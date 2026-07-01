Xitoy koinotda kelajak gospitali va biologik laboratoriya texnologiyalarini sinovdan oʻtkazdi

·23·Texno
Xitoy koinotda kelajak gospitali va biologik laboratoriya texnologiyalarini sinovdan oʻtkazdi

Xitoy koinotni oʻzlashtirishda yangi bosqichga koʻtarilib, kelajakdagi uzoq muddatli missiyalar va orbital infratuzilmalar uchun zarur boʻlgan bir qator innovatsion texnologiyalarni muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdi. Qingzhou eksperimental yuk kemasi orbitada oʻzining ikkinchi bosqich natijalarini namoyish etib, koinotda tibbiy yordam koʻrsatish va biologik tadqiqotlar oʻtkazish imkoniyatlarini kengaytirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qingzhou apparati joriy yilning 30-mart kuni Lijian-2 Y1 raketa-tashuvchisi yordamida koinotga uchirilgan edi. Xitoy Fanlar akademiyasi qoshidagi Mikrosunʼiy yoʻldoshlar innovatsion akademiyasi (IAMCAS) tomonidan ishlab chiqilgan ushbu kemaning umumiy vazni 4,2 tonnani tashkil etadi. Shundan qariyb bir tonnasi ilmiy apparaturalar hissasiga toʻgʻri keladi va qurilmaning orbitada xizmat qilish muddati uch yilga moʻljallangan.

Koinot gospitali va tibbiy monitoring

Loyiha doirasidagi eng muhim yoʻnalishlardan biri — "koinot gospitali" konsepsiyasidir. Bu tizim insonning Yer orbitasidan tashqarida, uzoq vaqt davomida xavfsiz yashashini taʼminlashga qaratilgan. Mutaxassislarning fikricha, bunday avtonom tibbiy majmualarsiz kelajakda boshqa sayyoralarda doimiy manzilgohlar qurish imkonsizdir.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xitoylik muhandislar koinotda inson salomatligini masofadan nazorat qilish uchun neyromorf chip bilan jihozlangan elektromiografik diagnostika qurilmasini yaratishdi. Ushbu texnologiya mushaklarning elektr faolligini real vaqt rejimida uzluksiz kuzatish imkonini beradi. Shuningdek, ixcham qon hujayralari analizatori ham sinovdan oʻtkazildi, bu esa murakkab laboratoriya uskunalarisiz ekipaj aʼzolarining salomatligini mustaqil tahlil qilishga yordam beradi.

Orbital muzlatgich va biologik tajribalar

Yana bir texnologik yutuq — mikrogravitatsiya sharoitida barqaror ishlaydigan bugʻ-kompressorli muzlatgichning yaratilishidir. Yerda qoʻllaniladigan ushbu texnologiyani koinotga moslashtirishda olimlar gaz va suyuqlikni ajratish hamda kompressorning barqaror ishlashini taʼminlash kabi murakkab vazifalarni hal etishdi. Mazkur qurilma nafaqat kosmonavtlarning oziq-ovqat mahsulotlarini, balki haroratga sezgir biologik namunalarni saqlash uchun ham xizmat qiladi.

Biologik tadqiqotlar yoʻnalishida Xitoy allaqachon boy tajribaga ega. Avvalroq "Tyangun" stansiyasida danio-rerio baliqlari, sichqonlar va turli oʻsimliklar ustida tajribalar oʻtkazilgan edi. Yangi sinovlar esa uzoq muddatli missiyalarda tirik organizmlarni yetishtirish va ularni hayotiy qoʻllab-quvvatlash tizimlarini yanada takomillashtirishga qaratilgan.

Qingzhou loyihasining bosh konstruktori Chan Lyanning taʼkidlashicha, ushbu parvoz nafaqat ilmiy tajribalar, balki kemaning germetik boʻlinmasi va dvigatel tizimini har tomonlama tekshirish uchun ham xizmat qilmoqda. Olingan natijalar apparatning toʻliq ekspluatatsiya versiyasini yaratishga asos boʻladi.

Rejaga koʻra, Qingzhou yuk kemasining birinchi shtatli parvozi 2027-yil boshida amalga oshiriladi. U koinotga yuk yetkazib berish xarajatlarini kamaytirish bilan birga, Xitoyning orbital stansiyasi faoliyatini yanada moslashuvchan va arzonroq qilishga yordam beradi.

XitoyKoinotQingzhouTexnologiyaTibbiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk yangi loyiha ustida: SpaceX sunʼiy intellektga asoslangan gadjet yaratmoqdaElon Musk yangi loyiha ustida: SpaceX sunʼiy intellektga asoslangan gadjet yaratmoqdaKecha, 23:58Ashton Kutcher Sound Ventures'dan ketmoqda: Aktyor yangi venchur fondiga asos soladiAshton Kutcher Sound Ventures'dan ketmoqda: Aktyor yangi venchur fondiga asos soladiKecha, 23:56Sunʼiy intellekt infratuzilmasida yangi gigant: Together AI qiymati 8,3 milliard dollarga yetdiSunʼiy intellekt infratuzilmasida yangi gigant: Together AI qiymati 8,3 milliard dollarga yetdiKecha, 23:28Lime kompaniyasi fond bozoriga chiqdi: Mikromobillik giganti IPO oʻtkazdiLime kompaniyasi fond bozoriga chiqdi: Mikromobillik giganti IPO oʻtkazdiKecha, 23:26Cloudflare sunʼiy intellekt kompaniyalarini kontent uchun haq toʻlashga majburlamoqdaCloudflare sunʼiy intellekt kompaniyalarini kontent uchun haq toʻlashga majburlamoqdaKecha, 22:58OpenAI yangi chiplarsiz sunʼiy intellekt xarajatlarini ikki barobardan koʻproqqa qisqartirdiOpenAI yangi chiplarsiz sunʼiy intellekt xarajatlarini ikki barobardan koʻproqqa qisqartirdiKecha, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi