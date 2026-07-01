Kassirga hojat qolmadi: Rossiyada naqd pul qabul qiluvchi oʻzi-oʻziga xizmat koʻrsatish kassalari ishga tushdi
Rossiyaning yirik savdo tarmoqlaridan biri boʻlgan “Perekryostok” (X5 Group tarkibiga kiradi) chakana savdo sohasida yangi texnologik yechimni joriy etmoqda. Endilikda xaridorlar oʻzi-oʻziga xizmat koʻrsatish kassalarida nafaqat bank kartalari, balki naqd pullar orqali ham toʻlovni amalga oshirishlari mumkin boʻladi. Bu yangilik kassirga murojaat qilmasdan turib, toʻliq mustaqil xarid qilish imkoniyatini kengaytiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi texnologiya hozirda Moskvadagi “Megapolis” savdo markazida joylashgan supermarketda sinovdan oʻtkazilmoqda. Tizim maxsus naqd pul qabul qiluvchi qurilma bilan jihozlangan boʻlib, u oʻzi-oʻziga xizmat koʻrsatish kassasiga integratsiya qilingan. Bu esa xaridorlar uchun toʻlov jarayonini yanada moslashuvchan va tezkor qiladi.
Raqamli tizim va naqd pul uygʻunligiToʻlov jarayoni juda oddiy: xaridor mahsulotlarni skanerlab boʻlgach, ekranda naqd pul orqali toʻlash usulini tanlaydi. Shundan soʻng, u kupyura va tangalarni maxsus qurilmaga kiritadi. Tizim avtomatik ravishda kiritilgan mablagʻni hisoblab chiqadi, xarid summasini chegirib, qaytimni (sdacha) qaytaradi va chekni chop etadi.
Ushbu texnologiya ayniqsa raqamli toʻlovlardan koʻra naqd pulni afzal koʻradigan, ammo navbatlarda turishni istamaydigan mijozlar uchun qulaylik yaratadi. X5 Group mutaxassislarining ta”kidlashicha, bunday yechim doʻkonlardagi tirbandlikni kamaytirishga va xodimlarning ish yuklamasini optimallashtirishga xizmat qiladi.
Kelajakdagi rejalar va kengayishHozirgi vaqtda “Perekryostok” rahbariyati sinov bosqichi natijalarini tahlil qilmoqda. Dastlabki xulosalar ijobiy boʻlsa, ushbu texnologiyani butun tarmoq boʻylab keng miqyosda joriy etish rejalashtirilgan. Kompaniya har yili kamida 300 ta supermarketni shunday zamonaviy kassalar bilan jihozlashni maqsad qilgan.
Oʻzbekiston bozorida ham soʻnggi yillarda oʻzi-oʻziga xizmat koʻrsatish kassalari ommalashib bormoqda, biroq ularning aksariyati faqat bank kartalari (Uzcard, Humo, Visa) bilan ishlaydi. Rossiya bozoridagi ushbu tajriba kelajakda mintaqamizdagi yirik riteylerlar uchun ham namuna boʻlishi mumkin, chunki naqd pul muomalasi hali ham yuqori darajada saqlanib qolmoqda.
Xulosa qilib aytganda, chakana savdo sohasi tobora avtomatlashib, inson omilini kamaytirishga intilmoqda. Naqd pul qabul qiluvchi kassalar — an”anaviy toʻlov usullari va zamonaviy raqamli xizmatlar oʻrtasidagi oʻziga xos “koʻprik” vazifasini oʻtaydi.
…