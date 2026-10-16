Xitoy politsiyasi Fuxi robotlarini xizmatga qabul qilishga tayyorlanmoqda (video)

·4·Texno
Xitoy politsiyasi Fuxi robotlarini xizmatga qabul qilishga tayyorlanmoqda (video)

Xitoy huquq-tartibot idoralari jamoat xavfsizligini ta’minlash va tartibsizliklarga qarshi kurashish uchun eng zamonaviy texnologiyalarni jalb etishda davom etmoqda. Mamlakatda maxsus tayoq (dubinka) hamda himoya qalqoni bilan qurollangan yangi turdagi robot-politsiyachilar sinovdan o‘tkazila boshlandi.

Yaponiyaning Kyodo axborot agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, inson qiyofasidagi (gumanoid) ushbu robotlar jamoat joylarida tartib o‘rnatish va real kuch ishlatish ko‘nikmalarini o‘zlashtirmoqda.

«Fuxi» gumanoidlari nimalarga qodir?

Sinov jarayonida ishtirok etayotgan «Fuxi» seriyali robotlarning asosiy funksional imkoniyatlari ochiqlandi:

  • Patrullik va shubhali shaxslar nazorati: Robotlar ko‘chalar va odamlar gavjum joylarda mustaqil ravishda patrullik qiladi hamda yuzni tanish va sun’iy intellekt kameralari yordamida shubhali shaxslarni zudlik bilan aniqlaydi;

  • Kuch ishlatish va to‘sish: Qo‘llariga rezina tayoq va politsiya qalqoni biriktirilgan mazkur androidlar huquqbuzarlarga zarba berish, qarshilik ko‘rsatganlarni qalqon bilan surib chiqarish va olomon bosimini to‘sish harakatlarini amalga oshira oladi;

  • Qurollangan kuchlar bilan integratsiya: Hozirda ushbu mashinalar dala va mashg‘ulot sinov bosqichida turibdi.

Inson va mashina birgalikda xizmat qiladi

Kelgusi rejalarga muvofiq, «Fuxi» robotlari an’anaviy politsiya xodimlarini to‘liq almashtirmaydi, balki ularning bevosita sherigiga aylanadi:

  • Birgalikdagi jangovar guruhlar: Kelajakda robotlarni qurollangan politsiya xodimlari bilan birgalikda xizmat o‘tashga va og‘ir vaziyatlarda oldingi safda turishga jalb qilish rejalashtirilgan;

  • Xavfsizlikni minimallashtirish: Mazkur yondashuv qurolli to‘qnashuvlar yoki ommaviy tartibsizliklar chog‘ida politsiya xodimlarining hayoti va sog‘lig‘iga tahdid soluvchi xatarlarni keskin kamaytirishga qaratilgan.

Xitoyning ushbu tajribasi kelajak shaharlarida xavfsizlik konsepsiyasi to‘liq robototexnika va sun’iy intellekt nazoratiga o‘tishi mumkinligidan dalolat beradi.

Fuxi gumanoidKyodo axborot agentligiXitoy huquq-tartibot idoralariXitoy politsiya robotlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdiUbtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi1 iyul 16:56Tesla Optimus robotlarini ommaviy ishlab chiqarish uchun butlovchi qismlar yetkazila boshlandiTesla Optimus robotlarini ommaviy ishlab chiqarish uchun butlovchi qismlar yetkazila boshlandi25 iyun 12:56Uber avtonom yetkazib berish bilan shugʻullanuvchi Serve Robotics kompaniyasidagi ulushini toʻliq sotib yubordiUber avtonom yetkazib berish bilan shugʻullanuvchi Serve Robotics kompaniyasidagi ulushini toʻliq sotib yubordi12 avgust 01:23BYD gumanoid robotlarini ilk bor ommaga namoyish etadiBYD gumanoid robotlarini ilk bor ommaga namoyish etadi7 avgust 15:12NVIDIA va Yaponiya hamkorligi: Sanoat robotlari uchun yangi AI davri boshlanmoqdaNVIDIA va Yaponiya hamkorligi: Sanoat robotlari uchun yangi AI davri boshlanmoqda20 iyul 02:28Gumanoid robotlar jangi: Agility Robotics Tesla zavodi yonida yangi markaz ochdiGumanoid robotlar jangi: Agility Robotics Tesla zavodi yonida yangi markaz ochdi18 iyul 01:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda