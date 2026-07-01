Dunyo okeani harorati rekord darajaga yetdi: 2026-yil iyun oyi tarixdagi eng issigʻi boʻldi

·22·Texno
Dunyo okeani harorati rekord darajaga yetdi: 2026-yil iyun oyi tarixdagi eng issigʻi boʻldi

Yer sayyorasi iqlim tizimidagi oʻzgarishlar xavotirli tus olishda davom etmoqda. Copernicus Marine xizmati tomonidan eʼlon qilingan soʻnggi hisobotga koʻra, 2026-yilning iyun oyida Jahon okeani yuzasining oʻrtacha harorati 21,0°C darajani tashkil etdi. Bu koʻrsatkich instrumental kuzatuvlar tarixidagi eng yuqori natija boʻlib, iyun oyini okean harorati boʻyicha mutlaq rekordchiga aylantirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tahlillar shuni koʻrsatadiki, 2026-yilning dastlabki olti oyi ham insoniyat tarixidagi eng issiq yarim yilliklar qatoridan joy oldi. Sayyoramiz okean tizimining katta qismini anomal issiq sharoitlar qamrab olgan. Ushbu xulosalar sunʼiy yoʻldosh kuzatuvlari, raqamli modellashtirish va okean reanalizini birlashtirgan GLO12 global monitoring tizimi maʼlumotlariga asoslangan.

Global issiqlik toʻlqinlari va ularning koʻlami

Joriy yilning yanvar-iyun oylarida okean yuzasining oʻrtacha harorati 20,94°C ni tashkil etdi. Bu koʻrsatkich 2024-yildagi rekorddan (21,04°C) biroz pastroq boʻlsa-da, 2026-yilni tarixdagi ikkinchi eng issiq yarim yillik sifatida qayd etdi. Mutaxassislarni ayniqsa anomal issiqlikning davomiyligi va koʻlami tashvishga solmoqda: iyun oyi oxiriga kelib, Jahon okeani hududining qariyb 82 foizi turli intensivlikdagi issiqlik toʻlqinlari ostida qoldi.

Okean issiqlik toʻlqinlari — bu suv haroratining uzoq vaqt davomida iqlimiy meʼyordan yuqori boʻlishi hodisasidir. Bunday holatlar haftalab yoki oylab davom etib, dengiz ekotizimlariga, suv aylanishiga va global ob-havo rejimiga jiddiy taʼsir koʻrsatadi. Copernicus maʼlumotlariga koʻra, eng barqaror "qaynoq zonalar" Tinch okeanining tropik va subtropik qismlarida, Shimoliy Atlantika markazida, shuningdek, Chili, Kaliforniya va Yevropa qirgʻoqlarida kuzatilgan.

Mintaqaviy rekordlar va El-Nino taʼsiri

Oʻrta yer dengizi eng koʻp qizigan hududlardan biriga aylandi. Bu yerda yanvar-iyun oylarida oʻrtacha harorat 18,07°C ga yetdi va akvatoriyaning 98 foizi issiqlik toʻlqinlari taʼsirida boʻldi. Shimoliy Atlantikada ham vaziyat murakkab boʻlib, ayrim hududlarda ketma-ket toʻrt oy davomida harorat rekordlari yangilandi. Bu kabi oʻzgarishlar dengiz florasi va faunasi uchun halokatli boʻlishi mumkin.

Tinch okeanining tropik qismida iyun oyi harorati 27,26°C ga yetib, mintaqa tarixidagi eng yuqori koʻrsatkichni qayd etdi. Olimlar ushbu dinamikani El-Nino iqlimiy hodisasi bilan bogʻlashmoqda. El-Nino Tinch okeanida issiqlikning qayta taqsimlanishiga va butun dunyo boʻylab ob-havo sharoitlarining oʻzgarishiga sabab boʻladi, bu esa oʻz navbatida ekstremal tabiiy hodisalar ehtimolini oshiradi.

Okeanlar iqlim tizimidagi ortiqcha issiqlikning asosiy qismini oʻziga yutadi, shuning uchun ularning holati sayyoramiz kelajagi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Copernicus Marine hisoboti shuni koʻrsatadiki, okeanlarning uzoq muddatli issiqlik zoʻriqishida qolishi nafaqat dengiz hayotiga, balki quruqlikdagi ob-havo keskinligiga ham toʻgʻridan-toʻgʻri taʼsir koʻrsatadi. Bu esa global iqlim monitoringi va atrof-muhitni muhofaza qilish choralarini kuchaytirishni talab etadi.

OkeanIqlim OʻzgarishiRekord HaroratEkologiyaCopernicus
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada imtihondan yuqori ball olgan bitiruvchilarga chiroyli raqamlar sovgʻa qilinadiRossiyada imtihondan yuqori ball olgan bitiruvchilarga chiroyli raqamlar sovgʻa qilinadiBugun, 22:27Honda strategiyasini oʻzgartirmoqda: Elektromobillar oʻrniga maʼlumotlar markazlariHonda strategiyasini oʻzgartirmoqda: Elektromobillar oʻrniga maʼlumotlar markazlariBugun, 22:21Avtonom yuk tashishda yangi davr: Humble Robotics haydovchisiz elektr yuk mashinasini taqdim etdiAvtonom yuk tashishda yangi davr: Humble Robotics haydovchisiz elektr yuk mashinasini taqdim etdiBugun, 21:50Mikromobillik giganti Lime birjaga chiqdi: IPO orqali 167 million dollar jalb qilindiMikromobillik giganti Lime birjaga chiqdi: IPO orqali 167 million dollar jalb qilindiBugun, 21:30Oʻzga sayyoraliklar bilan aloqa: Olimlar birinchi kontakt uchun yangi yoʻriqnomani tasdiqladiOʻzga sayyoraliklar bilan aloqa: Olimlar birinchi kontakt uchun yangi yoʻriqnomani tasdiqladiBugun, 21:21Sony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari tarixga aylanadiSony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari tarixga aylanadiBugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi