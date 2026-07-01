Elektromobillar uchun inqilob: CATL Xitoyda 2000 dan ortiq batareya almashtirish stansiyasini ishga tushirdi

·28·Texno
Elektromobillar uchun inqilob: CATL Xitoyda 2000 dan ortiq batareya almashtirish stansiyasini ishga tushirdi

Dunyoning eng yirik akkumulyator ishlab chiqaruvchisi hisoblangan CATL kompaniyasi elektromobillarni quvvatlantirish sohasida yangi davrni boshlab berdi. Kompaniya oʻzining Choco-SEB tarmogʻi doirasida Xitoy boʻylab 2000 dan ortiq batareya almashtirish stansiyalarini oʻrnatib, muhim marrani zabt etganini eʼlon qildi. Ushbu texnologiya haydovchilarga uzoq vaqt quvvat kutish oʻrniga, bir necha daqiqa ichida toʻliq zaryadlangan akkumulyatorni oʻrnatib, yoʻlda davom etish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning 30-iyun holatiga koʻra, mazkur tarmoq Xitoyning 31 ta provinsiyasi va 180 ta shahrini qamrab olgan. Bu esa mamlakatdagi kichik va oʻrta shaharlarning 80 foizdan ortigʻi ushbu infratuzilma bilan taʼminlanganini anglatadi. 2026-yilning ikkinchi choragi davomida kompaniya tajovuzkor oʻsish surʼatlarini namoyish etib, har oyda oʻrtacha 200 tadan yangi stansiya ochishga muvaffaq boʻldi.

Infratuzilmaning kengayishi va yangi texnologiyalar

CATL nafaqat shaharlar ichida, balki yirik magistral yoʻllarda ham oʻz pozitsiyasini mustahkamlamoqda. Hozirda Guanchjou-Shenchjen kabi strategik ahamiyatga ega tezyurar avtomobil yoʻllarida stansiyalar qurilishi jadal davom etmoqda. Kompaniya kelajakda butun mamlakatni bogʻlovchi asosiy milliy trassalarni ham ushbu tizim bilan toʻliq qamrab olishni rejalashtirgan.

Kompaniya oʻz faoliyatini materik Xitoydan tashqariga ham kengaytirmoqda. Xususan, Gonkongda dastlabki ikkita batareya almashtirish stansiyasi ishga tushirildi. Rejaga koʻra, 2030-yilga borib ushbu hududdagi stansiyalar soni 36 taga yetkaziladi. Bu qadam CATL brendining xalqaro bozordagi nufuzini oshirishga xizmat qiladi.

Texnologik jihatdan ham yangilanishlar toʻxtab qolgani yoʻq. Yangi infratuzilmani qoʻllab-quvvatlash maqsadida CATL 800 voltli kuchlanishga ega Chocolate 26 rusumli almashtiriladigan batareyalarni taqdim etdi. Ushbu akkumulyatorlar yuqori samaradorligi va tezkor almashtirishga moslashganligi bilan ajralib turadi.

Kelajak rejalari va maqsadlar

CATL rahbariyati 2026-yil yakuniga qadar oʻz oldiga ulkan maqsadlarni qoʻygan. Kompaniya faoliyat koʻrsatayotgan stansiyalar sonini 3000 taga yetkazishni va qamrov doirasini 190 dan ortiq shaharga kengaytirishni koʻzlamoqda. Bu kabi loyihalar elektromobillar ommaviylashuvidagi eng katta toʻsiq — uzoq quvvatlanish vaqti muammosini amalda hal etadi.

Oʻzbekiston kabi elektromobillar bozori jadal rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham CATL tajribasi katta ahamiyatga ega. Kelajakda shaharlararo qatnovchi haydovchilar uchun quvvatlanish stansiyalarida navbat kutishdan koʻra, batareyani tezkor almashtirish tizimi eng qulay yechim boʻlishi mumkin.

CATLElektromobilAkkumulyatorTexnologiyaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex xaritalarida zinapoyalarning 3D-modellari paydo boʻldi: navigatsiya yanada aniqlashdiYandex xaritalarida zinapoyalarning 3D-modellari paydo boʻldi: navigatsiya yanada aniqlashdiBugun, 14:56Xiaomi bozor qoidalarini oʻzgartirmoqda: Kompaniyaning ilk NAS qurilmasi rekord oʻrnatdiXiaomi bozor qoidalarini oʻzgartirmoqda: Kompaniyaning ilk NAS qurilmasi rekord oʻrnatdiBugun, 13:50GMKtec kompaniyasi hamyonbop va ixcham G5S mini-kompyuterini taqdim etdiGMKtec kompaniyasi hamyonbop va ixcham G5S mini-kompyuterini taqdim etdiBugun, 13:23Yer yuzida soʻnggi oylardagi eng kuchli geomagnit boʻroni kutilmoqdaYer yuzida soʻnggi oylardagi eng kuchli geomagnit boʻroni kutilmoqdaBugun, 12:53Neuralink miya implantatsiyasida inqilobiy qadam: Endi jarrohlik amaliyoti xavfsizroqNeuralink miya implantatsiyasida inqilobiy qadam: Endi jarrohlik amaliyoti xavfsizroqBugun, 12:26NASA Oyga yadro dvigatelli Promise roverini yuborishni rejalashtirmoqdaNASA Oyga yadro dvigatelli Promise roverini yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 11:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi