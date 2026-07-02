NVIDIA GeForce RTX 5090D ilk bor 4 GGs chastota chegarasini zabt etdi

·26·Texno
NVIDIA GeForce RTX 5090D ilk bor 4 GGs chastota chegarasini zabt etdi

Grafik protsessorlar bozorida yangi davr boshlanmoqda: NVIDIA kompaniyasining RTX 50 seriyasiga mansub videokartasi ilk bor 4 GGs chastota koʻrsatkichidan oʻtib, oʻziga xos jahon rekordini oʻrnatdi. Ushbu natija yangi avlod chiplarining yuqori potensialga ega ekanligini amalda isbotladi va texnologiya ixlosmandlari oʻrtasida katta qiziqish uygʻotdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu rekord Galax GeForce RTX 5090D HOF OC Lab Edition modeli yordamida qayd etilgan. Mazkur videokarta maxsus ekstremal overclocking (tezlashtirish) uchun ishlab chiqilgan boʻlib, u tajribali overkloker OGS tomonidan suyuq azot yordamida sovutilgan holda sinovdan oʻtkazildi. Natijada GPU chastotasi 4002 MHz gacha koʻtarildi.

Rekordni qayd etish uchun foydalanilgan test platformasi ham oʻziga xos quvvatga ega edi. Unda 6,0 GGs chastotada ishlovchi Intel Core i9-14900KF protsessori, Asus ROG Maximus Z790 Apex Encore ona platasi, 32 GB hajmdagi Corsair Vengeance DDR5 tezkor xotirasi va Corsair WS3000 quvvat manbai qoʻllanilgan.

Yangi unumdorlik choʻqqilari

Ushbu yuqori chastota nafaqat raqamlarda, balki amaliy testlarda ham oʻz samarasini berdi. RTX 5090D GPUPI v3.3 - 32B benchmarkida 35 soniya va 377 ms natija koʻrsatib, mutlaq rekordni yangiladi. Bu koʻrsatkich avvalroq 3880 MHz chastotaga ega boʻlgan standart RTX 5090 tomonidan oʻrnatilgan natijadan bir soniyadan koʻproq vaqtga tezroqdir.

Taʼkidlash joizki, RTX 5090D modeli asosan Xitoy bozori uchun moʻljallangan boʻlib, u AQShning eksport cheklovlariga moslashtirilgan variant hisoblanadi. Shunga qaramay, uning apparat qismi va dasturiy taʼminoti rekord darajadagi yuklamalarni koʻtara olishi NVIDIA arxitekturasining qay darajada moslashuvchanligini koʻrsatmoqda.

Biroq, NVIDIA erishgan 4 GGs natijasi raqobatchilar fonida biroz kamtarona koʻrinishi mumkin. Masalan, AMD kompaniyasining Navi 44 chipiga asoslangan Radeon RX 9060 XT videokartalari 4,5 GGs chastotadan ham yuqori koʻrsatkichlarda barqaror ishlay olishi maʼlum boʻlgan. Bu esa grafik chiplar bozorida chastota poygasi hali uzoq davom etishidan dalolat beradi.

Oʻzbekistonlik geymerlar va professional foydalanuvchilar uchun ushbu yangilik shuni anglatadiki, yaqin kelajakda renderlash va murakkab hisoblash ishlarida RTX 50 seriyasi misli koʻrilmagan tezlikni taqdim eta oladi. Hozircha bunday natijalarga faqat maxsus laboratoriya sharoitida erishilayotgan boʻlsa-da, seriyali modellar ham oʻzidan oldingi avlodlardan sezilarli darajada ustun boʻlishi kutilmoqda.

NVIDIAGeForce RTX 5090DTexnologiyaOverclockingGPU
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqdi: LongCat-2.0 taqdim etildiXitoy sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqdi: LongCat-2.0 taqdim etildiBugun, 08:29Acer kompaniyasi rekord darajadagi 1000 Hz chastotali Nitro XV273U F5 monitorini taqdim etdiAcer kompaniyasi rekord darajadagi 1000 Hz chastotali Nitro XV273U F5 monitorini taqdim etdiBugun, 05:57Apple kelasi yil boshida yangi iPad Pro va MacBook Pro modellarini taqdim etadiApple kelasi yil boshida yangi iPad Pro va MacBook Pro modellarini taqdim etadiBugun, 04:55Bending Spoons texnologiya bozorini hayratda qoldirdi: IPO’ning ilk kunida 40 foizlik oʻsishBending Spoons texnologiya bozorini hayratda qoldirdi: IPO’ning ilk kunida 40 foizlik oʻsishBugun, 03:57Bending Spoons texnologiya olamida shov-shuv koʻtardi: 18 milliard dollarlik IPOBending Spoons texnologiya olamida shov-shuv koʻtardi: 18 milliard dollarlik IPOBugun, 03:28Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: Tezkor va hamyonbop sunʼiy ongAnthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: Tezkor va hamyonbop sunʼiy ongBugun, 03:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi