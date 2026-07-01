Rossiyada imtihondan yuqori ball olgan bitiruvchilarga chiroyli raqamlar sovgʻa qilinadi
Rossiya Maorif vazirligi maktab bitiruvchilarini ragʻbatlantirishning oʻziga xos usulini joriy etmoqda. 2026-yildan boshlab Yagona davlat imtihonlarida (YeGE) yuqori natija koʻrsatgan oʻquvchilarga tarkibida ketma-ket besh raqamlari boʻlgan maxsus mobil aloqa raqamlari taqdim etiladi. Bu tashabbus yoshlar orasida bilim olishga boʻlgan qiziqishni oshirish va ularning muvaffaqiyatini eʼtirof etish maqsadida ishlab chiqilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu imtiyozdan ikki va undan ortiq fan boʻyicha jami 200 ball toʻplagan bitiruvchilar foydalanishlari mumkin boʻladi. Sovgʻa tariqasida beriladigan raqamlar kombinatsiyasida "555" raqamlari mavjud boʻlib, bu ramziy maʼnoda oʻquvchining aʼlo baholarini ifodalaydi. Mazkur aksiya butun yil davomida amal qilishi rejalashtirilgan.
Statistika va qamrov doirasiDastlabki maʼlumotlarga koʻra, Rossiyada yuqori ball toʻplovchilar soni yildan-yilga ortib bormoqda. Masalan, joriy koʻrsatkichlar tahlili shuni koʻrsatadiki, 933 nafar bitiruvchi 200 ballik dovonni zabt etgan. Yanada yuqori natija qayd etganlar — 300 ball olganlar 76 nafarni, 400 ball toʻplaganlar esa 8 nafarni tashkil etadi. Hatto 500 ballik maksimal natijaga erishgan bitta bitiruvchi ham roʻyxatga olingan.
Ushbu loyiha Rossiyaning yirik aloqa operatorlari boʻlmish Megafon va Yota bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Chiroyli raqamga ega boʻlish uchun bitiruvchilar oʻzlarining yuqori ballarini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishlari lozim. Amaldagi abonentlar shaxsiy kabinet orqali ariza qoldirishlari, yangi foydalanuvchilar esa maxsus SIM-kartalarni rasmiylashtirishlari talab etiladi.
Yosh chegarasi va texnik shartlarLoyiha shartlariga koʻra, "555" kombinatsiyali raqamlar faqat 20 yoshga toʻlmagan abonentlar uchun ochiq boʻladi. Bu cheklov loyihaning aynan maktab bitiruvchilari va yosh talabalarga yoʻnaltirilganini anglatadi. Mutaxassislarning fikricha, bunday chiroyli raqamlar yoshlar uchun oʻziga xos ijtimoiy status va muvaffaqiyat ramzi boʻlib xizmat qiladi.
Oʻzbekiston tajribasida ham mobil operatorlar tomonidan turli ijtimoiy aksiyalar oʻtkazib turiladi, biroq taʼlim sohasidagi yutuqlar uchun chiroyli raqamlar berish amaliyoti hali keng ommalashmagan. Rossiyadagi ushbu tajriba raqamli iqtisodiyot va taʼlim tizimi integratsiyasining qiziqarli namunasi sifatida koʻrilmoqda.
Eslatib oʻtamiz, chiroyli va oson eslab qolinadigan mobil raqamlar odatda auksionlar orqali yoki yuqori narxlarda sotiladi. Davlat darajasidagi bunday tashabbus esa iqtidorli yoshlarni qoʻshimcha xarajatlarsiz ragʻbatlantirish imkonini beradi.
…