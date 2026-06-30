Smartfon klaviaturasida inqilob: Acti startapi sunʼiy intellekt agentlarini ishga tushirdi
Smartfon foydalanuvchilari uchun odatiy matn terish jarayoni tubdan oʻzgarish arafasida. Singapurda joylashgan Acti startapi iOS va Android operatsion tizimlari uchun moʻljallangan yangi avlod klaviaturasini taqdim etdi. Bu shunchaki soʻzlarni taxmin qiluvchi dastur emas, balki foydalanuvchi nomidan turli amallarni bajara oladigan agentik klaviaturadir. TechCrunch nashri xabariga koʻra, ushbu texnologiya sunʼiy intellekt imkoniyatlarini bevosita messenjerlar, elektron pochta va ijtimoiy tarmoqlar ichiga olib kiradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Acti asoschisi va bosh direktori Young Wangning taʼkidlashicha, bugungi kunda sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish uchun foydalanuvchilar doimiy ravishda ilovalar oʻrtasida oʻtishga majbur boʻlmoqda. Masalan, biror maʼlumotni aniqlash uchun suhbatni toʻxtatib, brauzer yoki ChatGPT kabi botlarga murojaat qilinadi. Acti esa barcha ilovalar ustida yagona qatlam sifatida ishlaydi va foydalanuvchi kontekstini saqlab qolgan holda yordam beradi.
Ilovalararo toʻsiqlarning bartaraf etilishiYangi klaviatura foydalanuvchining niyatini tushunadi va uni harakatga aylantiradi. Aytaylik, doʻstingiz bilan tushlik qilish haqida yozishayotgan boʻlsangiz, Acti bevosita chatning oʻzida yaqin atrofdagi restoranlarni tavsiya qilishi mumkin. Agar suhbatda biror kompaniya aksiyalari tilga olinsa, klaviatura orqali real vaqtdagi narxlarni darhol ulashish imkoniyati mavjud. Bu foydalanuvchi vaqtini tejash bilan birga, raqamli muloqotni yanada samarali qiladi.
Tizimning texnik asosi Google kompaniyasining Gemini modellari bilan taʼminlangan. Young Wangning tushuntirishicha, Gemini oʻzining tezkorligi, koʻp tilli muhitda yaxshi ishlashi va ishonchliligi sababli tanlangan. Aynan shu modellar yordamida klaviaturada "Skills" (Koʻnikmalar) deb nomlangan funksiya joriy etilgan. Foydalanuvchilar bitta tugmani bosish orqali murakkab vazifalarni, masalan, xabarni tarjima qilish yoki uchrashuv havolasini yaratishni avtomatlashtirishlari mumkin.
Xavfsizlik va maxfiylik masalalariKoʻpchilik foydalanuvchilarni klaviatura orqali shaxsiy maʼlumotlarning sizib chiqishi xavotirga solishi tabiiy. Acti jamoasi bu masalaga alohida toʻxtalib, ilova "local-first" modelida qurilganini maʼlum qildi. Bu shuni anglatadiki, foydalanuvchining shaxsiy konteksti birlamchi holatda qurilmaning oʻzida saqlanadi. Kompaniya foydalanuvchi ruxsatisiz shaxsiy xabarlarni yoki suhbatlarni tashqi serverlarga yubormasligini kafolatlamoqda.
Loyiha rahbari Young Wang klaviatura sanoatida katta tajribaga ega mutaxassis hisoblanadi. U oʻn yil davomida Baidu kompaniyasida ishlab, Facemoji Keyboard auditoriyasini kunlik 300 million faol foydalanuvchiga yetkazgan. Uning fikricha, katta til modellari (LLM) davrida matn shunchaki harflar yigʻindisi emas, balki foydalanuvchi irodasining tashuvchisiga aylandi. Acti aynan shu irodani amalga oshiruvchi vosita boʻlishni koʻzlamoqda.
Hozirda Acti klaviaturasi sunʼiy intellekt agentlari davrining poydevori sifatida koʻrilmoqda. Ilovani oʻrnatish orqali foydalanuvchilar oʻz smartfonlaridagi deyarli har qanday matnli maydonni aqlli yordamchiga aylantirishlari mumkin. Bu kabi yechimlar kelajakda mobil qurilmalardan foydalanish madaniyatini butunlay oʻzgartirishi kutilmoqda.
…