Hindistonlik milliarder Microsoft Office’ga raqobatchi yaratish uchun 30 mln dollar tikdi

·0·Texno
Hindistonlik milliarder Microsoft Office’ga raqobatchi yaratish uchun 30 mln dollar tikdi

Hindistonlik taniqli tadbirkor Bhavin Turakhia sunʼiy intellektga asoslangan yangi avlod korporativ dasturiy taʼminotini yaratish maqsadida oʻz shaxsiy mablagʻlaridan 30 million dollar ajratdi. Uning Neo deb nomlangan yangi loyihasi Microsoft Office va Google Workspace kabi gigantlarga munosib muqobil boʻlishni koʻzlamoqda. Turakhia ushbu sarmoyani sunʼiy intellekt davridagi ish jarayonlarini tubdan oʻzgartirish uchun tikilgan katta garov deb hisoblamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Neo loyihasining asosiy gʻoyasi shundan iboratki, sunʼiy intellekt paydo boʻlguniga qadar yaratilgan dasturlarni shunchaki chat-botlar bilan boyitish yetarli emas. Tadbirkorning fikricha, ishchi dasturlar poydevoridan boshlab aynan sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan kelib chiqib qayta loyihalashtirilishi kerak. TechCrunch nashriga bergan intervyusida Turakhia bu holatni texnologik inqilob bilan qiyosladi.

“Agar siz iPhone yaratmoqchi boʻlsangiz, Nokia qismlarini olib, ularni qandaydir yoʻl bilan iPhone’ga aylantira olmaysiz”, — deydi 46 yoshli milliarder. Uning soʻzlariga koʻra, Microsoft va Google kabi kompaniyalar oʻzlarining eski tizimlariga sunʼiy intellektni qoʻshishda tarkibiy noqulayliklarga duch kelishmoqda, chunki ularning arxitekturasi bunga moslashmagan.

Neo loyihasining imkoniyatlari va afzalliklari

Joriy yilning aprel oyida ichki sinovdan oʻtkazila boshlangan Neo platformasi loyihalarni boshqarish, hujjatlar bilan ishlash, fayllarni saqlash va sunʼiy intellektni yagona ekotizimda birlashtiradi. Bu yerda sunʼiy intellekt shunchaki yordamchi emas, balki kundalik ishlarning faol ishtirokchisi sifatida namoyon boʻladi. Tizimning muhim jihati shundaki, u muayyan bir modelga bogʻlanib qolmagan (model-agnostic).

Bu korxonalarga bitta provayder bilan cheklanib qolmasdan, turli sunʼiy intellekt modellari (masalan, OpenAI yoki Anthropic mahsulotlari) oʻrtasida erkin almashish imkonini beradi. Turakhia oʻzining Directi, Radix va Zeta kabi muvaffaqiyatli loyihalarida boʻlgani kabi, Neo’ni ham dastlab oʻz mablagʻlari hisobidan moliyalashtirmoqda va tashqi investorlarni keyinchalik jalb qilishni rejalashtirgan.

Bozordagi shiddatli raqobat

Hozirda korporativ sunʼiy intellekt bozori texnologiya olamidagi eng raqobatbardosh sohalardan biriga aylangan. Microsoft, Google va Salesforce oʻz mahsulotlariga sunʼiy intellektni shiddat bilan integratsiya qilmoqda. Shu bilan birga, Notion va Superhuman kabi startaplar ham biznes jarayonlarini qayta shakllantirish poygasiga qoʻshilgan. Biroq, Turakhia bu bozorda hamma uchun joy yetarli ekaniga ishonchi komil.

Tadbirkorning taʼkidlashicha, korporativ dasturiy taʼminot bozori hech qachon “gʻolib hamma narsani oladi” tamoyili asosida ishlamagan. “Agar biz jahon bozorining atigi 2 foizidan 5 foizigacha boʻlgan ulushini qoʻlga kirita olsak ham, bu men shu paytgacha qurgan barcha kompaniyalardan kattaroq natija boʻladi”, — deya qoʻshimcha qildi u.

Oʻzbekiston bozorida ham korporativ boshqaruv tizimlariga boʻlgan talab ortib borayotganini hisobga olsa, Neo kabi moslashuvchan va sunʼiy intellektga asoslangan platformalar kelajakda mahalliy kompaniyalar uchun ham qiziqarli yechimga aylanishi mumkin. Hozircha loyiha rivojlanishning ilk bosqichida, biroq uning ortida turgan tajribali tadbirkor va katta sarmoya loyihaning istiqbolli ekanidan dalolat beradi.

NeoMicrosoft OfficeSunʼiy IntellektStartapTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotni oʻrganish xavf ostida: Millionlab sunʼiy yoʻldoshlar osmonni «koʻr» qilishi mumkinKoinotni oʻrganish xavf ostida: Millionlab sunʼiy yoʻldoshlar osmonni «koʻr» qilishi mumkinBugun, 10:52Ilon Mask mittigina mamont boqmoqchi: Gen muhandisligi moʻjizasi amalga oshishi mumkinIlon Mask mittigina mamont boqmoqchi: Gen muhandisligi moʻjizasi amalga oshishi mumkinBugun, 10:21NVIDIA GeForce RTX 5090D ilk bor 4 GGs chastota chegarasini zabt etdiNVIDIA GeForce RTX 5090D ilk bor 4 GGs chastota chegarasini zabt etdiBugun, 08:58Xitoy sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqdi: LongCat-2.0 taqdim etildiXitoy sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqdi: LongCat-2.0 taqdim etildiBugun, 08:29Acer kompaniyasi rekord darajadagi 1000 Hz chastotali Nitro XV273U F5 monitorini taqdim etdiAcer kompaniyasi rekord darajadagi 1000 Hz chastotali Nitro XV273U F5 monitorini taqdim etdiBugun, 05:57Apple kelasi yil boshida yangi iPad Pro va MacBook Pro modellarini taqdim etadiApple kelasi yil boshida yangi iPad Pro va MacBook Pro modellarini taqdim etadiBugun, 04:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi