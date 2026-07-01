AQSH Anthropic kompaniyasining eng kuchli sunʼiy intellekt modellariga qoʻyilgan taqiqni bekor qildi

·17·Texno
AQSH Anthropic kompaniyasining eng kuchli sunʼiy intellekt modellariga qoʻyilgan taqiqni bekor qildi

AQSH Savdo vazirligi Anthropic kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Claude Fable 5 va Mythos 5 sunʼiy intellekt modellariga nisbatan oʻrnatilgan eksport cheklovlarini rasman olib tashladi. Ushbu qaror texnologiya olamida kutilmagan, ammo muhim burilish boʻldi, chunki mazkur modellar oʻzining yuqori unumdorligi bilan OpenAI va Google mahsulotlariga jiddiy raqobatchi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Anthropic kompaniyasi oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi rasmiy sahifasida maʼlum qilishicha, Amerika regulyatorlaridan tegishli bildirishnoma olingan. Ushbu xushxabardan soʻng kompaniya modellarni qayta ishga tushirish va foydalanuvchilarga taqdim etish jarayonini tezlashtirib yubordi. Endilikda jahon boʻylab dasturchilar va kompaniyalar ushbu ilgʻor texnologiyalardan cheklovlarsiz foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Eslatib oʻtamiz, Fable 5 va Mythos 5 modellari joriy yilning iyun oyi boshida taqdim etilgan edi. Biroq, debyutdan koʻp oʻtmay, AQSH hukumati milliy xavfsizlik va texnologik eksport nazorati doirasida ushbu modellarga kirishni cheklab qoʻygan edi. Bu holat sunʼiy intellekt bozorida maʼlum muddat noaniqlik keltirib chiqardi.

Eksport nazorati va texnologik poyga

Hozircha AQSH rasmiylari va Anthropic vakillari cheklovlar aynan nima sababdan joriy etilgani hamda qanday asoslarga koʻra bekor qilingani haqida batafsil maʼlumot berishmadi. Mutaxassislarning fikricha, bu kabi holatlar odatda modellarning maʼlumotlar xavfsizligi va ulardan noqonuniy maqsadlarda foydalanish ehtimoli bilan bogʻliq boʻladi.

Kompaniya rahbariyati ushbu murakkab jarayonda sabr koʻrsatgan foydalanuvchilarga hamda tizimni qayta tiklash ustida ishlayotgan muhandislarga oʻz minnatdorchiligini bildirdi. Modellarni toʻliq ekspluatatsiyaga topshirish ishlari bildirishnoma olingan kunning ertasigayoq boshlab yuborilgani taʼkidlanmoqda.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Claude Fable 5 va Mythos 5 modellari nafaqat matn yaratish, balki murakkab tahliliy vazifalarni bajarishda ham yuqori natijalarni koʻrsatgan. Ularning bozorga qaytishi sunʼiy intellekt sohasidagi raqobatni yanada kuchaytirishi shubhasiz. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va IT-mutaxassislar uchun ham ushbu modellar global platformalar orqali tez orada ochiq boʻlishi kutilmoqda.

Hozirda Anthropic modellarni toʻliq qayta tiklash muddatlari boʻyicha yakuniy maʼlumotlarni tayyorlamoqda. Kompaniya yaqin kunlarda texnik hujjatlar va foydalanish shartlari boʻyicha qoʻshimcha bayonot berishini maʼlum qildi. Bu esa sunʼiy intellekt ekotizimida yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.

AnthropicSunʼiy IntellektAQSHClaudeTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari tarixga aylanadiSony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari tarixga aylanadiBugun, 20:53OpenAI dasturchilar uchun maxsus Codex klaviaturasini taqdim etadiOpenAI dasturchilar uchun maxsus Codex klaviaturasini taqdim etadiBugun, 19:56Google yangi Gemini Spark sunʼiy intellekt agentini Mac foydalanuvchilari uchun taqdim etdiGoogle yangi Gemini Spark sunʼiy intellekt agentini Mac foydalanuvchilari uchun taqdim etdiBugun, 19:54Sony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari davri 2028-yilda tugaydiSony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari davri 2028-yilda tugaydiBugun, 19:30Venice AI startapi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandiVenice AI startapi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandiBugun, 19:27Elon Musk Memfis aholisi uchun Starlink narxlarini ikki barobarga arzonlashtirdiElon Musk Memfis aholisi uchun Starlink narxlarini ikki barobarga arzonlashtirdiBugun, 19:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi