Rossiyada imtihondan yuqori ball olgan bitiruvchilarga chiroyli raqamlar sovgʻa qilinadi

·0·Texno
Rossiyada imtihondan yuqori ball olgan bitiruvchilarga chiroyli raqamlar sovgʻa qilinadi

Rossiya Maorif vazirligi maktab bitiruvchilarini ragʻbatlantirishning oʻziga xos usulini joriy etmoqda. 2026-yildan boshlab Yagona davlat imtihonlarida (YeGE) yuqori natija koʻrsatgan oʻquvchilarga tarkibida ketma-ket besh raqamlari boʻlgan maxsus mobil aloqa raqamlari taqdim etiladi. Bu tashabbus yoshlar orasida bilim olishga boʻlgan qiziqishni oshirish va ularning muvaffaqiyatini eʼtirof etish maqsadida ishlab chiqilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu imtiyozdan ikki va undan ortiq fan boʻyicha jami 200 ball toʻplagan bitiruvchilar foydalanishlari mumkin boʻladi. Sovgʻa tariqasida beriladigan raqamlar kombinatsiyasida "555" raqamlari mavjud boʻlib, bu ramziy maʼnoda oʻquvchining aʼlo baholarini ifodalaydi. Mazkur aksiya butun yil davomida amal qilishi rejalashtirilgan.

Statistika va qamrov doirasi

Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, Rossiyada yuqori ball toʻplovchilar soni yildan-yilga ortib bormoqda. Masalan, joriy koʻrsatkichlar tahlili shuni koʻrsatadiki, 933 nafar bitiruvchi 200 ballik dovonni zabt etgan. Yanada yuqori natija qayd etganlar — 300 ball olganlar 76 nafarni, 400 ball toʻplaganlar esa 8 nafarni tashkil etadi. Hatto 500 ballik maksimal natijaga erishgan bitta bitiruvchi ham roʻyxatga olingan.

Ushbu loyiha Rossiyaning yirik aloqa operatorlari boʻlmish Megafon va Yota bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Chiroyli raqamga ega boʻlish uchun bitiruvchilar oʻzlarining yuqori ballarini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishlari lozim. Amaldagi abonentlar shaxsiy kabinet orqali ariza qoldirishlari, yangi foydalanuvchilar esa maxsus SIM-kartalarni rasmiylashtirishlari talab etiladi.

Yosh chegarasi va texnik shartlar

Loyiha shartlariga koʻra, "555" kombinatsiyali raqamlar faqat 20 yoshga toʻlmagan abonentlar uchun ochiq boʻladi. Bu cheklov loyihaning aynan maktab bitiruvchilari va yosh talabalarga yoʻnaltirilganini anglatadi. Mutaxassislarning fikricha, bunday chiroyli raqamlar yoshlar uchun oʻziga xos ijtimoiy status va muvaffaqiyat ramzi boʻlib xizmat qiladi.

Oʻzbekiston tajribasida ham mobil operatorlar tomonidan turli ijtimoiy aksiyalar oʻtkazib turiladi, biroq taʼlim sohasidagi yutuqlar uchun chiroyli raqamlar berish amaliyoti hali keng ommalashmagan. Rossiyadagi ushbu tajriba raqamli iqtisodiyot va taʼlim tizimi integratsiyasining qiziqarli namunasi sifatida koʻrilmoqda.

Eslatib oʻtamiz, chiroyli va oson eslab qolinadigan mobil raqamlar odatda auksionlar orqali yoki yuqori narxlarda sotiladi. Davlat darajasidagi bunday tashabbus esa iqtidorli yoshlarni qoʻshimcha xarajatlarsiz ragʻbatlantirish imkonini beradi.

RossiyaTaʼlimTexnologiyaMobil AloqaImtihon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honda strategiyasini oʻzgartirmoqda: Elektromobillar oʻrniga maʼlumotlar markazlariHonda strategiyasini oʻzgartirmoqda: Elektromobillar oʻrniga maʼlumotlar markazlariBugun, 22:21Dunyo okeani harorati rekord darajaga yetdi: 2026-yil iyun oyi tarixdagi eng issigʻi boʻldiDunyo okeani harorati rekord darajaga yetdi: 2026-yil iyun oyi tarixdagi eng issigʻi boʻldiBugun, 21:56Avtonom yuk tashishda yangi davr: Humble Robotics haydovchisiz elektr yuk mashinasini taqdim etdiAvtonom yuk tashishda yangi davr: Humble Robotics haydovchisiz elektr yuk mashinasini taqdim etdiBugun, 21:50Mikromobillik giganti Lime birjaga chiqdi: IPO orqali 167 million dollar jalb qilindiMikromobillik giganti Lime birjaga chiqdi: IPO orqali 167 million dollar jalb qilindiBugun, 21:30Oʻzga sayyoraliklar bilan aloqa: Olimlar birinchi kontakt uchun yangi yoʻriqnomani tasdiqladiOʻzga sayyoraliklar bilan aloqa: Olimlar birinchi kontakt uchun yangi yoʻriqnomani tasdiqladiBugun, 21:21Sony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari tarixga aylanadiSony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari tarixga aylanadiBugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi