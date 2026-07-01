Saida Mirziyoyeva Versaldagi tarixiy kechadan yozdi (foto)
Foto: Telegram / SSHMirziyoyeva
Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Parijdagi mashhur Versal saroyida bo‘lib, O‘zbekiston Milliy simfonik orkestri ijrosidagi «Tamerlano» operasini tomosha qildi.
U ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ushbu madaniy voqea haqidagi taassurotlari bilan o‘rtoqlashib, san’at xalqlarni birlashtirishda muhim kuch ekanini ta’kidladi.
«Tamerlano» Parijni ham zabt etdi
Saida Mirziyoyevaning qayd etishicha, Jorj Fridrix Gendelning mashhur «Tamerlano» operasi Dubay, Vena va Sankt-Peterburgdagi namoyishlardan keyin Parij sahnasida ham ijro etildi.
«Dubay, Vena va Sankt-Peterburgdan so‘ng Jorj Fridrix Gendelning “Tamerlano” operasi Parijni zabt etdi», — deb yozdi u.
O‘zbek musiqachilari nufuzli sahnada
Opera O‘zbekiston Milliy simfonik orkestri tomonidan Yevropaning eng mashhur madaniy maskanlaridan biri — Versal saroyining Qirollik operasida taqdim etildi.
Bu sahnada o‘zbekistonlik musiqachilarning chiqish qilishi milliy san’at va madaniyat uchun muhim voqea bo‘ldi.
Jonli ijro alohida taassurot qoldirdi
Saida Mirziyoyeva iqtidorli musiqachilarning jonli ijrosidan katta zavq olganini ta’kidladi.
«Iqtidorli musiqachilarimizning jonli navolaridan bahramand bo‘lar ekanman, madaniy diplomatiya turli xalqlarni birlashtirishga qodir ekaniga yana bir bor ishonch hosil qildim», — dedi u.
Madaniy diplomatiyaning yorqin namunasi
«Tamerlano» operasining Versal saroyida ijro etilishi O‘zbekiston san’atining xalqaro maydondagi nufuzini yana bir bor namoyon qildi.
Bunday madaniy loyihalar turli mamlakatlar o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlash, xalqlarning tarixi va san’atini yaqindan tanitishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Sizningcha, o‘zbek san’atkorlarining nufuzli jahon sahnalaridagi chiqishlari mamlakatimiz madaniy nufuzini oshiradimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…