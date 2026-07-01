Oʻzga sayyoraliklar bilan aloqa: Olimlar birinchi kontakt uchun yangi yoʻriqnomani tasdiqladi

·36·Texno
Oʻzga sayyoraliklar bilan aloqa: Olimlar birinchi kontakt uchun yangi yoʻriqnomani tasdiqladi

Insoniyat koinotda yolgʻiz emasligini isbotlovchi ilk dalillar topilsa, dunyo hamjamiyati qanday yoʻl tutishi kerak? Xalqaro astronavtika akademiyasi (IAA) aynan shu savolga javob beruvchi yangilangan tavsiyalar toʻplamini rasman tasdiqladi. Ushbu hujjat oʻzga sayyoralik tsivilizatsiyalar mavjudligiga oid texnosignaturalar — texnologik faoliyat izlari aniqlangan taqdirda amal qilinishi lozim boʻlgan qatʼiy xalqaro protokolni belgilab beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

IAA qoshidagi SETI (Yerdan tashqaridagi aqlli hayotni qidirish) qoʻmitasi tomonidan 2022-2025 yillar davomida tayyorlangan ushbu yoʻriqnoma kutilmagan kashfiyotlar paytida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan tartibsizliklarning oldini olishga qaratilgan. Hujjatda noodatiy radiosignallar, lazer impulslari yoki koinotdagi ulkan sunʼiy inshootlar kabi texnosignaturalar aniqlanganda, olimlar avvalo maʼlumotni bir necha marta mustaqil tekshiruvdan oʻtkazishlari shartligi belgilangan.

Shoshilinch xulosa chiqarish taqiqlanadi

Yangi qoidalarga koʻra, har qanday kashfiyot bir nechta ilmiy tashkilotlar tomonidan turli usullar yordamida tasdiqlanishi lozim. Tekshiruv yakunlanmaguncha, olimlarga tasdiqlanmagan maʼlumotlarni tarqatmaslik va natijalarni sharhlashda oʻta ehtiyotkor boʻlish tavsiya etiladi. Bu yolgʻon shov-shuvlar va jamiyatda asossiz vahima tarqalishining oldini olish uchun muhim hisoblanadi.

Agar signal haqiqatan ham sunʼiy ekani tasdiqlansa, bu haqda zudlik bilan BMT Bosh kotibi, Xalqaro astronomiya ittifoqi (IAU) va Kosmik tadqiqotlar qoʻmitasi (COSPAR) kabi nufuzli tashkilotlarga xabar berilishi kerak. Shuningdek, barcha xom maʼlumotlar, dasturiy taʼminot va tahlil usullari ochiq manbalarga joylashtirilishi shart. Bu dunyo boʻylab boshqa mutaxassislarga natijalarni mustaqil ravishda qayta tekshirish imkonini beradi.

Javob qaytarish masalasi va xalqaro nazorat

Hujjatning eng muhim qismlaridan biri oʻzga sayyoraliklarga javob qaytarish masalasiga bagʻishlangan. IAA tavsiyasiga koʻra, insoniyat nomidan hech qanday xabar keng koʻlamli xalqaro muhokamalarsiz koinotga yoʻllanmasligi kerak. Bunday qarorni qabul qilishda BMT va boshqa davlatlararo tuzilmalar ishtirok etishi shart deb hisoblanmoqda. Konsultatsiyalar yakunlanmaguncha, aloqa oʻrnatishga boʻlgan har qanday urinish istalmagan va xavfli deb baholanadi.

Kelajakda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan vaziyatlarni boshqarish uchun akademiyada doimiy ishchi guruh tuzilishi rejalashtirilgan. Uning tarkibiga quyidagi mutaxassislar kiradi:

  • Astronomlar va astrofiziklar;
  • Xalqaro huquq boʻyicha yuristlar;
  • Etika va ijtimoiy fanlar boʻyicha mutaxassislar;
  • Ilmiy kommunikatsiyalar boʻyicha ekspertlar.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi yoʻriqnoma biron-bir aniq kashfiyot bilan bogʻliq emas. Olimlar bu shunchaki ehtimoliy "birinchi kontakt" uchun oldindan tayyorlangan harakatlar rejasi ekanini taʼkidlamoqda. Oʻzbekistonlik havaskor va professional astronomlar uchun ham ushbu xalqaro standartlar koinotni kuzatishda muhim ilmiy asos boʻlib xizmat qiladi.

KoinotAstronavtikaSETIBMTIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada imtihondan yuqori ball olgan bitiruvchilarga chiroyli raqamlar sovgʻa qilinadiRossiyada imtihondan yuqori ball olgan bitiruvchilarga chiroyli raqamlar sovgʻa qilinadiBugun, 22:27Honda strategiyasini oʻzgartirmoqda: Elektromobillar oʻrniga maʼlumotlar markazlariHonda strategiyasini oʻzgartirmoqda: Elektromobillar oʻrniga maʼlumotlar markazlariBugun, 22:21Dunyo okeani harorati rekord darajaga yetdi: 2026-yil iyun oyi tarixdagi eng issigʻi boʻldiDunyo okeani harorati rekord darajaga yetdi: 2026-yil iyun oyi tarixdagi eng issigʻi boʻldiBugun, 21:56Avtonom yuk tashishda yangi davr: Humble Robotics haydovchisiz elektr yuk mashinasini taqdim etdiAvtonom yuk tashishda yangi davr: Humble Robotics haydovchisiz elektr yuk mashinasini taqdim etdiBugun, 21:50Mikromobillik giganti Lime birjaga chiqdi: IPO orqali 167 million dollar jalb qilindiMikromobillik giganti Lime birjaga chiqdi: IPO orqali 167 million dollar jalb qilindiBugun, 21:30Sony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari tarixga aylanadiSony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari tarixga aylanadiBugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi