Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi

·103·Texno
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi

Robototexnika olamida ulkan burilish sodir boʻldi: Ubtech kompaniyasi oʻzining yangi avlod gipershaxsiy robotlarini namoyish etdi. U1 seriyasidagi ushbu qurilmalar nafaqat sunʼiy intellekt yordamida muloqot qilish, balki inson anatomiyasini eng mayda detallarigacha takrorlashi bilan diqqatni tortmoqda. Mazkur texnologiya robotlarni shunchaki mashina emas, balki hissiy hamrohga aylantirish yoʻlidagi muhim qadamdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi modelning eng hayratlanarli jihati uning tashqi koʻrinishidadir. Ubtech brend-direktori Tan Minning soʻzlariga koʻra, U1 Pro modelining terisi ostida hatto mayda kapillyar tomirlari ham koʻrinib turadi. Bu kabi yuqori darajadagi realizm robot bilan yuzma-yuz muloqot qilganda "vodiy effekti" (uncanny valley) toʻsigʻini yengib oʻtishga va foydalanuvchida tabiiy yaqinlik hissini uygʻotishga xizmat qiladi.

Bozordagi mislsiz muvaffaqiyat

Yangi mahsulotga boʻlgan talab kutilganidan ancha yuqori boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sotuvlarning birinchi kunidayoq 13 361 dan ortiq buyurtma qabul qilingan. Umumiy savdo hajmi 300 million dollardan oshib ketdi, bu esa kompaniyaning butun 2025-yil davomidagi daromadidan koʻproqdir. Bu koʻrsatkich isteʼmolchilarning uy sharoitida foydalaniladigan antropomorf robotlarga boʻlgan katta qiziqishini tasdiqlaydi.

Taqdimot davomida seriyaning eng qimmat talqini — U1 Ultra sahnada lotincha raqslarni ijro etib berdi. Biroq, kuzatuvchilar robotning harakatlari hali mukammal emasligini qayd etishdi. Uning harakatlari biroz qotib qolgan va qoʻgʻirchoqsimon koʻrinishda boʻlsa-da, texnologiyaning rivojlanish surʼati kelajakda yanada silliq kinematikaga umid bermoqda.

Modellar qatori va raqamli hamrohlik

Hozirda xaridorlar uchun ikki xil tanlov taklif etilmoqda: faqat bosh qismi harakatlanadigan U1 Lite hamda toʻliq funksional U1 Pro versiyalari. Seriyali ishlab chiqarish va yetkazib berish boshlangunga qadar foydalanuvchilar maxsus mobil ilova orqali robotning raqamli nusxasi bilan muloqot qilishlari mumkin.

Kompaniya rahbariyatining taʼkidlashicha, robot xaridorning uyiga yetib kelganida, u foydalanuvchini xuddi "eski qadrdonidek" taniydi. Bu ilova orqali toʻplangan maʼlumotlar va sunʼiy intellektning oʻzaro bogʻliqligi natijasida amalga oshiriladi. Oʻzbekiston texnologiya bozorida ham bunday innovatsiyalar kelajakda keksalar uchun yordamchi yoki yosh bolalar uchun intellektual enaga sifatida katta istiqbolga ega boʻlishi mumkin.

UbtechRobototexnikaSunʼiy IntellektTexnologiyaU1 Pro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla va Intel hamkorligi: Terafab loyihasiga tajribali mutaxassis rahbar etib tayinlandiTesla va Intel hamkorligi: Terafab loyihasiga tajribali mutaxassis rahbar etib tayinlandiBugun, 17:52Google ommabop Tenor servisini yopmoqda: Telegram va Discord GIF-siz qolishi mumkinGoogle ommabop Tenor servisini yopmoqda: Telegram va Discord GIF-siz qolishi mumkinBugun, 16:24Temir yoʻllarda quyosh panellari: Sun-Ways startapi sohada inqilob qilmoqdaTemir yoʻllarda quyosh panellari: Sun-Ways startapi sohada inqilob qilmoqdaBugun, 15:57Yevropa Oyni oʻzga davlatlar xaritalari yordamida zabt etmoqchiYevropa Oyni oʻzga davlatlar xaritalari yordamida zabt etmoqchiBugun, 15:24Yandex xaritalarida zinapoyalarning 3D-modellari paydo boʻldi: navigatsiya yanada aniqlashdiYandex xaritalarida zinapoyalarning 3D-modellari paydo boʻldi: navigatsiya yanada aniqlashdiBugun, 14:56Elektromobillar uchun inqilob: CATL Xitoyda 2000 dan ortiq batareya almashtirish stansiyasini ishga tushirdiElektromobillar uchun inqilob: CATL Xitoyda 2000 dan ortiq batareya almashtirish stansiyasini ishga tushirdiBugun, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi