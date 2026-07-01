Google yangi Gemini Spark sunʼiy intellekt agentini Mac foydalanuvchilari uchun taqdim etdi

·29·Texno
Google yangi Gemini Spark sunʼiy intellekt agentini Mac foydalanuvchilari uchun taqdim etdi

Google korporatsiyasi oʻzining eng ilgʻor sunʼiy intellekt agenti — Gemini Spark endilikda macOS operatsion tizimida ham ishga tushirilganini eʼlon qildi. Ushbu yangilik texnologiya gigantining shaxsiy kompyuterlar uchun moʻljallangan AI yordamchilari bozoridagi mavqeini sezilarli darajada mustahkamlaydi. Endilikda Mac foydalanuvchilari murakkab raqamli vazifalarni bevosita oʻz qurilmalaridagi fayllar bilan integratsiya qilgan holda bajarish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Gemini Spark shunchaki chatbot emas, balki foydalanuvchining raqamli hayotini boshqarishda koʻmaklashadigan toʻlaqonli agent hisoblanadi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu yordamchi kompyuterdagi mavjud fayllarni tartibga solish, ularni tahlil qilish va yangi Google Workspace hujjatlari yoki elektron jadvallari uchun asosiy manba sifatida foydalanish imkonini beradi. Masalan, tizim kompyuter xotirasidagi hisob-fakturalarni avtomatik ravishda budjet jadvaliga aylantirib bera oladi.

Yangi integratsiyalar va kengaytirilgan imkoniyatlar

Dastlabki sinovlar davomida foydalanuvchilar tomonidan bildirilgan eʼtirozlar inobatga olingan holda, Google yangi talqinda Google Tasks va Google Keep ilovalari bilan bogʻliqlikni taʼminladi. Bu juda muhim yangilanishdir, chunki oddiy qaydlar yoki xaridlar roʻyxatini Google Docs kabi ogʻir dasturlarda saqlash noqulay edi. Endi Gemini Spark qisqa eslatmalarni bevosita Keep ilovasiga joylashtira oladi.

Bundan tashqari, Google uchinchi tomon ilovalari bilan hamkorlikni ham kengaytirdi. Quyidagi platformalar bilan integratsiya amalga oshirildi:

  • Canva — flayer va dizaynlar yaratish uchun;
  • Dropbox — bulutli maʼlumotlar bilan ishlash;
  • Instacart va OpenTable — oziq-ovqat buyurtma qilish va restoranlarda joy band qilish;
  • Zillow Rentals — ijara uchun uy-joy qidirish.
Yana bir diqqatga sazovor jihati, Gemini Spark endi voqealarni real vaqt rejimida kuzatib borish funksiyasiga ega. Bu degani, u sport musobaqalari natijalari, aksiyalar narxining oʻzgarishi yoki soʻnggi yangiliklarni jonli efirda tahlil qilib, foydalanuvchiga hisobot berib turadi. Shuningdek, u ijtimoiy tarmoqlar, bloglar va ob-havo maʼlumotlarini ham doimiy nazoratda ushlaydi.

Kelajakdagi rejalar va foydalanish shartlari

Hozircha Gemini Spark (beta versiyasi) faqat AQShdagi Google AI Ultra obunachilari uchun ochiq. Biroq kompaniya tez orada funksionallikni yanada kengaytirishni vaʼda qilmoqda. Yaqin kelajakda foydalanuvchilar oʻz smartfonlari orqali Mac kompyuteridagi agentga murakkab koʻp bosqichli topshiriqlarni berishlari mumkin boʻladi. Masalan, uydan turib masofadan turib kompyuterdagi maʼlum bir fayldan maʼlumot olish buyrugʻini yuborish imkoni tugʻiladi.

Ushbu qadam bilan Google oʻzining asosiy raqobatchilari — Microsoft’ning Copilot yordamchisi va Anthropic kompaniyasining Claude Desktop ilovasi bilan jiddiy kurashga kirishmoqda. Mac platformasiga kirib borish, ayniqsa ijodkor va professional foydalanuvchilar qatlami orasida Gemini ekotizimining ommalashishiga xizmat qiladi.

GoogleGemini SparkmacOSSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari tarixga aylanadiSony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari tarixga aylanadiBugun, 20:53AQSH Anthropic kompaniyasining eng kuchli sunʼiy intellekt modellariga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiAQSH Anthropic kompaniyasining eng kuchli sunʼiy intellekt modellariga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiBugun, 20:20OpenAI dasturchilar uchun maxsus Codex klaviaturasini taqdim etadiOpenAI dasturchilar uchun maxsus Codex klaviaturasini taqdim etadiBugun, 19:56Sony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari davri 2028-yilda tugaydiSony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari davri 2028-yilda tugaydiBugun, 19:30Venice AI startapi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandiVenice AI startapi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandiBugun, 19:27Elon Musk Memfis aholisi uchun Starlink narxlarini ikki barobarga arzonlashtirdiElon Musk Memfis aholisi uchun Starlink narxlarini ikki barobarga arzonlashtirdiBugun, 19:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi