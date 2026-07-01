Yevropa Oyni oʻzga davlatlar xaritalari yordamida zabt etmoqchi

·22·Texno
Yevropa Oyni oʻzga davlatlar xaritalari yordamida zabt etmoqchi

Yevropa kosmik agentligi (ESA) oʻzining istiqbolli Argonaut yuk kemasini Oy yuzasiga qoʻndirish uchun zarur boʻlgan shaxsiy topografik maʼlumotlarga ega emasligini tan oldi. Shu sababli, loyihalash bosqichida va ehtimol, birinchi missiya davomida Yevropa boshqa davlatlar tomonidan yaratilgan Oy xaritalaridan foydalanishga majbur boʻladi. Bu holat mintaqaning koinotni tadqiq qilishdagi mustaqilligi masalasini yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Argonaut loyihasi ilk bor 2022-yilda Parijda oʻtkazilgan ESA vazirlar konferensiyasida taklif etilgan edi. Dasturning yakuniy tasdiqlanishi esa 2025-yilda agentlikka aʼzo mamlakatlar vazirlarining uchrashuvida amalga oshirildi. Ushbu apparat AQSHning Artemis oy dasturiga Yevropaning hissasi boʻlishi, shu bilan birga qitʼaga Yer yoʻldoshi yuzasiga mustaqil chiqish imkoniyatini taʼminlashi kerak.

Xalqaro hamkorlik va maʼlumotlar tanqisligi

Oyni xavfsiz oʻrganish va apparatlarni muvaffaqiyatli qoʻndirish uchun oʻta aniq topografik xaritalar talab etiladi. Soʻnggi yigirma yil ichida AQSH, Hindiston va Xitoy kabi davlatlar oʻzlarining milliy dasturlari doirasida bunday maʼlumotlarni faol ravishda toʻplab kelishmoqda. Yevropa esa hozircha Oy yuzasini xaritalashning mustaqil tizimini yarata olmagan.

ESAning uchuvchisiz va robotlashtirilgan tadqiqotlar dasturi direktori Daniel Neuenschwander agentlik kengashining 17-iyundagi yigʻilishidan soʻng, Argonaut loyihasi uchun mavjud maʼlumotlar tashqi yetkazib beruvchilardan sotib olinishini maʼlum qildi. Garchi agentlik aniq hamkorlarni ochiqlamagan boʻlsa-da, asosiy manbalar sifatida AQSH, Hindiston va Xitoy koʻrilmoqda.

Hozirda koinotda mavjud boʻlgan eng aniq maʼlumotlar quyidagi qurilmalarga tegishli:

  • AQSHning Lunar Reconnaissance Orbiter apparati (2009-yildan buyon ishlaydi, ayrim hududlarni 0,5 metr aniqlikda suratga olgan);
  • Hindistonning Chandrayaan-2 orbital apparati (25 santimetrgacha boʻlgan yuqori aniqlikdagi tasvirlarni taqdim eta oladi);
  • Xitoyning Chang'e-1 missiyasidan boshlangan keng koʻlamli maʼlumotlar bazasi.

Kelajakdagi rejalar va mustaqillik sari qadam

ESA topografik maʼlumotlarni sotib olish uchun qancha mablagʻ sarflanishini oshkor qilmayapti. Biroq agentlik allaqachon oʻzining xaritalash tizimi ustida ish boshlagan. Daniel Neuenschwanderning soʻzlariga koʻra, ayni damda bir nechta kichik oy missiyalari ishlab chiqilmoqda. Ulardan ikkitasi aynan Oyning janubiy qutbi hududini oʻrganishga ixtisoslashadi — aynan shu hududga Yevropa apparati qoʻnishi rejalashtirilgan.

Argonaut yuk kemasi Oy yuzasiga 1500 kilogrammgacha foydali yuk yetkazib berish imkoniyatiga ega boʻladi. Rejaga koʻra, ilk parvoz 2030-yilda amalga oshiriladi, keyingi missiyalar esa har ikki-uch yilda bir marta takrorlanadi. Bu loyiha Yevropaning koinot poygasidagi oʻrnini mustahkamlash uchun strategik ahamiyatga ega, biroq hozircha bu yoʻlda xorijiy texnologiyalarga tayanib turishga toʻgʻri keladi.

ESAArgonautOyKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Temir yoʻllarda quyosh panellari: Sun-Ways startapi sohada inqilob qilmoqdaTemir yoʻllarda quyosh panellari: Sun-Ways startapi sohada inqilob qilmoqdaBugun, 15:57Yandex xaritalarida zinapoyalarning 3D-modellari paydo boʻldi: navigatsiya yanada aniqlashdiYandex xaritalarida zinapoyalarning 3D-modellari paydo boʻldi: navigatsiya yanada aniqlashdiBugun, 14:56Elektromobillar uchun inqilob: CATL Xitoyda 2000 dan ortiq batareya almashtirish stansiyasini ishga tushirdiElektromobillar uchun inqilob: CATL Xitoyda 2000 dan ortiq batareya almashtirish stansiyasini ishga tushirdiBugun, 14:21Xiaomi bozor qoidalarini oʻzgartirmoqda: Kompaniyaning ilk NAS qurilmasi rekord oʻrnatdiXiaomi bozor qoidalarini oʻzgartirmoqda: Kompaniyaning ilk NAS qurilmasi rekord oʻrnatdiBugun, 13:50GMKtec kompaniyasi hamyonbop va ixcham G5S mini-kompyuterini taqdim etdiGMKtec kompaniyasi hamyonbop va ixcham G5S mini-kompyuterini taqdim etdiBugun, 13:23Yer yuzida soʻnggi oylardagi eng kuchli geomagnit boʻroni kutilmoqdaYer yuzida soʻnggi oylardagi eng kuchli geomagnit boʻroni kutilmoqdaBugun, 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi