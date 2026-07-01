Sony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari davri 2028-yilda tugaydi
Yaponiya texnologiya giganti Sony kompaniyasi oʻyin sanoati tarixidagi eng keskin burilishlardan birini eʼlon qildi. Kompaniya rasmiy bayonotiga koʻra, 2028-yilning yanvar oyidan boshlab PlayStation platformasi uchun yangi oʻyinlarni jismoniy disklarda chiqarish butunlay toʻxtatiladi. Bu qadam konsol oʻyinlari olamining toʻliq raqamli formatga oʻtishini anglatadi va kolleksionerlar uchun uzoq yillik anʼananing yakunlanishidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Sony Interactive Entertainment vakillarining taʼkidlashicha, ushbu qaror zamonaviy isteʼmolchilarning xatti-harakatlariga asoslangan. Bugungi kunda geymerlarning aksariyati oʻyinlarni doʻkonga borib sotib olishdan koʻra, internet orqali yuklab olishni afzal koʻrmoqda. 2028-yilgi cheklovdan soʻng, barcha yangi loyihalar faqat PlayStation Store va boshqa litsenziyalangan raqamli platformalar orqali sotuvga chiqariladi.
Raqamli formatning mutloq ustunligiStatistik maʼlumotlar shuni koʻrsatadiki, jismoniy disklarga boʻlgan talab yildan-yilga keskin kamayib bormoqda. Sony kompaniyasining 2025-moliya yili toʻrtinchi choragi hisobotiga koʻra, PS4 va PS5 oʻyinlari savdosining naqd 85 foizi raqamli yuklab olishlar hissasiga toʻgʻri kelgan. Jismoniy nusxalar esa umumiy bozorning atigi 15 foizini tashkil etgan, xolos. Bu koʻrsatkich kompaniyani ishlab chiqarish zanjiri va logistika xarajatlarini qayta koʻrib chiqishga majbur qildi.
Oʻyin sanoatidagi ushbu tendensiya chakana savdo tarmoqlariga ham jiddiy zarba bermoqda. Masalan, dunyodagi eng yirik oʻyin doʻkonlari tarmogʻi boʻlgan GameStop soʻnggi ikki yil ichida 1300 dan ortiq filialini yopishga majbur boʻldi. Oʻzbekiston bozorida ham soʻnggi yillarda xorijdan disk olib kelish kamaygani va foydalanuvchilar orasida raqamli akkauntlar orqali xarid qilish ommalashgani kuzatilmoqda.
Eski konsollar va kolleksionerlar noroziligiYangi qaror faqat kelajakdagi oʻyinlarga taalluqli boʻlib, 2028-yilgacha chiqarilgan barcha disklar muomalada qoladi va ulardan foydalanishda davom etish mumkin boʻladi. Biroq, koʻplab geymerlar bu yangilikni xavotir bilan kutib olishdi. Yaqinda Grand Theft Auto 6 oʻyinining "jismoniy" nashri qutisida disk oʻrniga faqat yuklab olish kodi boʻlishi haqidagi xabarlar muxlislarning keskin eʼtirozlariga sabab boʻlgan edi.
Shuningdek, Sony eski avlod konsollari egalari uchun ham noxush xabar tayyorlagan. Kompaniya joriy yilda ayrim hududlarda, kelasi yili esa butun dunyo boʻylab PlayStation 3 va PlayStation Vita uchun PlayStation Store xizmatini toʻxtatadi. Bu esa ushbu qurilmalar uchun yangi raqamli kontent sotib olish imkoniyati butunlay yoʻqolishini anglatadi. Avval sotib olingan oʻyinlarni yuklab olish imkoniyati esa hozircha saqlanib qoladi.
Ekspertlarning fikricha, Sony kompaniyasining bu qarori Microsoft va Nintendo kabi raqobatchilarni ham shunday qadam tashlashga undashi mumkin. Tez orada oʻyin konsollari disk oʻquvchi qurilmasiz (Digital Edition) standart holatga kelishi kutilmoqda, bu esa qurilmalar narxining biroz arzonlashishiga, lekin foydalanuvchilarning internet tezligiga boʻlgan bogʻliqligini oshishiga olib keladi.
…