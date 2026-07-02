Xitoy sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqdi: LongCat-2.0 taqdim etildi

·39·Texno
Xitoy sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqdi: LongCat-2.0 taqdim etildi

Xitoyning Meituan kompaniyasi sunʼiy intellekt olamida shov-shuvga sabab boʻlgan LongCat-2.0 modelini rasman namoyish etdi. Bu yangilik shunchaki navbatdagi neyrotarmoq emas, balki toʻliq mahalliy xitoy chiplarida oʻqitilgan dunyodagi birinchi trillion parametrli yirik til modeli (LLM) sifatida tarixga kirdi. Mazkur loyiha Gʻarbning texnologik cheklovlariga qaramay, Xitoy oʻzining mustaqil hisoblash quvvatlariga tayanib, eng yuqori darajadagi dasturiy mahsulotlarni yarata olishini isbotlamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

LongCat-2.0 oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan hayratda qoldiradi: model 1,6 trillion parametrga ega va 1 million tokengacha boʻlgan ulkan kontekstni qayta ishlay oladi. Taqqoslash uchun, bu bir vaqtning oʻzida bir necha jildli kitobni oʻqib chiqish va undagi maʼlumotlarni tahlil qilish bilan barobardir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, modelni oʻqitish jarayoni 50 mingta mahalliy ASIC-tezlatkichlaridan iborat klasterda amalga oshirilgan. Mutaxassislar ushbu infratuzilmani Huawei ekotizimi bilan bogʻlashmoqda, bu esa Xitoyning apparat taʼminoti sohasidagi mustaqilligini koʻrsatadi.

Agentlik imkoniyatlari va texnik innovatsiyalar

LongCat-2.0 shunchaki matn yozuvchi bot emas, balki murakkab vazifalarni bajaruvchi "agent" sifatida ishlab chiqilgan. U kod yozishi, tahrirlashi, turli API xizmatlari bilan ishlashi va koʻp bosqichli mantiqiy zanjirlarni amalga oshirishi mumkin. Modelning oʻquv bazasi 30 trilliondan ortiq tokenni oʻz ichiga olgan boʻlib, u koʻp tilli maʼlumotlar va dasturlash kodlari bilan boyitilgan. Bu esa uni global bozordagi eng kuchli modellardan biriga aylantiradi.

Texnik jihatdan LongCat-2.0 "LongCat Sparse Attention" (LSA) mexanizmidan foydalanadi. Ushbu texnologiya modelga ulkan matnlarni qayta ishlashda faqat eng muhim qismlarga eʼtibor qaratish imkonini beradi, bu esa hisoblash murakkabligini keskin kamaytiradi. Shuningdek, model "Mixture of Experts" (MoE) arxitekturasiga asoslangan boʻlib, har bir soʻrov uchun faqat kerakli neyronlarni ishga tushiradi. Oddiy vazifalar kamroq resurs sarflasa, murakkab masalalar uchun barcha quvvat safarbar etiladi.

Modelning oʻqitilishida MOPD (Multi-Teacher On-Policy Distill) uslubi qoʻllanilgan. Bu jarayonda bir nechta ixtisoslashgan "ustoz" modellar yagona tizimga bilim beradi. Natijada LongCat-2.0 uchta yoʻnalishda yuqori natija koʻrsatadi:

  • Agentlik ekspertlari — asboblar va API bilan ishlash;
  • Mantiqiy ekspertlar — murakkab STEM va mantiqiy masalalar;
  • Interaktiv ekspertlar — koʻrsatmalarga aniq amal qilish va xatoliklarni kamaytirish.

Raqobat va amaliy natijalar

Oʻtkazilgan testlarda LongCat-2.0 oʻzining raqobatchilaridan qolishmasligini koʻrsatdi. SWE-bench Pro reytingida u 59,5 ball toʻplab, Google kompaniyasining Gemini 3.1 Pro modelidan oʻzib ketdi va OpenAI hamda Anthropic kompaniyalarining GPT-5.5 va Claude Opus kabi yetakchi modellari darajasiga yaqinlashdi. Ayniqsa, kod yozish va veb-agentlar bilan ishlashda uning natijalari yuqori baholandi.

Amaliyotda LongCat-2.0 yordamida birgina tavsif asosida toʻliq veb-ilovalar yaratish, SQL-agentlarini qurish va Three.js kutubxonasida interaktiv 3D sahnalarni shakllantirish mumkin. Bu kabi yutuqlar Xitoyning sunʼiy intellekt sohasidagi strategik maqsadlari naqadar jiddiy ekanini anglatadi. Endilikda trillion parametrli modellarni oʻqitish faqat tajriba emas, balki amaliy reallikka aylandi, bu esa jahon texnologiya bozoridagi muvozanatni oʻzgartirishi tayin.

MeituanLongCatSunʼiy IntellektXitoyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA GeForce RTX 5090D ilk bor 4 GGs chastota chegarasini zabt etdiNVIDIA GeForce RTX 5090D ilk bor 4 GGs chastota chegarasini zabt etdiBugun, 08:58Acer kompaniyasi rekord darajadagi 1000 Hz chastotali Nitro XV273U F5 monitorini taqdim etdiAcer kompaniyasi rekord darajadagi 1000 Hz chastotali Nitro XV273U F5 monitorini taqdim etdiBugun, 05:57Apple kelasi yil boshida yangi iPad Pro va MacBook Pro modellarini taqdim etadiApple kelasi yil boshida yangi iPad Pro va MacBook Pro modellarini taqdim etadiBugun, 04:55Bending Spoons texnologiya bozorini hayratda qoldirdi: IPO’ning ilk kunida 40 foizlik oʻsishBending Spoons texnologiya bozorini hayratda qoldirdi: IPO’ning ilk kunida 40 foizlik oʻsishBugun, 03:57Bending Spoons texnologiya olamida shov-shuv koʻtardi: 18 milliard dollarlik IPOBending Spoons texnologiya olamida shov-shuv koʻtardi: 18 milliard dollarlik IPOBugun, 03:28Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: Tezkor va hamyonbop sunʼiy ongAnthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: Tezkor va hamyonbop sunʼiy ongBugun, 03:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi