Google yangi Gemini Spark sunʼiy intellekt agentini Mac foydalanuvchilari uchun taqdim etdi
Google korporatsiyasi oʻzining eng ilgʻor sunʼiy intellekt agenti — Gemini Spark endilikda macOS operatsion tizimida ham ishga tushirilganini eʼlon qildi. Ushbu yangilik texnologiya gigantining shaxsiy kompyuterlar uchun moʻljallangan AI yordamchilari bozoridagi mavqeini sezilarli darajada mustahkamlaydi. Endilikda Mac foydalanuvchilari murakkab raqamli vazifalarni bevosita oʻz qurilmalaridagi fayllar bilan integratsiya qilgan holda bajarish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Gemini Spark shunchaki chatbot emas, balki foydalanuvchining raqamli hayotini boshqarishda koʻmaklashadigan toʻlaqonli agent hisoblanadi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu yordamchi kompyuterdagi mavjud fayllarni tartibga solish, ularni tahlil qilish va yangi Google Workspace hujjatlari yoki elektron jadvallari uchun asosiy manba sifatida foydalanish imkonini beradi. Masalan, tizim kompyuter xotirasidagi hisob-fakturalarni avtomatik ravishda budjet jadvaliga aylantirib bera oladi.
Yangi integratsiyalar va kengaytirilgan imkoniyatlarDastlabki sinovlar davomida foydalanuvchilar tomonidan bildirilgan eʼtirozlar inobatga olingan holda, Google yangi talqinda Google Tasks va Google Keep ilovalari bilan bogʻliqlikni taʼminladi. Bu juda muhim yangilanishdir, chunki oddiy qaydlar yoki xaridlar roʻyxatini Google Docs kabi ogʻir dasturlarda saqlash noqulay edi. Endi Gemini Spark qisqa eslatmalarni bevosita Keep ilovasiga joylashtira oladi.
Bundan tashqari, Google uchinchi tomon ilovalari bilan hamkorlikni ham kengaytirdi. Quyidagi platformalar bilan integratsiya amalga oshirildi:
- Canva — flayer va dizaynlar yaratish uchun;
- Dropbox — bulutli maʼlumotlar bilan ishlash;
- Instacart va OpenTable — oziq-ovqat buyurtma qilish va restoranlarda joy band qilish;
- Zillow Rentals — ijara uchun uy-joy qidirish.
Kelajakdagi rejalar va foydalanish shartlariHozircha Gemini Spark (beta versiyasi) faqat AQShdagi Google AI Ultra obunachilari uchun ochiq. Biroq kompaniya tez orada funksionallikni yanada kengaytirishni vaʼda qilmoqda. Yaqin kelajakda foydalanuvchilar oʻz smartfonlari orqali Mac kompyuteridagi agentga murakkab koʻp bosqichli topshiriqlarni berishlari mumkin boʻladi. Masalan, uydan turib masofadan turib kompyuterdagi maʼlum bir fayldan maʼlumot olish buyrugʻini yuborish imkoni tugʻiladi.
Ushbu qadam bilan Google oʻzining asosiy raqobatchilari — Microsoft’ning Copilot yordamchisi va Anthropic kompaniyasining Claude Desktop ilovasi bilan jiddiy kurashga kirishmoqda. Mac platformasiga kirib borish, ayniqsa ijodkor va professional foydalanuvchilar qatlami orasida Gemini ekotizimining ommalashishiga xizmat qiladi.
…