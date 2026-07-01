Venice AI startapi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandi

·0·Texno
Venice AI startapi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandi

Sun’iy intellekt texnologiyalari rivojlangani sari foydalanuvchilarning shaxsiy ma’lumotlari xavfsizligi masalasi tobora dolzarb bo‘lib bormoqda. Maxfiylikka yo‘naltirilgan Venice AI platformasi ushbu ehtiyojni muvaffaqiyatli qondirib, qisqa vaqt ichida texnologiya olamida katta shov-shuv ko‘tardi. Kompaniya o’zining ilk tashqi investitsiya bosqichida 65 million dollar jalb qilib, bozor qiymatini 1 milliard dollarga yetkazdi va rasman “yunikorn” maqomini oldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Venice AI foydalanuvchilarga 200 dan ortiq turli sun’iy intellekt modellaridan, jumladan OpenAI va Anthropic kabi gigantlarning ishlanmalaridan foydalanish imkonini beradi. Biroq, asosiy farq shundaki, platforma foydalanuvchi so’rovlarini to’liq anonimlashtiradi. TechCrunch nashri xabariga ko‘ra, barcha ma’lumotlar mijoz tomonida shifrlanadi va Venice serverlarida hech qanday shaxsiy ma’lumot saqlanmaydi.

Maxfiylik va senzurasiz modellar

Bugungi kunda ko‘plab AI tizimlari qat’iy filtrlar va cheklovlar ostida ishlaydi. Venice AI esa o‘z ma’lumot markazlarida ochiq kodli (open-source) “senzurasiz” modellarni joylashtirgan. Bu foydalanuvchilarga texnologiyaning to’liq salohiyatidan hech qanday korporativ cheklovlarsiz foydalanish imkonini beradi. Kompaniya asoschisi Erik Voorheesning ta’kidlashicha, sun’iy intellekt xuddi Bitcoin kabi neytral vosita bo‘lishi kerak.

Platformaning o‘sish sur’atlari hayratlanarli: ikki yillik faoliyati davomida saytga 850 mingdan ortiq noyob tashrif buyuruvchi kelgan, faol foydalanuvchilar soni esa 3 milliondan oshadi. Har kuni tizim orqali o’rtacha 1,7 million API so’rovlari amalga oshirilmoqda. Eng muhimi, kompaniya allaqachon foydaga kirgan va yillik daromadi 70 million dollardan oshib ketgan.

Investitsiyalar va kelajak rejalari

A seriyasidagi investitsiya raundi Dragonfly kripto-venchur jamg’armasi tomonidan boshqarildi. Shuningdek, jarayonda Coinbase Ventures va North Island Ventures kabi yirik investorlar ishtirok etdi. Bu Venice AI loyihasining nafaqat sun’iy intellekt, balki blokcheyn va kripto-hamjamiyat uchun ham qanchalik muhimligini ko‘rsatadi.

Erik Voorheesning fikricha, insonlarning har bir qadami va so’rovi kuzatilishi har qanday noto’g’i savoldan ko‘ra xavfliroqdir. Venice AI o‘zining shifrlash texnologiyalari orqali raqamli erkinlikni himoya qilishni maqsad qilgan. Hozirda platformaning pullik obunachilari uchun “end-to-end” shifrlash funksiyasi ham mavjud bo‘lib, bu xavfsizlik darajasini yanada oshiradi.

Ushbu muvaffaqiyat sun’iy intellekt bozorida yangi trendni belgilab bermoqda. Foydalanuvchilar endi faqat aqlli botlarni emas, balki ularning shaxsiy hayotiga daxl qilmaydigan xavfsiz texnologiyalarni qidirmoqda. Venice AI esa ushbu bozorda yetakchilikni o’z qo’liga olishga tayyor ko‘rinadi.

Venice AISun’iy IntellektStartapMaxfiylikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari davri 2028-yilda tugaydiSony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari davri 2028-yilda tugaydiBugun, 19:30Elon Musk Memfis aholisi uchun Starlink narxlarini ikki barobarga arzonlashtirdiElon Musk Memfis aholisi uchun Starlink narxlarini ikki barobarga arzonlashtirdiBugun, 19:25Kassirga hojat qolmadi: Rossiyada naqd pul qabul qiluvchi oʻzi-oʻziga xizmat koʻrsatish kassalari ishga tushdiKassirga hojat qolmadi: Rossiyada naqd pul qabul qiluvchi oʻzi-oʻziga xizmat koʻrsatish kassalari ishga tushdiBugun, 18:52Meta oʻzining sunʼiy intellekt infratuzilmasini ijaraga berishni rejalashtirmoqdaMeta oʻzining sunʼiy intellekt infratuzilmasini ijaraga berishni rejalashtirmoqdaBugun, 18:51Xitoy televizorlar bozorida inqilob: 75 dyuymli modellar yetakchilikni qoʻlga kiritdiXitoy televizorlar bozorida inqilob: 75 dyuymli modellar yetakchilikni qoʻlga kiritdiBugun, 18:29Tesla va Intel hamkorligi: Terafab loyihasiga tajribali mutaxassis rahbar etib tayinlandiTesla va Intel hamkorligi: Terafab loyihasiga tajribali mutaxassis rahbar etib tayinlandiBugun, 17:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi