Elektromobillar uchun inqilob: CATL Xitoyda 2000 dan ortiq batareya almashtirish stansiyasini ishga tushirdi
Dunyoning eng yirik akkumulyator ishlab chiqaruvchisi hisoblangan CATL kompaniyasi elektromobillarni quvvatlantirish sohasida yangi davrni boshlab berdi. Kompaniya oʻzining Choco-SEB tarmogʻi doirasida Xitoy boʻylab 2000 dan ortiq batareya almashtirish stansiyalarini oʻrnatib, muhim marrani zabt etganini eʼlon qildi. Ushbu texnologiya haydovchilarga uzoq vaqt quvvat kutish oʻrniga, bir necha daqiqa ichida toʻliq zaryadlangan akkumulyatorni oʻrnatib, yoʻlda davom etish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning 30-iyun holatiga koʻra, mazkur tarmoq Xitoyning 31 ta provinsiyasi va 180 ta shahrini qamrab olgan. Bu esa mamlakatdagi kichik va oʻrta shaharlarning 80 foizdan ortigʻi ushbu infratuzilma bilan taʼminlanganini anglatadi. 2026-yilning ikkinchi choragi davomida kompaniya tajovuzkor oʻsish surʼatlarini namoyish etib, har oyda oʻrtacha 200 tadan yangi stansiya ochishga muvaffaq boʻldi.
Infratuzilmaning kengayishi va yangi texnologiyalarCATL nafaqat shaharlar ichida, balki yirik magistral yoʻllarda ham oʻz pozitsiyasini mustahkamlamoqda. Hozirda Guanchjou-Shenchjen kabi strategik ahamiyatga ega tezyurar avtomobil yoʻllarida stansiyalar qurilishi jadal davom etmoqda. Kompaniya kelajakda butun mamlakatni bogʻlovchi asosiy milliy trassalarni ham ushbu tizim bilan toʻliq qamrab olishni rejalashtirgan.
Kompaniya oʻz faoliyatini materik Xitoydan tashqariga ham kengaytirmoqda. Xususan, Gonkongda dastlabki ikkita batareya almashtirish stansiyasi ishga tushirildi. Rejaga koʻra, 2030-yilga borib ushbu hududdagi stansiyalar soni 36 taga yetkaziladi. Bu qadam CATL brendining xalqaro bozordagi nufuzini oshirishga xizmat qiladi.
Texnologik jihatdan ham yangilanishlar toʻxtab qolgani yoʻq. Yangi infratuzilmani qoʻllab-quvvatlash maqsadida CATL 800 voltli kuchlanishga ega Chocolate 26 rusumli almashtiriladigan batareyalarni taqdim etdi. Ushbu akkumulyatorlar yuqori samaradorligi va tezkor almashtirishga moslashganligi bilan ajralib turadi.
Kelajak rejalari va maqsadlarCATL rahbariyati 2026-yil yakuniga qadar oʻz oldiga ulkan maqsadlarni qoʻygan. Kompaniya faoliyat koʻrsatayotgan stansiyalar sonini 3000 taga yetkazishni va qamrov doirasini 190 dan ortiq shaharga kengaytirishni koʻzlamoqda. Bu kabi loyihalar elektromobillar ommaviylashuvidagi eng katta toʻsiq — uzoq quvvatlanish vaqti muammosini amalda hal etadi.
Oʻzbekiston kabi elektromobillar bozori jadal rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham CATL tajribasi katta ahamiyatga ega. Kelajakda shaharlararo qatnovchi haydovchilar uchun quvvatlanish stansiyalarida navbat kutishdan koʻra, batareyani tezkor almashtirish tizimi eng qulay yechim boʻlishi mumkin.
…