Britaniya avtomobil sanoati chorrahada: Erkin savdo va proteksionizm oʻrtasidagi tanlov

·23·Avto
Britaniya avtomobil sanoati chorrahada: Erkin savdo va proteksionizm oʻrtasidagi tanlov

Buyuk Britaniya avtomobil ishlab chiqaruvchilar va savdogarlar jamiyati (SMMT) tomonidan tashkil etilgan navbatdagi sammitda mamlakat avtosanoatining kelajagiga doir jiddiy masalalar muhokama qilindi. Asosiy eʼtibor AQSH va Yevropa Ittifoqi kabi yirik savdo hamkorlari tomonidan oʻrnatilayotgan yangi toʻsiqlar hamda Xitoydan kirib kelayotgan arzon elektromobillar oqimiga qaratildi. Mazkur vaziyat anʼanaviy erkin savdo tamoyillariga asoslangan Britaniya iqtisodiyoti uchun murakkab sinov boʻlmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Soʻnggi yillarda global avtomobil bozorida proteksionizm, yaʼni ichki bozorni himoya qilish siyosati kuchayib bormoqda. Xususan, AQSH va Yevropa Ittifoqi oʻz hududidagi ishlab chiqaruvchilarni qoʻllab-quvvatlash maqsadida import bojlarini oshirmoqda. Financial Times va boshqa yetakchi nashrlar tahliliga koʻra, bu holat Britaniya kabi eksportga yoʻnaltirilgan davlatlarni noqulay ahvolga solib qoʻymoqda.

Xitoy ekspansiyasi va mahalliy ishlab chiqaruvchilar xavotiri

Sammit ishtirokchilari Xitoydan kelayotgan elektromobillar oqimi mahalliy sanoatga zarar yetkazishi mumkinligidan xavotirda. Xitoy brendlari davlat subsidiyalari hisobiga oʻz mahsulotlarini ancha arzon narxlarda taklif qilmoqda, bu esa BYD va boshqa brendlarning Yevropa bozoridagi ulushini keskin oshirmoqda. Britaniya hukumati esa hozircha erkin savdo va mahalliy zavodlarni himoya qilish oʻrtasida yakuniy toʻxtamga kelgani yoʻq.

Britaniya avtosanoati vakillari, agar mamlakat ham proteksionistik choralar koʻrsa, bu eksport qilinadigan avtomobillar narxiga salbiy taʼsir koʻrsatishidan choʻchimoqda. Zero, Britaniyada ishlab chiqarilgan Bentley, Rolls-Royce va Land Rover kabi premium modellar uchun tashqi bozorlar hayotiy muhim ahamiyatga ega. Bojlar urushi esa zanjirband reaksiyani keltirib chiqarishi mumkin.

Yangi sanoat strategiyasiga ehtiyoj

SMMT sammitida soha mutaxassislari hukumatni aniqroq sanoat strategiyasini ishlab chiqishga chaqirdi. Britaniya nafaqat avtomobil yigʻish, balki akkumulyatorlar ishlab chiqarish va xomashyo taʼminoti boʻyicha ham oʻz mustaqilligini taʼminlashi lozim. Aks holda, global raqobatda mamlakat oʻz mavqeini yoʻqotib qoʻyishi hech gap emas.

Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu global tendensiyalar begona emas. Mamlakatimizda BYD kabi Xitoy brendlarining ishlab chiqarish quvvatlari tashkil etilayotgan bir paytda, jahon bozoridagi bunday savdo cheklovlari logistika va narx siyosatiga bilvosita taʼsir koʻrsatishi mumkin. Britaniya tajribasi shuni koʻrsatmoqdaki, faqatgina erkin savdoga tayanish hozirgi sharoitda yetarli boʻlmasligi mumkin.

Xulosa oʻrnida aytish joizki, Britaniya avtomobil sanoati oʻz tarixidagi eng muhim transformatsiya davrini boshidan kechirmoqda. Global savdo qoidalarining oʻzgarishi, elektromobillarga oʻtish va geosiyosiy ziddiyatlar soha vakillaridan tezkor va moslashuvchan qarorlar qabul qilishni talab etmoqda. SMMT sammiti bu boradagi dastlabki muhokamalar maydoni boʻldi, biroq asosiy siyosiy qarorlar hali oldinda.

AvtosanoatBritaniyaEksportElektromobillarSavdo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Skoda Yevropa bozori uchun 8 ming dollarlik arzon krossover chiqarishni rejalashtirmoqdaSkoda Yevropa bozori uchun 8 ming dollarlik arzon krossover chiqarishni rejalashtirmoqdaBugun, 08:55Elektromobillar parkini boshqarishda quvvatlantirish tizimi asosiy muammoga aylanmoqdaElektromobillar parkini boshqarishda quvvatlantirish tizimi asosiy muammoga aylanmoqdaBugun, 07:56Afsonaviy Alpine A110 bilan xayrlashuv: Fransuz brendi toʻliq elektr davriga oʻtmoqdaAfsonaviy Alpine A110 bilan xayrlashuv: Fransuz brendi toʻliq elektr davriga oʻtmoqdaKecha, 17:59Lada Vesta yangi qulayliklar bilan boyidi: Avtomobilda iqlim nazorati va telematika paydo boʻldiLada Vesta yangi qulayliklar bilan boyidi: Avtomobilda iqlim nazorati va telematika paydo boʻldiKecha, 17:21Fiat afsonaviy Panda modelining benzinli vorisini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaFiat afsonaviy Panda modelining benzinli vorisini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaKecha, 16:55Lamborghini oʻz tarixidagi eng kuchli krossover — Urus SE Performante modelini taqdim etdiLamborghini oʻz tarixidagi eng kuchli krossover — Urus SE Performante modelini taqdim etdiKecha, 15:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi