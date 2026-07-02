NVIDIA GeForce RTX 5090D ilk bor 4 GGs chastota chegarasini zabt etdi
Grafik protsessorlar bozorida yangi davr boshlanmoqda: NVIDIA kompaniyasining RTX 50 seriyasiga mansub videokartasi ilk bor 4 GGs chastota koʻrsatkichidan oʻtib, oʻziga xos jahon rekordini oʻrnatdi. Ushbu natija yangi avlod chiplarining yuqori potensialga ega ekanligini amalda isbotladi va texnologiya ixlosmandlari oʻrtasida katta qiziqish uygʻotdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu rekord Galax GeForce RTX 5090D HOF OC Lab Edition modeli yordamida qayd etilgan. Mazkur videokarta maxsus ekstremal overclocking (tezlashtirish) uchun ishlab chiqilgan boʻlib, u tajribali overkloker OGS tomonidan suyuq azot yordamida sovutilgan holda sinovdan oʻtkazildi. Natijada GPU chastotasi 4002 MHz gacha koʻtarildi.
Rekordni qayd etish uchun foydalanilgan test platformasi ham oʻziga xos quvvatga ega edi. Unda 6,0 GGs chastotada ishlovchi Intel Core i9-14900KF protsessori, Asus ROG Maximus Z790 Apex Encore ona platasi, 32 GB hajmdagi Corsair Vengeance DDR5 tezkor xotirasi va Corsair WS3000 quvvat manbai qoʻllanilgan.
Yangi unumdorlik choʻqqilariUshbu yuqori chastota nafaqat raqamlarda, balki amaliy testlarda ham oʻz samarasini berdi. RTX 5090D GPUPI v3.3 - 32B benchmarkida 35 soniya va 377 ms natija koʻrsatib, mutlaq rekordni yangiladi. Bu koʻrsatkich avvalroq 3880 MHz chastotaga ega boʻlgan standart RTX 5090 tomonidan oʻrnatilgan natijadan bir soniyadan koʻproq vaqtga tezroqdir.
Taʼkidlash joizki, RTX 5090D modeli asosan Xitoy bozori uchun moʻljallangan boʻlib, u AQShning eksport cheklovlariga moslashtirilgan variant hisoblanadi. Shunga qaramay, uning apparat qismi va dasturiy taʼminoti rekord darajadagi yuklamalarni koʻtara olishi NVIDIA arxitekturasining qay darajada moslashuvchanligini koʻrsatmoqda.
Biroq, NVIDIA erishgan 4 GGs natijasi raqobatchilar fonida biroz kamtarona koʻrinishi mumkin. Masalan, AMD kompaniyasining Navi 44 chipiga asoslangan Radeon RX 9060 XT videokartalari 4,5 GGs chastotadan ham yuqori koʻrsatkichlarda barqaror ishlay olishi maʼlum boʻlgan. Bu esa grafik chiplar bozorida chastota poygasi hali uzoq davom etishidan dalolat beradi.
Oʻzbekistonlik geymerlar va professional foydalanuvchilar uchun ushbu yangilik shuni anglatadiki, yaqin kelajakda renderlash va murakkab hisoblash ishlarida RTX 50 seriyasi misli koʻrilmagan tezlikni taqdim eta oladi. Hozircha bunday natijalarga faqat maxsus laboratoriya sharoitida erishilayotgan boʻlsa-da, seriyali modellar ham oʻzidan oldingi avlodlardan sezilarli darajada ustun boʻlishi kutilmoqda.
…