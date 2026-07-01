Kassirga hojat qolmadi: Rossiyada naqd pul qabul qiluvchi oʻzi-oʻziga xizmat koʻrsatish kassalari ishga tushdi

·22·Texno
Kassirga hojat qolmadi: Rossiyada naqd pul qabul qiluvchi oʻzi-oʻziga xizmat koʻrsatish kassalari ishga tushdi

Rossiyaning yirik savdo tarmoqlaridan biri boʻlgan “Perekryostok” (X5 Group tarkibiga kiradi) chakana savdo sohasida yangi texnologik yechimni joriy etmoqda. Endilikda xaridorlar oʻzi-oʻziga xizmat koʻrsatish kassalarida nafaqat bank kartalari, balki naqd pullar orqali ham toʻlovni amalga oshirishlari mumkin boʻladi. Bu yangilik kassirga murojaat qilmasdan turib, toʻliq mustaqil xarid qilish imkoniyatini kengaytiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi texnologiya hozirda Moskvadagi “Megapolis” savdo markazida joylashgan supermarketda sinovdan oʻtkazilmoqda. Tizim maxsus naqd pul qabul qiluvchi qurilma bilan jihozlangan boʻlib, u oʻzi-oʻziga xizmat koʻrsatish kassasiga integratsiya qilingan. Bu esa xaridorlar uchun toʻlov jarayonini yanada moslashuvchan va tezkor qiladi.

Raqamli tizim va naqd pul uygʻunligi

Toʻlov jarayoni juda oddiy: xaridor mahsulotlarni skanerlab boʻlgach, ekranda naqd pul orqali toʻlash usulini tanlaydi. Shundan soʻng, u kupyura va tangalarni maxsus qurilmaga kiritadi. Tizim avtomatik ravishda kiritilgan mablagʻni hisoblab chiqadi, xarid summasini chegirib, qaytimni (sdacha) qaytaradi va chekni chop etadi.

Ushbu texnologiya ayniqsa raqamli toʻlovlardan koʻra naqd pulni afzal koʻradigan, ammo navbatlarda turishni istamaydigan mijozlar uchun qulaylik yaratadi. X5 Group mutaxassislarining ta”kidlashicha, bunday yechim doʻkonlardagi tirbandlikni kamaytirishga va xodimlarning ish yuklamasini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Kelajakdagi rejalar va kengayish

Hozirgi vaqtda “Perekryostok” rahbariyati sinov bosqichi natijalarini tahlil qilmoqda. Dastlabki xulosalar ijobiy boʻlsa, ushbu texnologiyani butun tarmoq boʻylab keng miqyosda joriy etish rejalashtirilgan. Kompaniya har yili kamida 300 ta supermarketni shunday zamonaviy kassalar bilan jihozlashni maqsad qilgan.

Oʻzbekiston bozorida ham soʻnggi yillarda oʻzi-oʻziga xizmat koʻrsatish kassalari ommalashib bormoqda, biroq ularning aksariyati faqat bank kartalari (Uzcard, Humo, Visa) bilan ishlaydi. Rossiya bozoridagi ushbu tajriba kelajakda mintaqamizdagi yirik riteylerlar uchun ham namuna boʻlishi mumkin, chunki naqd pul muomalasi hali ham yuqori darajada saqlanib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, chakana savdo sohasi tobora avtomatlashib, inson omilini kamaytirishga intilmoqda. Naqd pul qabul qiluvchi kassalar — an”anaviy toʻlov usullari va zamonaviy raqamli xizmatlar oʻrtasidagi oʻziga xos “koʻprik” vazifasini oʻtaydi.

TexnologiyaRiteylX5 GroupNaqd PulInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari davri 2028-yilda tugaydiSony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari davri 2028-yilda tugaydiBugun, 19:30Venice AI startapi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandiVenice AI startapi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandiBugun, 19:27Elon Musk Memfis aholisi uchun Starlink narxlarini ikki barobarga arzonlashtirdiElon Musk Memfis aholisi uchun Starlink narxlarini ikki barobarga arzonlashtirdiBugun, 19:25Meta oʻzining sunʼiy intellekt infratuzilmasini ijaraga berishni rejalashtirmoqdaMeta oʻzining sunʼiy intellekt infratuzilmasini ijaraga berishni rejalashtirmoqdaBugun, 18:51Xitoy televizorlar bozorida inqilob: 75 dyuymli modellar yetakchilikni qoʻlga kiritdiXitoy televizorlar bozorida inqilob: 75 dyuymli modellar yetakchilikni qoʻlga kiritdiBugun, 18:29Tesla va Intel hamkorligi: Terafab loyihasiga tajribali mutaxassis rahbar etib tayinlandiTesla va Intel hamkorligi: Terafab loyihasiga tajribali mutaxassis rahbar etib tayinlandiBugun, 17:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi