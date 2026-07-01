AMD videokartalar narxini oshirishga tayyorlanmoqda: Bozor iyulda oʻzgarishi kutilmoqda

·30·Texno
AMD videokartalar narxini oshirishga tayyorlanmoqda: Bozor iyulda oʻzgarishi kutilmoqda

Kompyuter texnologiyalari bozorida grafik protsessorlar ishlab chiqaruvchi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan AMD yaqin vaqt ichida oʻz mahsulotlari narxini qayta koʻrib chiqishni rejalashtirmoqda. Board Channels forumidagi insayderlar va soha mutaxassislarining maʼlumotlariga koʻra, kompaniya oʻz hamkorlarini GPU va xotira modullari jamlanmasi uchun narxlar oshishi haqida ogohlantirgan. Ushbu oʻzgarish yaqin oylarda chakana savdo rastalaridagi videokartalar narxiga bevosita taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, AMD kompaniyasi videokarta ishlab chiqaruvchi yirik brendlarga narxlar taxminan 10 foizga koʻtarilishi haqida maʼlumot yuborgan. Taʼkidlash joizki, AMD va NVIDIA kabi gigantlar tayyor videokarta sotmaydi, balki ishlab chiqaruvchilarga (masalan, ASUS yoki Sapphire) grafik chip va xotira chiplaridan iborat maxsus toʻplamlarni yetkazib beradi. Aynan mana shu komponentlar narxining oshishi yakuniy mahsulot tannarxini belgilaydi.

Narxlar oshishi kimlarga taʼsir qiladi?

Hozirgi vaqtda AMD kamida toʻrtta yirik hamkorini yangi narx siyosati haqida xabardor qilgan. Ular orasida quyidagi brendlar bor:

  • Sapphire
  • Asus
  • Vastarmor
  • XFX
Ushbu kompaniyalar Oʻzbekiston bozorida ham keng taqdim etilgan boʻlib, Radeon turkumidagi videokartalarning asosiy yetkazib beruvchilari hisoblanadi. Narxlarning koʻtarilishi iyul oyidan boshlanishi kutilmoqda. Avvalroq tarqalgan mish-mishlarda narxlar hatto 15 foizgacha oshishi mumkinligi aytilgan edi, biroq hozircha 10 foizlik koʻrsatkich eng ehtimolli ssenariy boʻlib turibdi.

Board Channels forumi ishtirokchilari odatda yirik zavodlar va tizim integratorlari xodimlaridan iborat boʻlgani sababli, ushbu manbaning maʼlumotlari koʻp hollarda oʻz tasdigʻini topadi. Shuni tushunish kerakki, ishlab chiqaruvchilar uchun narx oshishi bilan doʻkonlardagi narxlar oʻzgarishi oʻrtasida maʼlum vaqt oraligʻi boʻladi. Biroq, joriy narxlarning uzoq vaqt saqlanib qolmasligi deyarli aniq.

Bozordagi vaziyat va isteʼmolchilar uchun oqibatlar

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bu yangilik grafik quvvat talab qiladigan vazifalar — video montaj, 3D dizayn va zamonaviy oʻyinlar uchun moʻljallangan kompyuterlarni yigʻish xarajatlari oshishini anglatadi. Agar siz yaqin oylarda Radeon videokartasini sotib olishni rejalashtirgan boʻlsangiz, buni iyul oyiga qadar amalga oshirish iqtisodiy jihatdan foydaliroq boʻlishi mumkin.

Hozircha narxlar oshishining aniq sabablari keltirilmagan, biroq mutaxassislar buni logistika xarajatlari va yarim oʻtkazgichlar ishlab chiqarishdagi global inflyatsiya bilan bogʻlashmoqda. NVIDIA ham shunga oʻxshash qadam tashlashi yoki tashlamasligi hozircha nomaʼlum, ammo odatda bozordagi bitta yirik oʻyinchining narx koʻtarishi raqobatchilarning ham strategiyasiga taʼsir oʻtkazadi.

AMDRadeonVideokartaTexnologiyaBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi rekordchi Redmi K90 Ultra smartfonini taqdim etdi: 8550 mAs akkumulyator va faol sovutishXiaomi rekordchi Redmi K90 Ultra smartfonini taqdim etdi: 8550 mAs akkumulyator va faol sovutishBugun, 05:21Xotira bozoridagi inqiroz ortida til biriktirish turibdimi: Samsung, Hynix va Micron sudga berildiXotira bozoridagi inqiroz ortida til biriktirish turibdimi: Samsung, Hynix va Micron sudga berildiBugun, 04:56Avstraliya startaplari uchun katta imkoniyat: TechCrunch Startup Battlefield qaytmoqdaAvstraliya startaplari uchun katta imkoniyat: TechCrunch Startup Battlefield qaytmoqdaBugun, 04:28Germaniyaning Punkt. brendi AphyOS tizimida ishlovchi xavfsiz MC03 smartfonini taqdim etdiGermaniyaning Punkt. brendi AphyOS tizimida ishlovchi xavfsiz MC03 smartfonini taqdim etdiBugun, 03:24Acebeam rekord darajadagi 6400 mA·soat sigʻimli 21700 akkumulyatorini taqdim etdiAcebeam rekord darajadagi 6400 mA·soat sigʻimli 21700 akkumulyatorini taqdim etdiBugun, 02:55OpenClaw sunʼiy intellekt agenti endi Android va iOS platformalarida ishga tushirildiOpenClaw sunʼiy intellekt agenti endi Android va iOS platformalarida ishga tushirildiBugun, 02:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha