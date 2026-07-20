Yer orbitasida Saturn kabi halqalar paydo boʻlishi mumkin: Olimlar xavotirda

·35·Texno
Yer orbitasida Saturn kabi halqalar paydo boʻlishi mumkin: Olimlar xavotirda

Yaqin kelajakda Yer sayyorasi oʻzining tabiiy koʻrinishini butunlay oʻzgartirib, Saturn kabi yorqin halqalarga ega boʻlishi mumkin. Biroq, bu halqalar muz yoki changdan emas, balki yuz minglab sunʼiy yoʻldoshlardan iborat boʻladi. Astronomlar va koinot texnikasi boʻyicha mutaxassislar orbital maʼlumotlar markazlari hamda quyosh nuri qaytargichlarini yaratish loyihalari tungi osmon manzarasini radikal tarzda oʻzgartirib yuborishi haqida ogohlantirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda SpaceX, Blue Origin, Starcloud, Cowboy Space va Orbital kabi yirik kompaniyalar orbital maʼlumotlar markazlarini (data-center) yaratish ustida ishlamoqda. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu loyihalarni toʻliq amalga oshirish uchun koinotga bir milliondan ortiq sunʼiy yoʻldoshni uchirish talab etiladi. Bunga qoʻshimcha ravishda, Reflect Orbital kompaniyasi quyosh botgandan soʻng Yerning muayyan hududlarini yoritish uchun 50 mingta koʻzguli apparatlarni joylashtirishni rejalashtirgan.

Koinotdagi yorqin chiziq va uning oqibatlari

Birmingem universiteti astronavtika professori Hugh Lewisning tushuntirishicha, bunday qurilmalar asosan terminator chizigʻi — Yerning kunduzgi va tungi tomonlari chegarasi boʻylab joylashtiriladi. Bu hududda sunʼiy yoʻldoshlar deyarli uzluksiz quyosh energiyasini olishi mumkin, bu esa orbital serverlar uchun juda muhimdir. Agar ushbu rejalar amalga oshsa, osmonda bir yoʻnalishda harakatlanuvchi va bir tekislikda joylashgan ulkan yorqin chiziq paydo boʻladi.

Kanadadagi Rejayna universiteti astronomi Samantha Lawler boshchiligidagi guruh kompyuter modellashtirish yordamida SpaceX kompaniyasining Starmind, Blue Origin tomonidan ishlab chiqilgan Project Sunrise va Cowboy Space loyihalarining taʼsirini oʻrganib chiqdi. Tadqiqot natijalariga koʻra, sunʼiy obʼektlar shunchalik koʻpayib ketadiki, maʼlum soatlarda ular osmondagi koʻplab yulduzlardan ham yorqinroq va koʻproq koʻrina boshlaydi.

Ayniqsa, Reflect Orbital loyihasi katta xavotir uygʻotmoqda. Kompaniya allaqachon AQSH Federal aloqa komissiyasidan (FCC) 18x18 metrli koʻzguga ega Eärendil-1 tajriba apparatini uchirishga ruxsat olgan. Yevropa janubiy rasadxonasi hisob-kitoblariga koʻra, agar 50 mingta shunday koʻzgu orbitaga chiqarilsa, tungi osmonning yorqinligi 300 foizga oshadi. Bu esa yerdagi eng yirik teleskoplar ishini deyarli imkonsiz qilib qoʻyadi.

Amerika astronomiya jamiyati (AAS) ham FCC qarorini keskin tanqid qildi. Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy qaytarilgan quyosh nuri nafaqat ilmiy kuzatuvlarga xalaqit beradi, balki quyidagi xavflarni ham keltirib chiqaradi:

  • Uchuvchilar va haydovchilarning koʻzini qamashtirish orqali avariya holatlarini yuzaga keltirish;
  • Astronomik teleskop operatorlarining ishiga texnik xalaqit berish;
  • Tungi tabiat ekotizimining tabiiy ritmlarini buzish.
Shu tariqa, koinotni keng koʻlamda tijoriylashtirish va orbital infratuzilmani kengaytirish insoniyatning yulduzli osmon haqidagi tasavvurlarini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin. Olimlar bu borada xalqaro huquqiy normalarni ishlab chiqish va koinotni ifloslanishdan himoya qilish zarurligini taʼkidlamoqda.

KoinotSpaceXAstronomiyaSunʼiy YoʻldoshTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlariHonor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlariBugun, 16:20SpaceX raketasining boʻlagi 5-avgust kuni Oyga urilishi kutilmoqdaSpaceX raketasining boʻlagi 5-avgust kuni Oyga urilishi kutilmoqdaBugun, 15:58Apple kutilmagan qaror qabul qildi: Eng kuchli Extreme protsessorlari loyihasi yopildiApple kutilmagan qaror qabul qildi: Eng kuchli Extreme protsessorlari loyihasi yopildiBugun, 15:24Aviatsiya inqilobi: CFM samolyotlar yoqilgʻi sarfini 20 foizga kamaytiruvchi dvigatelni sinovdan oʻtkazmoqdaAviatsiya inqilobi: CFM samolyotlar yoqilgʻi sarfini 20 foizga kamaytiruvchi dvigatelni sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 14:55Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA/soat sigʻimli akkumulyator va Zeiss kamerasiVivo X300e taqdim etildi: 7200 mA/soat sigʻimli akkumulyator va Zeiss kamerasiBugun, 14:20Kosmik texnologiyalarda yangilik: Roskosmos 12 metrli ulkan antennani taqdim etdiKosmik texnologiyalarda yangilik: Roskosmos 12 metrli ulkan antennani taqdim etdiBugun, 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda