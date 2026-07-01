Avtonom yuk tashishda yangi davr: Humble Robotics haydovchisiz elektr yuk mashinasini taqdim etdi
Dunyo texnologiya bozorida avtonom transport vositalariga boʻlgan qiziqish 2016-yildagi shov-shuvli davrlarni yodga solmoqda. Sohaning tajribali mutaxassislari va yirik investorlar yana diqqat markazida boʻlib, bu safar asosiy eʼtibor yuk tashish logistikasini toʻliq avtomatlashtirishga qaratilmoqda. Xususan, Humble Robotics startapi yuk tashish sanoatida inqilob qilishni maqsad qilgan oʻzining yangi loyihasini eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya asoschisi va bosh direktori Eyal Cohen TechCrunch nashriga bergan intervyusida, avtonom texnologiyalar sohasida yangi yuksalish boshlanganini taʼkidladi. Humble Robotics aprel oyida oʻzining maxfiy rejimdagi faoliyatini yakunlab, jamoatchilikka 24 million dollar miqdoridagi investitsiya jalb qilganini va toʻliq avtonom, haydovchi kabinasiz elektr yuk tashuvchi transport vositasini ishlab chiqayotganini maʼlum qildi.
Eyal Cohen ushbu sohada ulkan tajribaga ega shaxs hisoblanadi. U oʻz vaqtida Uber tomonidan sotib olingan Otto loyihasida ishlagan, keyinchalik esa Anthony Levandowski bilan birga Pronto kompaniyasida faoliyat yuritgan. Uning taʼkidlashicha, hozirgi kunda kapital oqimi va isteʼdodli muhandislar uchun kurash xuddi bir necha yil oldingi kabi qizgʻin tus olmoqda, biroq endilikda texnologiyalar ancha pishib yetilgan.
Kabinasiz yuk mashinalari va logistika kelajagiHumble Robotics loyihasining oʻziga xosligi shundaki, ularning elektr yuk mashinalari anʼanaviy haydovchi oʻrindigʻi yoki boshqaruv kabinasiga ega emas. Bu yondashuv transport vositasining ogʻirligini kamaytirish, aerodinamikani yaxshilash va yuk hajmini oshirish imkonini beradi. Oʻzbekiston kabi tranzit salohiyati yuqori boʻlgan mamlakatlar uchun bunday texnologiyalar kelajakda yoʻl xavfsizligini oshirish va transport xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qilishi mumkin.
Mutaxassislarning fikricha, avtonom yuk mashinalari uzoq masofalarga yuk tashishda inson omili bilan bogʻliq charchoq va xatolarni bartaraf etadi. Eyal Cohenning soʻzlariga koʻra, soʻnggi 15 yil ichida elektrlashtirish, quyosh energiyasi va robototexnika sohalarida toʻplangan tajriba endi yagona ekotizimga birlashmoqda. Bu esa avtonom transport vositalarini shunchaki laboratoriya loyihasidan real biznes yechimiga aylantirmoqda.
Hozirda Humble Robotics kabi kompaniyalar nafaqat dasturiy taʼminot, balki apparat qismini ham noldan loyihalashtirmoqda. Bu esa Tesla yoki Waymo kabi gigantlar bilan raqobatda oʻziga xos ustunlik berishi kutilmoqda. Investorlarning ushbu sohaga yana katta mablagʻ tikayotgani, avtonom yuk tashish bozori yaqin yillarda eng tez rivojlanadigan segmentlardan biri boʻlishidan dalolat beradi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, avtonom transport vositalari atrofidagi yangi toʻlqin avvalgilaridan koʻra koʻproq amaliy natijalarga yoʻnaltirilgan. Humble Robotics misolida biz texnologiya va iqtisodiy samaradorlikning uygʻunlashuvini koʻrishimiz mumkin, bu esa global logistika zanjirini tubdan oʻzgartirib yuborish qudratiga ega.
…