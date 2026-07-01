Angliya — Kongo DR: asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldi
JCH-2026 1/16 finalidan o‘rin olgan Angliya va Kongo DR o‘rtasidagi hal qiluvchi bahs boshlanish arafasida.
Toshkent vaqti bilan soat 21:00da start oladigan uchrashuv uchun har ikki jamoaning asosiy tarkiblari e’lon qilindi.
Angliya yetakchilari maydonda
Angliya terma jamoasi boshlang‘ich tarkibida Harri Keyn, Jud Bellingem, Deklan Rays va Markus Reshford kabi mashhur futbolchilar o‘rin olgan.
Jamoa hujumda Reshford, Madueke va Keyn uchligiga tayanadi.
Angliyaning asosiy tarkibi
Darvozabon: Pikford.
Himoyachilar: Spens, Gehi, Konsa, O'Rayli.
Yarim himoyachilar: Rays, Anderson, Bellingem.
Hujumchilar: Reshford, Madueke, Keyn.
Kongo DR ham kuchli tarkibni tanladi
Kongo DR tarkibida Angliya futboli muxlislariga yaxshi tanish bo‘lgan Aaron Van-Bissaka va Aksel Tuanzebe ham maydonga tushadi.
Hujumda esa asosiy umidlar Yoan Vissaga bog‘langan.
Kongo DRning asosiy tarkibi
Darvozabon: Mpasi-Nzo.
Himoyachilar: Van-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku.
Yarim himoyachilar: Mukau, Mbuku, Mutussami, Sadiki.
Hujumchilar: Sipenga, Vissa.
Uchrashuv tafsilotlari
Ma’lumot
Tafsilot
Musobaqa
JCH-2026
Bosqich
1/16 final
Uchrashuv
Angliya — Kongo DR
Boshlanish vaqti
21:00
Vaqt mintaqasi
Toshkent vaqti
Angliya uchrashuv favoriti sifatida baholanmoqda, ammo Kongo DRning jismoniy kurashi va tezkor qarshi hujumlari raqibga jiddiy muammo tug‘dirishi mumkin.
Sizningcha, qaysi jamoa keyingi bosqichga chiqadi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…