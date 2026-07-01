Sony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari davri 2028-yilda tugaydi

·0·Texno
Sony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari davri 2028-yilda tugaydi

Yaponiya texnologiya giganti Sony kompaniyasi oʻyin sanoati tarixidagi eng keskin burilishlardan birini eʼlon qildi. Kompaniya rasmiy bayonotiga koʻra, 2028-yilning yanvar oyidan boshlab PlayStation platformasi uchun yangi oʻyinlarni jismoniy disklarda chiqarish butunlay toʻxtatiladi. Bu qadam konsol oʻyinlari olamining toʻliq raqamli formatga oʻtishini anglatadi va kolleksionerlar uchun uzoq yillik anʼananing yakunlanishidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Sony Interactive Entertainment vakillarining taʼkidlashicha, ushbu qaror zamonaviy isteʼmolchilarning xatti-harakatlariga asoslangan. Bugungi kunda geymerlarning aksariyati oʻyinlarni doʻkonga borib sotib olishdan koʻra, internet orqali yuklab olishni afzal koʻrmoqda. 2028-yilgi cheklovdan soʻng, barcha yangi loyihalar faqat PlayStation Store va boshqa litsenziyalangan raqamli platformalar orqali sotuvga chiqariladi.

Raqamli formatning mutloq ustunligi

Statistik maʼlumotlar shuni koʻrsatadiki, jismoniy disklarga boʻlgan talab yildan-yilga keskin kamayib bormoqda. Sony kompaniyasining 2025-moliya yili toʻrtinchi choragi hisobotiga koʻra, PS4 va PS5 oʻyinlari savdosining naqd 85 foizi raqamli yuklab olishlar hissasiga toʻgʻri kelgan. Jismoniy nusxalar esa umumiy bozorning atigi 15 foizini tashkil etgan, xolos. Bu koʻrsatkich kompaniyani ishlab chiqarish zanjiri va logistika xarajatlarini qayta koʻrib chiqishga majbur qildi.

Oʻyin sanoatidagi ushbu tendensiya chakana savdo tarmoqlariga ham jiddiy zarba bermoqda. Masalan, dunyodagi eng yirik oʻyin doʻkonlari tarmogʻi boʻlgan GameStop soʻnggi ikki yil ichida 1300 dan ortiq filialini yopishga majbur boʻldi. Oʻzbekiston bozorida ham soʻnggi yillarda xorijdan disk olib kelish kamaygani va foydalanuvchilar orasida raqamli akkauntlar orqali xarid qilish ommalashgani kuzatilmoqda.

Eski konsollar va kolleksionerlar noroziligi

Yangi qaror faqat kelajakdagi oʻyinlarga taalluqli boʻlib, 2028-yilgacha chiqarilgan barcha disklar muomalada qoladi va ulardan foydalanishda davom etish mumkin boʻladi. Biroq, koʻplab geymerlar bu yangilikni xavotir bilan kutib olishdi. Yaqinda Grand Theft Auto 6 oʻyinining "jismoniy" nashri qutisida disk oʻrniga faqat yuklab olish kodi boʻlishi haqidagi xabarlar muxlislarning keskin eʼtirozlariga sabab boʻlgan edi.

Shuningdek, Sony eski avlod konsollari egalari uchun ham noxush xabar tayyorlagan. Kompaniya joriy yilda ayrim hududlarda, kelasi yili esa butun dunyo boʻylab PlayStation 3 va PlayStation Vita uchun PlayStation Store xizmatini toʻxtatadi. Bu esa ushbu qurilmalar uchun yangi raqamli kontent sotib olish imkoniyati butunlay yoʻqolishini anglatadi. Avval sotib olingan oʻyinlarni yuklab olish imkoniyati esa hozircha saqlanib qoladi.

Ekspertlarning fikricha, Sony kompaniyasining bu qarori Microsoft va Nintendo kabi raqobatchilarni ham shunday qadam tashlashga undashi mumkin. Tez orada oʻyin konsollari disk oʻquvchi qurilmasiz (Digital Edition) standart holatga kelishi kutilmoqda, bu esa qurilmalar narxining biroz arzonlashishiga, lekin foydalanuvchilarning internet tezligiga boʻlgan bogʻliqligini oshishiga olib keladi.

SonyPlayStationOʻyinlarTexnologiyaPS5
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Venice AI startapi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandiVenice AI startapi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandiBugun, 19:27Elon Musk Memfis aholisi uchun Starlink narxlarini ikki barobarga arzonlashtirdiElon Musk Memfis aholisi uchun Starlink narxlarini ikki barobarga arzonlashtirdiBugun, 19:25Kassirga hojat qolmadi: Rossiyada naqd pul qabul qiluvchi oʻzi-oʻziga xizmat koʻrsatish kassalari ishga tushdiKassirga hojat qolmadi: Rossiyada naqd pul qabul qiluvchi oʻzi-oʻziga xizmat koʻrsatish kassalari ishga tushdiBugun, 18:52Meta oʻzining sunʼiy intellekt infratuzilmasini ijaraga berishni rejalashtirmoqdaMeta oʻzining sunʼiy intellekt infratuzilmasini ijaraga berishni rejalashtirmoqdaBugun, 18:51Xitoy televizorlar bozorida inqilob: 75 dyuymli modellar yetakchilikni qoʻlga kiritdiXitoy televizorlar bozorida inqilob: 75 dyuymli modellar yetakchilikni qoʻlga kiritdiBugun, 18:29Tesla va Intel hamkorligi: Terafab loyihasiga tajribali mutaxassis rahbar etib tayinlandiTesla va Intel hamkorligi: Terafab loyihasiga tajribali mutaxassis rahbar etib tayinlandiBugun, 17:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi