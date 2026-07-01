AMD videokartalar narxini oshirishga tayyorlanmoqda: Bozor iyulda oʻzgarishi kutilmoqda
Kompyuter texnologiyalari bozorida grafik protsessorlar ishlab chiqaruvchi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan AMD yaqin vaqt ichida oʻz mahsulotlari narxini qayta koʻrib chiqishni rejalashtirmoqda. Board Channels forumidagi insayderlar va soha mutaxassislarining maʼlumotlariga koʻra, kompaniya oʻz hamkorlarini GPU va xotira modullari jamlanmasi uchun narxlar oshishi haqida ogohlantirgan. Ushbu oʻzgarish yaqin oylarda chakana savdo rastalaridagi videokartalar narxiga bevosita taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, AMD kompaniyasi videokarta ishlab chiqaruvchi yirik brendlarga narxlar taxminan 10 foizga koʻtarilishi haqida maʼlumot yuborgan. Taʼkidlash joizki, AMD va NVIDIA kabi gigantlar tayyor videokarta sotmaydi, balki ishlab chiqaruvchilarga (masalan, ASUS yoki Sapphire) grafik chip va xotira chiplaridan iborat maxsus toʻplamlarni yetkazib beradi. Aynan mana shu komponentlar narxining oshishi yakuniy mahsulot tannarxini belgilaydi.
Narxlar oshishi kimlarga taʼsir qiladi?Hozirgi vaqtda AMD kamida toʻrtta yirik hamkorini yangi narx siyosati haqida xabardor qilgan. Ular orasida quyidagi brendlar bor:
- Sapphire
- Asus
- Vastarmor
- XFX
Board Channels forumi ishtirokchilari odatda yirik zavodlar va tizim integratorlari xodimlaridan iborat boʻlgani sababli, ushbu manbaning maʼlumotlari koʻp hollarda oʻz tasdigʻini topadi. Shuni tushunish kerakki, ishlab chiqaruvchilar uchun narx oshishi bilan doʻkonlardagi narxlar oʻzgarishi oʻrtasida maʼlum vaqt oraligʻi boʻladi. Biroq, joriy narxlarning uzoq vaqt saqlanib qolmasligi deyarli aniq.
Bozordagi vaziyat va isteʼmolchilar uchun oqibatlarOʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bu yangilik grafik quvvat talab qiladigan vazifalar — video montaj, 3D dizayn va zamonaviy oʻyinlar uchun moʻljallangan kompyuterlarni yigʻish xarajatlari oshishini anglatadi. Agar siz yaqin oylarda Radeon videokartasini sotib olishni rejalashtirgan boʻlsangiz, buni iyul oyiga qadar amalga oshirish iqtisodiy jihatdan foydaliroq boʻlishi mumkin.
Hozircha narxlar oshishining aniq sabablari keltirilmagan, biroq mutaxassislar buni logistika xarajatlari va yarim oʻtkazgichlar ishlab chiqarishdagi global inflyatsiya bilan bogʻlashmoqda. NVIDIA ham shunga oʻxshash qadam tashlashi yoki tashlamasligi hozircha nomaʼlum, ammo odatda bozordagi bitta yirik oʻyinchining narx koʻtarishi raqobatchilarning ham strategiyasiga taʼsir oʻtkazadi.
…