishda yangi ta’lim dasturlari, xalqaro loyihalar va tajriba almashish tashabbuslarini amalga oshirish muhimligini qayd etdi.

Madaniy merosni saqlash bo‘yicha hamkorlik kuchaytiriladi

Suhbatning yana bir muhim mavzusi O‘zbekistonning boy tarixiy va madaniy merosini asrab-avaylash bo‘ldi. Tarixiy yodgorliklarni muhofaza qilish, ularni ilmiy o‘rganish va kelajak avlodlarga yetkazish bo‘yicha hamkorlikni davom ettirish zarurligi ta’kidlandi.

Holid al-Ananiy 2025 yil noyabr oyida Samarqandda o‘tgan YUNЕSKO Bosh konferensiyasining 43-sessiyasida tashkilot bosh direktori lavozimini qabul qilgan edi. O‘sha marosimda O‘zbekiston tomoni YUNЕSKO bilan ishonchli hamkorlikni davom ettirishga tayyorligini bildirgan.

«YUNЕSKO bosh qarorgohidagi har bir uchrashuv strategik hamkorligimizni yanada chuqurlashtirish uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi», — deb yozdi Saida Mirziyoyeva.

Uchrashuv yakunlariga ko‘ra, Samarqandda erishilgan kelishuvlarni amaliy natijalarga aylantirish va O‘zbekiston bilan YUNЕSKO o‘rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish bo‘yicha ishlarni davom ettirishga kelishib olindi.

Saida MirziyoyevaUNESCOO'zbekistonSamarqandXalid al-Anani
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev ota-onalarni farzand tarbiyasida ogohlikka chaqirdiShavkat Mirziyoyev ota-onalarni farzand tarbiyasida ogohlikka chaqirdiBugun, 16:30Bu hafta harorat pasayadi: Dehqon va chorvadorlarga tavsiyalarBu hafta harorat pasayadi: Dehqon va chorvadorlarga tavsiyalarBugun, 16:23AT va sun’iy intellekt talabalari uchun yangi stipendiyalar joriy etiladiAT va sun’iy intellekt talabalari uchun yangi stipendiyalar joriy etiladiBugun, 15:1020 ta oliygohda sun’iy intellekt laboratoriyasi ochiladi20 ta oliygohda sun’iy intellekt laboratoriyasi ochiladiBugun, 15:04O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qaysi hududda yashaydi?O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qaysi hududda yashaydi?Bugun, 10:33O‘zbekistonda aholi soni hisob-kitobdan 810 ming nafarga ko‘p chiqdiO‘zbekistonda aholi soni hisob-kitobdan 810 ming nafarga ko‘p chiqdiBugun, 10:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi