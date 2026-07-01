Elon Musk Memfis aholisi uchun Starlink narxlarini ikki barobarga arzonlashtirdi

·0·Texno
Elon Musk Memfis aholisi uchun Starlink narxlarini ikki barobarga arzonlashtirdi

Ilon Muskka tegishli xAI kompaniyasi dunyodagi eng qudratli Colossus superkompyuteri joylashgan Memfis shahri aholisi uchun kutilmagan sovgʻa tayyorladi. SpaceX tarkibiga kiruvchi Starlink sunʼiy yoʻldosh internet provayderi ushbu hududdagi foydalanuvchilar uchun oylik obuna toʻlovlarini 50 foizga pasaytirdi. Bu tashabbus yirik texnologik infratuzilmaning mahalliy hamjamiyat hayotiga ijobiy taʼsir koʻrsatishining noyob namunasi boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, chegirmalar nafaqat yangi mijozlarga, balki amaldagi foydalanuvchilarga ham taalluqlidir. Eng eʼtiborli jihati shundaki, yangi ulanuvchilar uchun Starlink uskunalarini sotib olish xarajatlari butunlay bekor qilindi. Odatda bir necha yuz dollarni tashkil etadigan uy interneti toʻplami belgilangan hududda yashovchi aholiga mutlaqo bepul taqdim etilmoqda.

Mahalliy hamjamiyatni qoʻllab-quvvatlash strategiyasi

Kompaniya ushbu qadamni Colossus maʼlumotlar markazi atrofidagi hududlarni rivojlantirish va aholiga texnologik qulayliklar yaratish istagi bilan izohladi. Chegirmalar tizimi avtomatik tarzda ishlaydi: foydalanuvchilarning manzili aksiya amal qiladigan hududga toʻgʻri kelsa, keyingi toʻlov siklidan boshlab hisob-fakturalarda pasaytirilgan narxlar aks etadi. Buning uchun mijozlardan hech qanday qoʻshimcha ariza yoki sozlamalarni oʻzgartirish talab etilmaydi.

Bundan tashqari, Starlink oʻzining referal dasturini ham kengaytirdi. Agar amaldagi foydalanuvchi oʻz doʻstlari yoki qarindoshlarini tizimga ulasa, har ikki tomon bir oylik bepul xizmatdan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu strategiya hududda sunʼiy yoʻldosh interneti qamrovini tez fursatlarda maksimal darajaga yetkazishga xizmat qiladi.

Colossus — sunʼiy intellekt olamidagi eng yirik loyiha

Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, Memfisda joylashgan Colossus superkompyuteri bugungi kunda sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish uchun moʻljallangan dunyodagi eng kuchli qurilma hisoblanadi. U NVIDIA RTX grafik protsessorlarining ulkan klasteridan tashkil topgan boʻlib, xAI kompaniyasining ChatGPT kabi chatbotlarga raqobatchi boʻlgan ishlanmalarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Oʻzbekiston sharoitida Starlink xizmatlari hali rasman keng ommaga taqdim etilmagan boʻlsa-da, AQSHdagi bunday tajribalar texnologik gigantlarning oʻz infratuzilmasi joylashgan hududlarga nisbatan ijtimoiy masʼuliyatini koʻrsatadi. Bu kabi chegirmalar yirik loyihalar keltirib chiqarishi mumkin boʻlgan shovqin yoki energiya sarfi kabi noqulayliklar evaziga mahalliy aholiga beriladigan oʻziga xos kompensatsiya sifatida ham koʻrilmoqda.

Ekspertlarning fikricha, Ilon Muskning ushbu taktikasi boshqa texnologik korporatsiyalar uchun ham namuna boʻlishi mumkin. Maʼlumotlar markazlari va superkompyuterlar atrofida yashovchi aholi uchun maxsus imtiyozlar berilishi, innovatsiyalarning jamiyat tomonidan yanada iliqroq kutib olinishini taʼminlaydi.

StarlinkElon MuskColossusSpaceXTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari davri 2028-yilda tugaydiSony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari davri 2028-yilda tugaydiBugun, 19:30Venice AI startapi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandiVenice AI startapi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandiBugun, 19:27Kassirga hojat qolmadi: Rossiyada naqd pul qabul qiluvchi oʻzi-oʻziga xizmat koʻrsatish kassalari ishga tushdiKassirga hojat qolmadi: Rossiyada naqd pul qabul qiluvchi oʻzi-oʻziga xizmat koʻrsatish kassalari ishga tushdiBugun, 18:52Meta oʻzining sunʼiy intellekt infratuzilmasini ijaraga berishni rejalashtirmoqdaMeta oʻzining sunʼiy intellekt infratuzilmasini ijaraga berishni rejalashtirmoqdaBugun, 18:51Xitoy televizorlar bozorida inqilob: 75 dyuymli modellar yetakchilikni qoʻlga kiritdiXitoy televizorlar bozorida inqilob: 75 dyuymli modellar yetakchilikni qoʻlga kiritdiBugun, 18:29Tesla va Intel hamkorligi: Terafab loyihasiga tajribali mutaxassis rahbar etib tayinlandiTesla va Intel hamkorligi: Terafab loyihasiga tajribali mutaxassis rahbar etib tayinlandiBugun, 17:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi