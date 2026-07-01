AQSH Anthropic kompaniyasining eng kuchli sunʼiy intellekt modellariga qoʻyilgan taqiqni bekor qildi
AQSH Savdo vazirligi Anthropic kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Claude Fable 5 va Mythos 5 sunʼiy intellekt modellariga nisbatan oʻrnatilgan eksport cheklovlarini rasman olib tashladi. Ushbu qaror texnologiya olamida kutilmagan, ammo muhim burilish boʻldi, chunki mazkur modellar oʻzining yuqori unumdorligi bilan OpenAI va Google mahsulotlariga jiddiy raqobatchi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Anthropic kompaniyasi oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi rasmiy sahifasida maʼlum qilishicha, Amerika regulyatorlaridan tegishli bildirishnoma olingan. Ushbu xushxabardan soʻng kompaniya modellarni qayta ishga tushirish va foydalanuvchilarga taqdim etish jarayonini tezlashtirib yubordi. Endilikda jahon boʻylab dasturchilar va kompaniyalar ushbu ilgʻor texnologiyalardan cheklovlarsiz foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar.
Eslatib oʻtamiz, Fable 5 va Mythos 5 modellari joriy yilning iyun oyi boshida taqdim etilgan edi. Biroq, debyutdan koʻp oʻtmay, AQSH hukumati milliy xavfsizlik va texnologik eksport nazorati doirasida ushbu modellarga kirishni cheklab qoʻygan edi. Bu holat sunʼiy intellekt bozorida maʼlum muddat noaniqlik keltirib chiqardi.
Eksport nazorati va texnologik poygaHozircha AQSH rasmiylari va Anthropic vakillari cheklovlar aynan nima sababdan joriy etilgani hamda qanday asoslarga koʻra bekor qilingani haqida batafsil maʼlumot berishmadi. Mutaxassislarning fikricha, bu kabi holatlar odatda modellarning maʼlumotlar xavfsizligi va ulardan noqonuniy maqsadlarda foydalanish ehtimoli bilan bogʻliq boʻladi.
Kompaniya rahbariyati ushbu murakkab jarayonda sabr koʻrsatgan foydalanuvchilarga hamda tizimni qayta tiklash ustida ishlayotgan muhandislarga oʻz minnatdorchiligini bildirdi. Modellarni toʻliq ekspluatatsiyaga topshirish ishlari bildirishnoma olingan kunning ertasigayoq boshlab yuborilgani taʼkidlanmoqda.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Claude Fable 5 va Mythos 5 modellari nafaqat matn yaratish, balki murakkab tahliliy vazifalarni bajarishda ham yuqori natijalarni koʻrsatgan. Ularning bozorga qaytishi sunʼiy intellekt sohasidagi raqobatni yanada kuchaytirishi shubhasiz. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va IT-mutaxassislar uchun ham ushbu modellar global platformalar orqali tez orada ochiq boʻlishi kutilmoqda.
Hozirda Anthropic modellarni toʻliq qayta tiklash muddatlari boʻyicha yakuniy maʼlumotlarni tayyorlamoqda. Kompaniya yaqin kunlarda texnik hujjatlar va foydalanish shartlari boʻyicha qoʻshimcha bayonot berishini maʼlum qildi. Bu esa sunʼiy intellekt ekotizimida yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.
…