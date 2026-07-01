Angliya — Kongo DR: asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldi

·122·Sport
Angliya — Kongo DR: asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldi

JCH-2026 1/16 finalidan o‘rin olgan Angliya va Kongo DR o‘rtasidagi hal qiluvchi bahs boshlanish arafasida.

Toshkent vaqti bilan soat 21:00da start oladigan uchrashuv uchun har ikki jamoaning asosiy tarkiblari e’lon qilindi.

Angliya yetakchilari maydonda

Angliya terma jamoasi boshlang‘ich tarkibida Harri Keyn, Jud Bellingem, Deklan Rays va Markus Reshford kabi mashhur futbolchilar o‘rin olgan.

Jamoa hujumda Reshford, Madueke va Keyn uchligiga tayanadi.

Angliyaning asosiy tarkibi

Darvozabon: Pikford.

Himoyachilar: Spens, Gehi, Konsa, O'Rayli.

Yarim himoyachilar: Rays, Anderson, Bellingem.

Hujumchilar: Reshford, Madueke, Keyn.

Kongo DR ham kuchli tarkibni tanladi

Kongo DR tarkibida Angliya futboli muxlislariga yaxshi tanish bo‘lgan Aaron Van-Bissaka va Aksel Tuanzebe ham maydonga tushadi.

Hujumda esa asosiy umidlar Yoan Vissaga bog‘langan.

Kongo DRning asosiy tarkibi

Darvozabon: Mpasi-Nzo.

Himoyachilar: Van-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku.

Yarim himoyachilar: Mukau, Mbuku, Mutussami, Sadiki.

Hujumchilar: Sipenga, Vissa.

Uchrashuv tafsilotlari

Ma’lumot

Tafsilot

Musobaqa

JCH-2026

Bosqich

1/16 final

Uchrashuv

Angliya — Kongo DR

Boshlanish vaqti

21:00

Vaqt mintaqasi

Toshkent vaqti

Angliya uchrashuv favoriti sifatida baholanmoqda, ammo Kongo DRning jismoniy kurashi va tezkor qarshi hujumlari raqibga jiddiy muammo tug‘dirishi mumkin.

Sizningcha, qaysi jamoa keyingi bosqichga chiqadi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gavi: Lamine Yamal ayni damda Lionel Messi dan keyin dunyoning eng yaxshi futbolchisiGavi: Lamine Yamal ayni damda Lionel Messi dan keyin dunyoning eng yaxshi futbolchisiBugun, 20:54Tottenxem Sandro Tonali transferi uchun rekord mablagʻ sarflashga tayyorTottenxem Sandro Tonali transferi uchun rekord mablagʻ sarflashga tayyorBugun, 20:51Zlatan Ibrahimovich JCH-2026dagi eng yaxshi terma jamoani aytdiZlatan Ibrahimovich JCH-2026dagi eng yaxshi terma jamoani aytdiBugun, 20:48Joan Laporta tasdiqladi: Barselona Julian Alvarez uchun rasmiy taklif yubordiJoan Laporta tasdiqladi: Barselona Julian Alvarez uchun rasmiy taklif yubordiBugun, 19:54Arsenal Aston Villa yulduzi Morgan Rogers uchun 130 million funt sarflashga tayyorArsenal Aston Villa yulduzi Morgan Rogers uchun 130 million funt sarflashga tayyorBugun, 18:57Chelsi Xabi Alonso davridagi ilk yirik transferni amalga oshirdiChelsi Xabi Alonso davridagi ilk yirik transferni amalga oshirdiBugun, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi