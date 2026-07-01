Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Robototexnika olamida ulkan burilish sodir boʻldi: Ubtech kompaniyasi oʻzining yangi avlod gipershaxsiy robotlarini namoyish etdi. U1 seriyasidagi ushbu qurilmalar nafaqat sunʼiy intellekt yordamida muloqot qilish, balki inson anatomiyasini eng mayda detallarigacha takrorlashi bilan diqqatni tortmoqda. Mazkur texnologiya robotlarni shunchaki mashina emas, balki hissiy hamrohga aylantirish yoʻlidagi muhim qadamdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi modelning eng hayratlanarli jihati uning tashqi koʻrinishidadir. Ubtech brend-direktori Tan Minning soʻzlariga koʻra, U1 Pro modelining terisi ostida hatto mayda kapillyar tomirlari ham koʻrinib turadi. Bu kabi yuqori darajadagi realizm robot bilan yuzma-yuz muloqot qilganda "vodiy effekti" (uncanny valley) toʻsigʻini yengib oʻtishga va foydalanuvchida tabiiy yaqinlik hissini uygʻotishga xizmat qiladi.
Bozordagi mislsiz muvaffaqiyatYangi mahsulotga boʻlgan talab kutilganidan ancha yuqori boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sotuvlarning birinchi kunidayoq 13 361 dan ortiq buyurtma qabul qilingan. Umumiy savdo hajmi 300 million dollardan oshib ketdi, bu esa kompaniyaning butun 2025-yil davomidagi daromadidan koʻproqdir. Bu koʻrsatkich isteʼmolchilarning uy sharoitida foydalaniladigan antropomorf robotlarga boʻlgan katta qiziqishini tasdiqlaydi.
Taqdimot davomida seriyaning eng qimmat talqini — U1 Ultra sahnada lotincha raqslarni ijro etib berdi. Biroq, kuzatuvchilar robotning harakatlari hali mukammal emasligini qayd etishdi. Uning harakatlari biroz qotib qolgan va qoʻgʻirchoqsimon koʻrinishda boʻlsa-da, texnologiyaning rivojlanish surʼati kelajakda yanada silliq kinematikaga umid bermoqda.
Modellar qatori va raqamli hamrohlikHozirda xaridorlar uchun ikki xil tanlov taklif etilmoqda: faqat bosh qismi harakatlanadigan U1 Lite hamda toʻliq funksional U1 Pro versiyalari. Seriyali ishlab chiqarish va yetkazib berish boshlangunga qadar foydalanuvchilar maxsus mobil ilova orqali robotning raqamli nusxasi bilan muloqot qilishlari mumkin.
Kompaniya rahbariyatining taʼkidlashicha, robot xaridorning uyiga yetib kelganida, u foydalanuvchini xuddi "eski qadrdonidek" taniydi. Bu ilova orqali toʻplangan maʼlumotlar va sunʼiy intellektning oʻzaro bogʻliqligi natijasida amalga oshiriladi. Oʻzbekiston texnologiya bozorida ham bunday innovatsiyalar kelajakda keksalar uchun yordamchi yoki yosh bolalar uchun intellektual enaga sifatida katta istiqbolga ega boʻlishi mumkin.
…