AQSH Anthropic kompaniyasining eng kuchli AI modellari eksportiga qoʻyilgan cheklovlarni oldi

·24·Texno
AQSH Anthropic kompaniyasining eng kuchli AI modellari eksportiga qoʻyilgan cheklovlarni oldi

AQSH hukumati sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi laboratoriyalardan biri boʻlgan Anthropic kompaniyasining Mythos va Fable deb nomlanuvchi eng ilgʻor modellarini xorijga eksport qilish boʻyicha oʻrnatilgan qatʼiy cheklovlarni bekor qildi. Bu qaror mazkur texnologiyalarning xalqaro miqyosda ommalashishiga toʻsqinlik qilayotgan litsenziyalash talabini bartaraf etadi va global foydalanuvchilar uchun ushbu neyrotarmoqlardan foydalanish imkoniyatini qayta tiklaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, joriy yilning 12-iyun kuni AQSH hukumati ushbu mahsulotlarni eksporti cheklangan texnologiyalar roʻyxatiga kiritgan edi. Mazkur tartibga koʻra, modellar maxsus ruxsatnomasiz xorijiy fuqarolarga taqdim etilishi taqiqlangan. Bunday cheklovlar amaliyotda Anthropic uchun katta qiyinchiliklar tugʻdirdi va kompaniya oʻz modellariga ochiq kirishni butunlay toʻxtatishga majbur boʻldi. 1-iyuldan boshlab esa ushbu cheklovlar rasman olib tashlandi.

Xavfsizlik va hukumat bilan kelishuv

AQSH Savdo vaziri Howard Lutnickning soʻzlariga koʻra, Anthropic kompaniyasi modellar bilan bogʻliq xavfsizlik risklarini proaktiv tarzda aniqlash va bartaraf etish majburiyatini olgan. Shuningdek, kompaniya Mythos, Fable va kelgusi ishlanmalarning standartlari hamda protokollari boʻyicha hukumat bilan yaqindan hamkorlik qilishga va har qanday zararli faoliyat haqida rasmiylarni xabardor qilishga rozi boʻlgan.

Kiberxavfsizlik boʻyicha ekspertlar dastlab oʻrnatilgan taqiqlarga shubha bilan qarashgan edi. Ularning fikricha, cheklovlar xavfsizlik chorasidan koʻra koʻproq siyosiy bosim vositasi sifatida qoʻllanilgan boʻlishi mumkin. Baʼzi tahlilchilar buni Anthropic rahbariyatining hukumat siyosatini tanqid qilganiga nisbatan javob chorasi deb baholashgan. Biroq kompaniya ushbu xavfsizlik choralarining aksariyatiga cheklovlar joriy etilishidan oldin ham ixtiyoriy ravishda amal qilib kelayotganini taʼkidlagan.

Global raqobat va bozor talablari

Eksport cheklovlarining yumshatilishiga Osiyo mintaqasidagi sunʼiy intellekt kompaniyalari tomonidan erishilgan yutuqlar ham sabab boʻlgani aytilmoqda. Xususan, Fugu va Tulonfeng kabi modellar imkoniyatlari boʻyicha Mythos darajasiga yaqinlashib qolgani AQSH hukumatini oʻz texnologik ustunligini yoʻqotib qoʻymaslik uchun harakat qilishga undadi.

Hozirgi vaqtda nafaqat Anthropic, balki OpenAI kabi boshqa gigantlarning soʻnggi modellari ham ommaviy foydalanishdan koʻra, koʻproq Oq uy tomonidan tasdiqlangan maxsus tashkilotlar guruhiga taqdim etilmoqda. Bu esa sohadagi umumiy tartibga solish jarayonlari hali ham murakkab va oʻzgaruvchan ekanligidan dalolat beradi.

Anthropic modellarining imkoniyatlari haqida toʻxtaladigan boʻlsak:

  • Mythos — dasturiy taʼminotdagi zaifliklarni aniqlash va tahlil qilish boʻyicha eng kuchli model hisoblanadi;
  • Fable — ommaviy foydalanish uchun moʻljallangan, qoʻshimcha xavfsizlik toʻsiqlari bilan jihozlangan versiya;
  • Har ikkala model ham matn tahlili va murakkab muammolarni yechishda yuqori samaradorlik koʻrsatadi.
Sanoat vakillari AQSH maʼmuriyatining sunʼiy intellektga oid siyosatidagi noaniqliklardan xavotirda. Iyun oyida chiqarilgan modellar chiqarilishidan oldin ularni koʻrib chiqish toʻgʻrisidagi farmon koʻplab tahlilchilar, jumladan, OpenAI vakili Dean W. Ball tomonidan ham tanqidga uchradi. Shunga qaramay, Anthropic modellari uchun yoʻlning ochilishi Amerika texnologiyalarining jahon bozoridagi pozitsiyasini mustahkamlashi kutilmoqda.

AnthropicMythosSunʼiy IntellektAQSHTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Internet otasi” Vinton Cerf 83 yoshida Google kompaniyasidan iste’foga chiqmoqda“Internet otasi” Vinton Cerf 83 yoshida Google kompaniyasidan iste’foga chiqmoqdaBugun, 08:27Avtonom boshqaruv texnologiyalari yetakchisi Wayve xodimlariga 85 million dollar toʻlaydiAvtonom boshqaruv texnologiyalari yetakchisi Wayve xodimlariga 85 million dollar toʻlaydiBugun, 07:25Xiaomi rekordchi Redmi K90 Ultra smartfonini taqdim etdi: 8550 mAs akkumulyator va faol sovutishXiaomi rekordchi Redmi K90 Ultra smartfonini taqdim etdi: 8550 mAs akkumulyator va faol sovutishBugun, 05:21Xotira bozoridagi inqiroz ortida til biriktirish turibdimi: Samsung, Hynix va Micron sudga berildiXotira bozoridagi inqiroz ortida til biriktirish turibdimi: Samsung, Hynix va Micron sudga berildiBugun, 04:56Avstraliya startaplari uchun katta imkoniyat: TechCrunch Startup Battlefield qaytmoqdaAvstraliya startaplari uchun katta imkoniyat: TechCrunch Startup Battlefield qaytmoqdaBugun, 04:28AMD videokartalar narxini oshirishga tayyorlanmoqda: Bozor iyulda oʻzgarishi kutilmoqdaAMD videokartalar narxini oshirishga tayyorlanmoqda: Bozor iyulda oʻzgarishi kutilmoqdaBugun, 04:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi