Saida Mirziyoyeva Versaldagi tarixiy kechadan yozdi (foto)

·24·Madaniyat
Saida Mirziyoyeva Versaldagi tarixiy kechadan yozdi (foto)

Foto: Telegram / SSHMirziyoyeva

Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Parijdagi mashhur Versal saroyida bo‘lib, O‘zbekiston Milliy simfonik orkestri ijrosidagi «Tamerlano» operasini tomosha qildi.

Saida Mirziyoyeva Versaldagi tarixiy kechadan yozdi (foto)

U ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ushbu madaniy voqea haqidagi taassurotlari bilan o‘rtoqlashib, san’at xalqlarni birlashtirishda muhim kuch ekanini ta’kidladi.

«Tamerlano» Parijni ham zabt etdi

Saida Mirziyoyevaning qayd etishicha, Jorj Fridrix Gendelning mashhur «Tamerlano» operasi Dubay, Vena va Sankt-Peterburgdagi namoyishlardan keyin Parij sahnasida ham ijro etildi.

Saida Mirziyoyeva Versaldagi tarixiy kechadan yozdi (foto)

«Dubay, Vena va Sankt-Peterburgdan so‘ng Jorj Fridrix Gendelning “Tamerlano” operasi Parijni zabt etdi», — deb yozdi u.

O‘zbek musiqachilari nufuzli sahnada

Opera O‘zbekiston Milliy simfonik orkestri tomonidan Yevropaning eng mashhur madaniy maskanlaridan biri — Versal saroyining Qirollik operasida taqdim etildi.

Bu sahnada o‘zbekistonlik musiqachilarning chiqish qilishi milliy san’at va madaniyat uchun muhim voqea bo‘ldi.

Saida Mirziyoyeva Versaldagi tarixiy kechadan yozdi (foto)

Jonli ijro alohida taassurot qoldirdi

Saida Mirziyoyeva iqtidorli musiqachilarning jonli ijrosidan katta zavq olganini ta’kidladi.

«Iqtidorli musiqachilarimizning jonli navolaridan bahramand bo‘lar ekanman, madaniy diplomatiya turli xalqlarni birlashtirishga qodir ekaniga yana bir bor ishonch hosil qildim», — dedi u.

Saida Mirziyoyeva Versaldagi tarixiy kechadan yozdi (foto)

Madaniy diplomatiyaning yorqin namunasi

«Tamerlano» operasining Versal saroyida ijro etilishi O‘zbekiston san’atining xalqaro maydondagi nufuzini yana bir bor namoyon qildi.

Bunday madaniy loyihalar turli mamlakatlar o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlash, xalqlarning tarixi va san’atini yaqindan tanitishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Saida Mirziyoyeva Versaldagi tarixiy kechadan yozdi (foto)

Sizningcha, o‘zbek san’atkorlarining nufuzli jahon sahnalaridagi chiqishlari mamlakatimiz madaniy nufuzini oshiradimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Saida MirziyoyevaVersalO'zbekiston Milliy simfonik orkestriJorj Fridrix Gendel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xorazm san’ati og‘ir judolikka uchradi: xonanda Sunnat Salayev vafot etdiXorazm san’ati og‘ir judolikka uchradi: xonanda Sunnat Salayev vafot etdiKecha, 16:02Shahlo Salayeva va Veysel Dulger Navoiyda unutilmas konsert taqdim etdi (video)Shahlo Salayeva va Veysel Dulger Navoiyda unutilmas konsert taqdim etdi (video)Kecha, 14:15Maykl Jeksonning jiyani ilk bor Toshkentga tashrif buyuradiMaykl Jeksonning jiyani ilk bor Toshkentga tashrif buyuradiKecha, 13:33Sevinch Mo‘minova bugun 44 yoshni qarshi oldiSevinch Mo‘minova bugun 44 yoshni qarshi oldiKecha, 13:26To‘yxonada svet o‘chdi, Munisa Rizayeva barchani hayratda qoldirdi (video)To‘yxonada svet o‘chdi, Munisa Rizayeva barchani hayratda qoldirdi (video)Kecha, 13:15Maykl Jekson haqidagi film tarixiy rekord o‘rnatdiMaykl Jekson haqidagi film tarixiy rekord o‘rnatdiKecha, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...