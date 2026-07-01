Avtonom yuk tashishda yangi davr: Humble Robotics haydovchisiz elektr yuk mashinasini taqdim etdi

·23·Texno
Avtonom yuk tashishda yangi davr: Humble Robotics haydovchisiz elektr yuk mashinasini taqdim etdi

Dunyo texnologiya bozorida avtonom transport vositalariga boʻlgan qiziqish 2016-yildagi shov-shuvli davrlarni yodga solmoqda. Sohaning tajribali mutaxassislari va yirik investorlar yana diqqat markazida boʻlib, bu safar asosiy eʼtibor yuk tashish logistikasini toʻliq avtomatlashtirishga qaratilmoqda. Xususan, Humble Robotics startapi yuk tashish sanoatida inqilob qilishni maqsad qilgan oʻzining yangi loyihasini eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya asoschisi va bosh direktori Eyal Cohen TechCrunch nashriga bergan intervyusida, avtonom texnologiyalar sohasida yangi yuksalish boshlanganini taʼkidladi. Humble Robotics aprel oyida oʻzining maxfiy rejimdagi faoliyatini yakunlab, jamoatchilikka 24 million dollar miqdoridagi investitsiya jalb qilganini va toʻliq avtonom, haydovchi kabinasiz elektr yuk tashuvchi transport vositasini ishlab chiqayotganini maʼlum qildi.

Eyal Cohen ushbu sohada ulkan tajribaga ega shaxs hisoblanadi. U oʻz vaqtida Uber tomonidan sotib olingan Otto loyihasida ishlagan, keyinchalik esa Anthony Levandowski bilan birga Pronto kompaniyasida faoliyat yuritgan. Uning taʼkidlashicha, hozirgi kunda kapital oqimi va isteʼdodli muhandislar uchun kurash xuddi bir necha yil oldingi kabi qizgʻin tus olmoqda, biroq endilikda texnologiyalar ancha pishib yetilgan.

Kabinasiz yuk mashinalari va logistika kelajagi

Humble Robotics loyihasining oʻziga xosligi shundaki, ularning elektr yuk mashinalari anʼanaviy haydovchi oʻrindigʻi yoki boshqaruv kabinasiga ega emas. Bu yondashuv transport vositasining ogʻirligini kamaytirish, aerodinamikani yaxshilash va yuk hajmini oshirish imkonini beradi. Oʻzbekiston kabi tranzit salohiyati yuqori boʻlgan mamlakatlar uchun bunday texnologiyalar kelajakda yoʻl xavfsizligini oshirish va transport xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qilishi mumkin.

Mutaxassislarning fikricha, avtonom yuk mashinalari uzoq masofalarga yuk tashishda inson omili bilan bogʻliq charchoq va xatolarni bartaraf etadi. Eyal Cohenning soʻzlariga koʻra, soʻnggi 15 yil ichida elektrlashtirish, quyosh energiyasi va robototexnika sohalarida toʻplangan tajriba endi yagona ekotizimga birlashmoqda. Bu esa avtonom transport vositalarini shunchaki laboratoriya loyihasidan real biznes yechimiga aylantirmoqda.

Hozirda Humble Robotics kabi kompaniyalar nafaqat dasturiy taʼminot, balki apparat qismini ham noldan loyihalashtirmoqda. Bu esa Tesla yoki Waymo kabi gigantlar bilan raqobatda oʻziga xos ustunlik berishi kutilmoqda. Investorlarning ushbu sohaga yana katta mablagʻ tikayotgani, avtonom yuk tashish bozori yaqin yillarda eng tez rivojlanadigan segmentlardan biri boʻlishidan dalolat beradi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, avtonom transport vositalari atrofidagi yangi toʻlqin avvalgilaridan koʻra koʻproq amaliy natijalarga yoʻnaltirilgan. Humble Robotics misolida biz texnologiya va iqtisodiy samaradorlikning uygʻunlashuvini koʻrishimiz mumkin, bu esa global logistika zanjirini tubdan oʻzgartirib yuborish qudratiga ega.

Humble RoboticsAvtonom TransportRobototexnikaLogistikaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada imtihondan yuqori ball olgan bitiruvchilarga chiroyli raqamlar sovgʻa qilinadiRossiyada imtihondan yuqori ball olgan bitiruvchilarga chiroyli raqamlar sovgʻa qilinadiBugun, 22:27Honda strategiyasini oʻzgartirmoqda: Elektromobillar oʻrniga maʼlumotlar markazlariHonda strategiyasini oʻzgartirmoqda: Elektromobillar oʻrniga maʼlumotlar markazlariBugun, 22:21Dunyo okeani harorati rekord darajaga yetdi: 2026-yil iyun oyi tarixdagi eng issigʻi boʻldiDunyo okeani harorati rekord darajaga yetdi: 2026-yil iyun oyi tarixdagi eng issigʻi boʻldiBugun, 21:56Mikromobillik giganti Lime birjaga chiqdi: IPO orqali 167 million dollar jalb qilindiMikromobillik giganti Lime birjaga chiqdi: IPO orqali 167 million dollar jalb qilindiBugun, 21:30Oʻzga sayyoraliklar bilan aloqa: Olimlar birinchi kontakt uchun yangi yoʻriqnomani tasdiqladiOʻzga sayyoraliklar bilan aloqa: Olimlar birinchi kontakt uchun yangi yoʻriqnomani tasdiqladiBugun, 21:21Sony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari tarixga aylanadiSony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari tarixga aylanadiBugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi