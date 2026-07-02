Skoda Yevropa bozori uchun 8 ming dollarlik arzon krossover chiqarishni rejalashtirmoqda
Chexiya avtogiganti Skoda Yevropa bozoridagi hamyonbop avtomobillar segmentini qayta egallashni maqsad qilgan. Kompaniya rahbariyati Hindiston bozori uchun maxsus ishlab chiqilgan va narxi taxminan 8 ming dollarni tashkil etuvchi Skoda Kylaq krossoverini Yevropaga olib kelish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Bu qadam qitʼada kichik hajmli va arzon shahar avtomobillariga boʻlgan yuqori talabni qondirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Soʻnggi yillarda Yevropa bozorida Ford Ka, Peugeot 108 va hatto Skoda Citigo kabi ixcham modellar ishlab chiqarishdan olingani sababli, xaridorlar uchun tanlov imkoniyati keskin kamayib ketdi. Hozirda eng arzon variant sifatida taklif etilayotgan Skoda Fabia modeli 21 ming funt sterlingdan (taxminan 26 ming dollar) boshlanadi. Bu esa hamyonbop avtomobil qidirayotgan isteʼmolchilar uchun ancha yuqori narx hisoblanadi.
Yangi strategiya va narxlar farqiSkoda bosh direktori Klaus Zellmerning Autocar nashriga bergan intervyusiga koʻra, kompaniya turli manbalardan olingan tejamkor butlovchi qismlarni birlashtirish orqali yangi loyiha ustida ishlamoqda. Zellmer Hindistonda taqdim etilgan Skoda Kylaq modelining dizayni, texnologiyasi va yigʻilish sifati Yevropa standartlariga moslashtirilishi mumkinligini taʼkidladi. Hindistonda ushbu krossoverning narxi juda past boʻlsa-da, Yevropa talablariga moslash jarayoni uning narxini biroz oshirishi mumkin, biroq u baribir eng arzon model boʻlib qoladi.
Kompaniya rahbari Fabia modelining narxini 20 ming yevrodan pastga tushirish juda qiyinligini, ammo Kylaq va Fabia oʻrtasidagi ulkan narx farqi yangi biznes-model uchun katta imkoniyat yaratishini aytib oʻtdi. Bu krossover oʻzining ixcham oʻlchamlari (Fabia modelidan ham qisqaroq) va yoqilgʻi tejamkorligi bilan shahar sharoitida harakatlanish uchun juda qulay hisoblanadi.
Elektromobillar va ichki yonuv dvigatellariSkoda dastlab Volkswagen Group tomonidan ishlab chiqilayotgan arzon elektromobillar loyihasida ishtirok etgan edi, biroq keyinchalik bu loyihadan chiqishga qaror qildi. Zellmerning tushuntirishicha, hozirda elektromobillar bozorining oʻsish surʼati kutilganidan pastroq, shu sababli kompaniya oʻzining anʼanaviy benzinli modellari — Fabia, Scala va Kamiq kabi avtomobillariga eʼtibor qaratishni afzal koʻrmoqda.
Yangi arzon elektromobilning bozorda paydo boʻlishi joriy oʻn yillik oxirigacha kutilmaydi. Shuning uchun Skoda ichki yonuv dvigatelli hamyonbop modellarni saqlab qolish va kengaytirish orqali oʻz bozor ulushini himoya qilmoqchi. Oʻzbekistonlik avtomobil ixlosmandlari uchun ham Skoda brendining bunday arzon krossoverlar ustida ishlashi qiziqarli boʻlishi mumkin, chunki yurtimizda ham ixcham va tejamkor krossoverlarga talab doimiy ravishda ortib bormoqda.
Xulosa qilib aytganda, Skoda Kylaq modelining Yevropa bozoriga moslashtirilishi brendning barcha qatlamdagi mijozlar uchun ochiqligini taʼminlaydi. Agar loyiha muvaffaqiyatli amalga oshsa, ushbu krossover oʻz segmentida eng koʻp sotiladigan avtomobillardan biriga aylanishi hech gap emas.
…