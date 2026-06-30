Smartfon klaviaturasida inqilob: Acti startapi sunʼiy intellekt agentlarini ishga tushirdi

·22·Texno
Smartfon klaviaturasida inqilob: Acti startapi sunʼiy intellekt agentlarini ishga tushirdi

Smartfon foydalanuvchilari uchun odatiy matn terish jarayoni tubdan oʻzgarish arafasida. Singapurda joylashgan Acti startapi iOS va Android operatsion tizimlari uchun moʻljallangan yangi avlod klaviaturasini taqdim etdi. Bu shunchaki soʻzlarni taxmin qiluvchi dastur emas, balki foydalanuvchi nomidan turli amallarni bajara oladigan agentik klaviaturadir. TechCrunch nashri xabariga koʻra, ushbu texnologiya sunʼiy intellekt imkoniyatlarini bevosita messenjerlar, elektron pochta va ijtimoiy tarmoqlar ichiga olib kiradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Acti asoschisi va bosh direktori Young Wangning taʼkidlashicha, bugungi kunda sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish uchun foydalanuvchilar doimiy ravishda ilovalar oʻrtasida oʻtishga majbur boʻlmoqda. Masalan, biror maʼlumotni aniqlash uchun suhbatni toʻxtatib, brauzer yoki ChatGPT kabi botlarga murojaat qilinadi. Acti esa barcha ilovalar ustida yagona qatlam sifatida ishlaydi va foydalanuvchi kontekstini saqlab qolgan holda yordam beradi.

Ilovalararo toʻsiqlarning bartaraf etilishi

Yangi klaviatura foydalanuvchining niyatini tushunadi va uni harakatga aylantiradi. Aytaylik, doʻstingiz bilan tushlik qilish haqida yozishayotgan boʻlsangiz, Acti bevosita chatning oʻzida yaqin atrofdagi restoranlarni tavsiya qilishi mumkin. Agar suhbatda biror kompaniya aksiyalari tilga olinsa, klaviatura orqali real vaqtdagi narxlarni darhol ulashish imkoniyati mavjud. Bu foydalanuvchi vaqtini tejash bilan birga, raqamli muloqotni yanada samarali qiladi.

Tizimning texnik asosi Google kompaniyasining Gemini modellari bilan taʼminlangan. Young Wangning tushuntirishicha, Gemini oʻzining tezkorligi, koʻp tilli muhitda yaxshi ishlashi va ishonchliligi sababli tanlangan. Aynan shu modellar yordamida klaviaturada "Skills" (Koʻnikmalar) deb nomlangan funksiya joriy etilgan. Foydalanuvchilar bitta tugmani bosish orqali murakkab vazifalarni, masalan, xabarni tarjima qilish yoki uchrashuv havolasini yaratishni avtomatlashtirishlari mumkin.

Xavfsizlik va maxfiylik masalalari

Koʻpchilik foydalanuvchilarni klaviatura orqali shaxsiy maʼlumotlarning sizib chiqishi xavotirga solishi tabiiy. Acti jamoasi bu masalaga alohida toʻxtalib, ilova "local-first" modelida qurilganini maʼlum qildi. Bu shuni anglatadiki, foydalanuvchining shaxsiy konteksti birlamchi holatda qurilmaning oʻzida saqlanadi. Kompaniya foydalanuvchi ruxsatisiz shaxsiy xabarlarni yoki suhbatlarni tashqi serverlarga yubormasligini kafolatlamoqda.

Loyiha rahbari Young Wang klaviatura sanoatida katta tajribaga ega mutaxassis hisoblanadi. U oʻn yil davomida Baidu kompaniyasida ishlab, Facemoji Keyboard auditoriyasini kunlik 300 million faol foydalanuvchiga yetkazgan. Uning fikricha, katta til modellari (LLM) davrida matn shunchaki harflar yigʻindisi emas, balki foydalanuvchi irodasining tashuvchisiga aylandi. Acti aynan shu irodani amalga oshiruvchi vosita boʻlishni koʻzlamoqda.

Hozirda Acti klaviaturasi sunʼiy intellekt agentlari davrining poydevori sifatida koʻrilmoqda. Ilovani oʻrnatish orqali foydalanuvchilar oʻz smartfonlaridagi deyarli har qanday matnli maydonni aqlli yordamchiga aylantirishlari mumkin. Bu kabi yechimlar kelajakda mobil qurilmalardan foydalanish madaniyatini butunlay oʻzgartirishi kutilmoqda.

GoogleGeminiActiSmartfonSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandiNVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandiBugun, 23:25Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiAnthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiBugun, 23:25Yevropa bozorida Xitoy konditsionerlariga talab keskin ortdi: TCL va Hisense yetakchilikdaYevropa bozorida Xitoy konditsionerlariga talab keskin ortdi: TCL va Hisense yetakchilikdaBugun, 23:22Boyqoʻngʻirda Progress MS-35 yuk kemasini uchirishga tayyorgarlik boshlandiBoyqoʻngʻirda Progress MS-35 yuk kemasini uchirishga tayyorgarlik boshlandiBugun, 22:59Anthropic kompaniyasi olimlar uchun maxsus Claude Science platformasini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi olimlar uchun maxsus Claude Science platformasini taqdim etdiBugun, 22:24Turkiyaning Akkuyu AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok gumbazi oʻrnatildiTurkiyaning Akkuyu AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok gumbazi oʻrnatildiBugun, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi