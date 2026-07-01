AQSH Anthropic kompaniyasining eng kuchli AI modellari eksportiga qoʻyilgan cheklovlarni oldi
AQSH hukumati sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi laboratoriyalardan biri boʻlgan Anthropic kompaniyasining Mythos va Fable deb nomlanuvchi eng ilgʻor modellarini xorijga eksport qilish boʻyicha oʻrnatilgan qatʼiy cheklovlarni bekor qildi. Bu qaror mazkur texnologiyalarning xalqaro miqyosda ommalashishiga toʻsqinlik qilayotgan litsenziyalash talabini bartaraf etadi va global foydalanuvchilar uchun ushbu neyrotarmoqlardan foydalanish imkoniyatini qayta tiklaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, joriy yilning 12-iyun kuni AQSH hukumati ushbu mahsulotlarni eksporti cheklangan texnologiyalar roʻyxatiga kiritgan edi. Mazkur tartibga koʻra, modellar maxsus ruxsatnomasiz xorijiy fuqarolarga taqdim etilishi taqiqlangan. Bunday cheklovlar amaliyotda Anthropic uchun katta qiyinchiliklar tugʻdirdi va kompaniya oʻz modellariga ochiq kirishni butunlay toʻxtatishga majbur boʻldi. 1-iyuldan boshlab esa ushbu cheklovlar rasman olib tashlandi.
Xavfsizlik va hukumat bilan kelishuvAQSH Savdo vaziri Howard Lutnickning soʻzlariga koʻra, Anthropic kompaniyasi modellar bilan bogʻliq xavfsizlik risklarini proaktiv tarzda aniqlash va bartaraf etish majburiyatini olgan. Shuningdek, kompaniya Mythos, Fable va kelgusi ishlanmalarning standartlari hamda protokollari boʻyicha hukumat bilan yaqindan hamkorlik qilishga va har qanday zararli faoliyat haqida rasmiylarni xabardor qilishga rozi boʻlgan.
Kiberxavfsizlik boʻyicha ekspertlar dastlab oʻrnatilgan taqiqlarga shubha bilan qarashgan edi. Ularning fikricha, cheklovlar xavfsizlik chorasidan koʻra koʻproq siyosiy bosim vositasi sifatida qoʻllanilgan boʻlishi mumkin. Baʼzi tahlilchilar buni Anthropic rahbariyatining hukumat siyosatini tanqid qilganiga nisbatan javob chorasi deb baholashgan. Biroq kompaniya ushbu xavfsizlik choralarining aksariyatiga cheklovlar joriy etilishidan oldin ham ixtiyoriy ravishda amal qilib kelayotganini taʼkidlagan.
Global raqobat va bozor talablariEksport cheklovlarining yumshatilishiga Osiyo mintaqasidagi sunʼiy intellekt kompaniyalari tomonidan erishilgan yutuqlar ham sabab boʻlgani aytilmoqda. Xususan, Fugu va Tulonfeng kabi modellar imkoniyatlari boʻyicha Mythos darajasiga yaqinlashib qolgani AQSH hukumatini oʻz texnologik ustunligini yoʻqotib qoʻymaslik uchun harakat qilishga undadi.
Hozirgi vaqtda nafaqat Anthropic, balki OpenAI kabi boshqa gigantlarning soʻnggi modellari ham ommaviy foydalanishdan koʻra, koʻproq Oq uy tomonidan tasdiqlangan maxsus tashkilotlar guruhiga taqdim etilmoqda. Bu esa sohadagi umumiy tartibga solish jarayonlari hali ham murakkab va oʻzgaruvchan ekanligidan dalolat beradi.
Anthropic modellarining imkoniyatlari haqida toʻxtaladigan boʻlsak:
- Mythos — dasturiy taʼminotdagi zaifliklarni aniqlash va tahlil qilish boʻyicha eng kuchli model hisoblanadi;
- Fable — ommaviy foydalanish uchun moʻljallangan, qoʻshimcha xavfsizlik toʻsiqlari bilan jihozlangan versiya;
- Har ikkala model ham matn tahlili va murakkab muammolarni yechishda yuqori samaradorlik koʻrsatadi.
…