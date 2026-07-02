Hindistonlik milliarder Microsoft Office’ga raqobatchi yaratish uchun 30 mln dollar tikdi
Hindistonlik taniqli tadbirkor Bhavin Turakhia sunʼiy intellektga asoslangan yangi avlod korporativ dasturiy taʼminotini yaratish maqsadida oʻz shaxsiy mablagʻlaridan 30 million dollar ajratdi. Uning Neo deb nomlangan yangi loyihasi Microsoft Office va Google Workspace kabi gigantlarga munosib muqobil boʻlishni koʻzlamoqda. Turakhia ushbu sarmoyani sunʼiy intellekt davridagi ish jarayonlarini tubdan oʻzgartirish uchun tikilgan katta garov deb hisoblamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Neo loyihasining asosiy gʻoyasi shundan iboratki, sunʼiy intellekt paydo boʻlguniga qadar yaratilgan dasturlarni shunchaki chat-botlar bilan boyitish yetarli emas. Tadbirkorning fikricha, ishchi dasturlar poydevoridan boshlab aynan sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan kelib chiqib qayta loyihalashtirilishi kerak. TechCrunch nashriga bergan intervyusida Turakhia bu holatni texnologik inqilob bilan qiyosladi.
“Agar siz iPhone yaratmoqchi boʻlsangiz, Nokia qismlarini olib, ularni qandaydir yoʻl bilan iPhone’ga aylantira olmaysiz”, — deydi 46 yoshli milliarder. Uning soʻzlariga koʻra, Microsoft va Google kabi kompaniyalar oʻzlarining eski tizimlariga sunʼiy intellektni qoʻshishda tarkibiy noqulayliklarga duch kelishmoqda, chunki ularning arxitekturasi bunga moslashmagan.
Neo loyihasining imkoniyatlari va afzalliklariJoriy yilning aprel oyida ichki sinovdan oʻtkazila boshlangan Neo platformasi loyihalarni boshqarish, hujjatlar bilan ishlash, fayllarni saqlash va sunʼiy intellektni yagona ekotizimda birlashtiradi. Bu yerda sunʼiy intellekt shunchaki yordamchi emas, balki kundalik ishlarning faol ishtirokchisi sifatida namoyon boʻladi. Tizimning muhim jihati shundaki, u muayyan bir modelga bogʻlanib qolmagan (model-agnostic).
Bu korxonalarga bitta provayder bilan cheklanib qolmasdan, turli sunʼiy intellekt modellari (masalan, OpenAI yoki Anthropic mahsulotlari) oʻrtasida erkin almashish imkonini beradi. Turakhia oʻzining Directi, Radix va Zeta kabi muvaffaqiyatli loyihalarida boʻlgani kabi, Neo’ni ham dastlab oʻz mablagʻlari hisobidan moliyalashtirmoqda va tashqi investorlarni keyinchalik jalb qilishni rejalashtirgan.
Bozordagi shiddatli raqobatHozirda korporativ sunʼiy intellekt bozori texnologiya olamidagi eng raqobatbardosh sohalardan biriga aylangan. Microsoft, Google va Salesforce oʻz mahsulotlariga sunʼiy intellektni shiddat bilan integratsiya qilmoqda. Shu bilan birga, Notion va Superhuman kabi startaplar ham biznes jarayonlarini qayta shakllantirish poygasiga qoʻshilgan. Biroq, Turakhia bu bozorda hamma uchun joy yetarli ekaniga ishonchi komil.
Tadbirkorning taʼkidlashicha, korporativ dasturiy taʼminot bozori hech qachon “gʻolib hamma narsani oladi” tamoyili asosida ishlamagan. “Agar biz jahon bozorining atigi 2 foizidan 5 foizigacha boʻlgan ulushini qoʻlga kirita olsak ham, bu men shu paytgacha qurgan barcha kompaniyalardan kattaroq natija boʻladi”, — deya qoʻshimcha qildi u.
Oʻzbekiston bozorida ham korporativ boshqaruv tizimlariga boʻlgan talab ortib borayotganini hisobga olsa, Neo kabi moslashuvchan va sunʼiy intellektga asoslangan platformalar kelajakda mahalliy kompaniyalar uchun ham qiziqarli yechimga aylanishi mumkin. Hozircha loyiha rivojlanishning ilk bosqichida, biroq uning ortida turgan tajribali tadbirkor va katta sarmoya loyihaning istiqbolli ekanidan dalolat beradi.
…