Elon Musk Memfis aholisi uchun Starlink narxlarini ikki barobarga arzonlashtirdi
Ilon Muskka tegishli xAI kompaniyasi dunyodagi eng qudratli Colossus superkompyuteri joylashgan Memfis shahri aholisi uchun kutilmagan sovgʻa tayyorladi. SpaceX tarkibiga kiruvchi Starlink sunʼiy yoʻldosh internet provayderi ushbu hududdagi foydalanuvchilar uchun oylik obuna toʻlovlarini 50 foizga pasaytirdi. Bu tashabbus yirik texnologik infratuzilmaning mahalliy hamjamiyat hayotiga ijobiy taʼsir koʻrsatishining noyob namunasi boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, chegirmalar nafaqat yangi mijozlarga, balki amaldagi foydalanuvchilarga ham taalluqlidir. Eng eʼtiborli jihati shundaki, yangi ulanuvchilar uchun Starlink uskunalarini sotib olish xarajatlari butunlay bekor qilindi. Odatda bir necha yuz dollarni tashkil etadigan uy interneti toʻplami belgilangan hududda yashovchi aholiga mutlaqo bepul taqdim etilmoqda.
Mahalliy hamjamiyatni qoʻllab-quvvatlash strategiyasiKompaniya ushbu qadamni Colossus maʼlumotlar markazi atrofidagi hududlarni rivojlantirish va aholiga texnologik qulayliklar yaratish istagi bilan izohladi. Chegirmalar tizimi avtomatik tarzda ishlaydi: foydalanuvchilarning manzili aksiya amal qiladigan hududga toʻgʻri kelsa, keyingi toʻlov siklidan boshlab hisob-fakturalarda pasaytirilgan narxlar aks etadi. Buning uchun mijozlardan hech qanday qoʻshimcha ariza yoki sozlamalarni oʻzgartirish talab etilmaydi.
Bundan tashqari, Starlink oʻzining referal dasturini ham kengaytirdi. Agar amaldagi foydalanuvchi oʻz doʻstlari yoki qarindoshlarini tizimga ulasa, har ikki tomon bir oylik bepul xizmatdan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu strategiya hududda sunʼiy yoʻldosh interneti qamrovini tez fursatlarda maksimal darajaga yetkazishga xizmat qiladi.
Colossus — sunʼiy intellekt olamidagi eng yirik loyihaMaʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, Memfisda joylashgan Colossus superkompyuteri bugungi kunda sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish uchun moʻljallangan dunyodagi eng kuchli qurilma hisoblanadi. U NVIDIA RTX grafik protsessorlarining ulkan klasteridan tashkil topgan boʻlib, xAI kompaniyasining ChatGPT kabi chatbotlarga raqobatchi boʻlgan ishlanmalarini takomillashtirishga xizmat qiladi.
Oʻzbekiston sharoitida Starlink xizmatlari hali rasman keng ommaga taqdim etilmagan boʻlsa-da, AQSHdagi bunday tajribalar texnologik gigantlarning oʻz infratuzilmasi joylashgan hududlarga nisbatan ijtimoiy masʼuliyatini koʻrsatadi. Bu kabi chegirmalar yirik loyihalar keltirib chiqarishi mumkin boʻlgan shovqin yoki energiya sarfi kabi noqulayliklar evaziga mahalliy aholiga beriladigan oʻziga xos kompensatsiya sifatida ham koʻrilmoqda.
Ekspertlarning fikricha, Ilon Muskning ushbu taktikasi boshqa texnologik korporatsiyalar uchun ham namuna boʻlishi mumkin. Maʼlumotlar markazlari va superkompyuterlar atrofida yashovchi aholi uchun maxsus imtiyozlar berilishi, innovatsiyalarning jamiyat tomonidan yanada iliqroq kutib olinishini taʼminlaydi.
…