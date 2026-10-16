Xitoy politsiyasi Fuxi robotlarini xizmatga qabul qilishga tayyorlanmoqda (video)
Xitoy huquq-tartibot idoralari jamoat xavfsizligini ta’minlash va tartibsizliklarga qarshi kurashish uchun eng zamonaviy texnologiyalarni jalb etishda davom etmoqda. Mamlakatda maxsus tayoq (dubinka) hamda himoya qalqoni bilan qurollangan yangi turdagi robot-politsiyachilar sinovdan o‘tkazila boshlandi.
Yaponiyaning Kyodo axborot agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, inson qiyofasidagi (gumanoid) ushbu robotlar jamoat joylarida tartib o‘rnatish va real kuch ishlatish ko‘nikmalarini o‘zlashtirmoqda.
«Fuxi» gumanoidlari nimalarga qodir?
Sinov jarayonida ishtirok etayotgan «Fuxi» seriyali robotlarning asosiy funksional imkoniyatlari ochiqlandi:
Patrullik va shubhali shaxslar nazorati: Robotlar ko‘chalar va odamlar gavjum joylarda mustaqil ravishda patrullik qiladi hamda yuzni tanish va sun’iy intellekt kameralari yordamida shubhali shaxslarni zudlik bilan aniqlaydi;
Kuch ishlatish va to‘sish: Qo‘llariga rezina tayoq va politsiya qalqoni biriktirilgan mazkur androidlar huquqbuzarlarga zarba berish, qarshilik ko‘rsatganlarni qalqon bilan surib chiqarish va olomon bosimini to‘sish harakatlarini amalga oshira oladi;
Qurollangan kuchlar bilan integratsiya: Hozirda ushbu mashinalar dala va mashg‘ulot sinov bosqichida turibdi.
Inson va mashina birgalikda xizmat qiladi
Kelgusi rejalarga muvofiq, «Fuxi» robotlari an’anaviy politsiya xodimlarini to‘liq almashtirmaydi, balki ularning bevosita sherigiga aylanadi:
Birgalikdagi jangovar guruhlar: Kelajakda robotlarni qurollangan politsiya xodimlari bilan birgalikda xizmat o‘tashga va og‘ir vaziyatlarda oldingi safda turishga jalb qilish rejalashtirilgan;
Xavfsizlikni minimallashtirish: Mazkur yondashuv qurolli to‘qnashuvlar yoki ommaviy tartibsizliklar chog‘ida politsiya xodimlarining hayoti va sog‘lig‘iga tahdid soluvchi xatarlarni keskin kamaytirishga qaratilgan.
Xitoyning ushbu tajribasi kelajak shaharlarida xavfsizlik konsepsiyasi to‘liq robototexnika va sun’iy intellekt nazoratiga o‘tishi mumkinligidan dalolat beradi.
Izohlar 0
…