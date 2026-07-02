Skoda Yevropa bozori uchun 8 ming dollarlik arzon krossover chiqarishni rejalashtirmoqda

·15·Avto
Skoda Yevropa bozori uchun 8 ming dollarlik arzon krossover chiqarishni rejalashtirmoqda

Chexiya avtogiganti Skoda Yevropa bozoridagi hamyonbop avtomobillar segmentini qayta egallashni maqsad qilgan. Kompaniya rahbariyati Hindiston bozori uchun maxsus ishlab chiqilgan va narxi taxminan 8 ming dollarni tashkil etuvchi Skoda Kylaq krossoverini Yevropaga olib kelish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Bu qadam qitʼada kichik hajmli va arzon shahar avtomobillariga boʻlgan yuqori talabni qondirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Soʻnggi yillarda Yevropa bozorida Ford Ka, Peugeot 108 va hatto Skoda Citigo kabi ixcham modellar ishlab chiqarishdan olingani sababli, xaridorlar uchun tanlov imkoniyati keskin kamayib ketdi. Hozirda eng arzon variant sifatida taklif etilayotgan Skoda Fabia modeli 21 ming funt sterlingdan (taxminan 26 ming dollar) boshlanadi. Bu esa hamyonbop avtomobil qidirayotgan isteʼmolchilar uchun ancha yuqori narx hisoblanadi.

Yangi strategiya va narxlar farqi

Skoda bosh direktori Klaus Zellmerning Autocar nashriga bergan intervyusiga koʻra, kompaniya turli manbalardan olingan tejamkor butlovchi qismlarni birlashtirish orqali yangi loyiha ustida ishlamoqda. Zellmer Hindistonda taqdim etilgan Skoda Kylaq modelining dizayni, texnologiyasi va yigʻilish sifati Yevropa standartlariga moslashtirilishi mumkinligini taʼkidladi. Hindistonda ushbu krossoverning narxi juda past boʻlsa-da, Yevropa talablariga moslash jarayoni uning narxini biroz oshirishi mumkin, biroq u baribir eng arzon model boʻlib qoladi.

Kompaniya rahbari Fabia modelining narxini 20 ming yevrodan pastga tushirish juda qiyinligini, ammo Kylaq va Fabia oʻrtasidagi ulkan narx farqi yangi biznes-model uchun katta imkoniyat yaratishini aytib oʻtdi. Bu krossover oʻzining ixcham oʻlchamlari (Fabia modelidan ham qisqaroq) va yoqilgʻi tejamkorligi bilan shahar sharoitida harakatlanish uchun juda qulay hisoblanadi.

Elektromobillar va ichki yonuv dvigatellari

Skoda dastlab Volkswagen Group tomonidan ishlab chiqilayotgan arzon elektromobillar loyihasida ishtirok etgan edi, biroq keyinchalik bu loyihadan chiqishga qaror qildi. Zellmerning tushuntirishicha, hozirda elektromobillar bozorining oʻsish surʼati kutilganidan pastroq, shu sababli kompaniya oʻzining anʼanaviy benzinli modellari — Fabia, Scala va Kamiq kabi avtomobillariga eʼtibor qaratishni afzal koʻrmoqda.

Yangi arzon elektromobilning bozorda paydo boʻlishi joriy oʻn yillik oxirigacha kutilmaydi. Shuning uchun Skoda ichki yonuv dvigatelli hamyonbop modellarni saqlab qolish va kengaytirish orqali oʻz bozor ulushini himoya qilmoqchi. Oʻzbekistonlik avtomobil ixlosmandlari uchun ham Skoda brendining bunday arzon krossoverlar ustida ishlashi qiziqarli boʻlishi mumkin, chunki yurtimizda ham ixcham va tejamkor krossoverlarga talab doimiy ravishda ortib bormoqda.

Xulosa qilib aytganda, Skoda Kylaq modelining Yevropa bozoriga moslashtirilishi brendning barcha qatlamdagi mijozlar uchun ochiqligini taʼminlaydi. Agar loyiha muvaffaqiyatli amalga oshsa, ushbu krossover oʻz segmentida eng koʻp sotiladigan avtomobillardan biriga aylanishi hech gap emas.

SkodaKrossoverAvtoTexnologiyaYevropa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektromobillar parkini boshqarishda quvvatlantirish tizimi asosiy muammoga aylanmoqdaElektromobillar parkini boshqarishda quvvatlantirish tizimi asosiy muammoga aylanmoqdaBugun, 07:56Afsonaviy Alpine A110 bilan xayrlashuv: Fransuz brendi toʻliq elektr davriga oʻtmoqdaAfsonaviy Alpine A110 bilan xayrlashuv: Fransuz brendi toʻliq elektr davriga oʻtmoqdaKecha, 17:59Lada Vesta yangi qulayliklar bilan boyidi: Avtomobilda iqlim nazorati va telematika paydo boʻldiLada Vesta yangi qulayliklar bilan boyidi: Avtomobilda iqlim nazorati va telematika paydo boʻldiKecha, 17:21Fiat afsonaviy Panda modelining benzinli vorisini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaFiat afsonaviy Panda modelining benzinli vorisini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaKecha, 16:55Lamborghini oʻz tarixidagi eng kuchli krossover — Urus SE Performante modelini taqdim etdiLamborghini oʻz tarixidagi eng kuchli krossover — Urus SE Performante modelini taqdim etdiKecha, 15:54Geely EX2 krossoveri Yevropa bozoriga chiqmoqda: Renault va Volkswagen uchun yangi raqibGeely EX2 krossoveri Yevropa bozoriga chiqmoqda: Renault va Volkswagen uchun yangi raqibKecha, 14:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi