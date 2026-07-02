Elektromobillar parkini boshqarishda quvvatlantirish tizimi asosiy muammoga aylanmoqda

·0·Avto
Elektromobillar parkini boshqarishda quvvatlantirish tizimi asosiy muammoga aylanmoqda

Elektr transport vositalaridan foydalanish keng koʻlamli bosqichga oʻtayotgan bir paytda, kompaniyalar oʻz avtoparklarini quvvatlantirish ekotizimini boshqarishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. ChargePoint kompaniyasi mutaxassislarining ogohlantirishicha, endilikda asosiy masala elektromobillarning texnik imkoniyatlari emas, balki ularni quvvatlantirish jarayonidagi murakkabliklar va xarajatlar nazoratiga aylanib bormoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashriga bergan intervyusida ChargePoint vakili Ore Oluwatudimu taʼkidlashicha, korporativ mijozlar uchun uyda, ish joyida va jamoat tarmoqlarida amalga oshiriladigan minglab quvvatlantirish seanslarini kuzatib borish tobora qiyinlashmoqda. Kim, qayerda va qancha energiya sarflaganini aniqlash, shuningdek, turli tariflar va toʻlov tizimlarini muvofiqlashtirish strategik muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Xarajatlar oʻrtasidagi keskin farq

Quvvatlantirish joyining tanlanishi avtomobilning umumiy egalik xarajatlariga (TCO) bevosita taʼsir koʻrsatadi. Masalan, Buyuk Britaniya misolida olsak, tungi vaqtda uyda quvvatlantirish narxi kW/soat uchun 7 pens boʻlishi mumkin, biroq jamoat joylaridagi tezkor DC quvvatlantirish shoxobchalarida bu narx 92 pensgacha koʻtariladi. Bu deyarli 13 barobar farq deganidir.

Bunday narxlar farqi Volkswagen ID 3 Pro Match kabi elektromobilning bir mil masofa uchun xarajatini 2 pensdan 23 pensgacha oʻzgartirib yuboradi. Taqqoslash uchun, Volkswagen Golf eTSI benzinli modeli bilan solishtirganda, agar energiya manbasining yarmidan koʻpi qimmat DC stansiyalaridan olinsa, anʼanaviy yonilgʻili avtomobil tejamkorroq boʻlib chiqishi mumkin. Shu sababli, kompaniyalar endi shunchaki elektromobil sotib olish emas, balki eng samarali quvvatlantirish nuqtalarini aniqlashga eʼtibor qaratmoqda.

Raqamli yechimlar va boshqaruv samaradorligi

Hozirda avtopark operatorlari uchun maʼlumotlarga asoslangan strategiyalar birinchi oʻringa chiqmoqda. ChargePoint oʻz faoliyatini aynan biznes mijozlar uchun dasturiy taʼminot va uskunalar yetkazib berishga yoʻnaltirmoqda. Ularning yangi Driver Management Solution (DMS) tizimi haydovchilarning uyda yoki yoʻlda sarflagan xarajatlarini avtomatik hisoblab, kompaniya menejerlariga yagona hisobot taqdim etadi.

Shuningdek, xarajatlarni kamaytirish uchun quyidagi texnologik yechimlar joriy etilmoqda:

  • Elektr energiyasi arzon boʻlgan vaqtlarda quvvat olishni taʼminlovchi dinamik yuklamani boshqarish tizimi;
  • Markazlashtirilgan AC-dan DC-ga oʻtkazish texnologiyasi orqali energiya yoʻqotilishini kamaytirish;
  • Haydovchilarning xarajatlarini qoplash jarayonini avtomatlashtiruvchi raqamli platformalar.

Oʻzbekiston sharoitida ham elektromobillar ommalashib borayotganini hisobga olsak, korporativ mijozlar va logistika kompaniyalari uchun bunday tizimli yondashuv juda muhim. Elektr energiyasi tariflarining turliligi va infratuzilmaning rivojlanishi sharoitida, quvvatlantirishni toʻgʻri rejalashtirish biznes samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri boʻlib qoladi.

ElektromobilChargePointAvtoparkTejamkorlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afsonaviy Alpine A110 bilan xayrlashuv: Fransuz brendi toʻliq elektr davriga oʻtmoqdaAfsonaviy Alpine A110 bilan xayrlashuv: Fransuz brendi toʻliq elektr davriga oʻtmoqdaKecha, 17:59Lada Vesta yangi qulayliklar bilan boyidi: Avtomobilda iqlim nazorati va telematika paydo boʻldiLada Vesta yangi qulayliklar bilan boyidi: Avtomobilda iqlim nazorati va telematika paydo boʻldiKecha, 17:21Fiat afsonaviy Panda modelining benzinli vorisini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaFiat afsonaviy Panda modelining benzinli vorisini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaKecha, 16:55Lamborghini oʻz tarixidagi eng kuchli krossover — Urus SE Performante modelini taqdim etdiLamborghini oʻz tarixidagi eng kuchli krossover — Urus SE Performante modelini taqdim etdiKecha, 15:54Geely EX2 krossoveri Yevropa bozoriga chiqmoqda: Renault va Volkswagen uchun yangi raqibGeely EX2 krossoveri Yevropa bozoriga chiqmoqda: Renault va Volkswagen uchun yangi raqibKecha, 14:57Alfa Romeo 155 DTM afsonasi qaytdi: 740 ot kuchiga ega yangi super-sedan taqdim etildiAlfa Romeo 155 DTM afsonasi qaytdi: 740 ot kuchiga ega yangi super-sedan taqdim etildiKecha, 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi