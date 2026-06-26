Digit robotlari ishlab chiqaruvchisi 2,5 milliard dollarlik baho bilan birjaga chiqadi

·31·Texno
Digit robotlari ishlab chiqaruvchisi 2,5 milliard dollarlik baho bilan birjaga chiqadi

Gumanoid robotlar texnologiyasi sohasida yetakchi hisoblangan AQSHning Agility Robotics kompaniyasi oʻz faoliyatida yangi davrga qadam qoʻymoqda. Kompaniya Churchill Capital Corp XI maxsus sotib olish kompaniyasi (SPAC) bilan birlashish orqali fond bozoriga chiqishini eʼlon qildi. Mazkur kelishuv doirasida ishlab chiqaruvchining umumiy qiymati 2,5 milliard dollarga baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu bitim Agility Robotics uchun 620 million dollardan ortiq yangi kapital jalb qilish imkonini beradi. Mablagʻlarning qariyb 200 million dollari yangi va mavjud institutsional investorlar tomonidan yoʻnaltiriladi. Kompaniya rahbariyati ushbu investitsiyalarni yangi avlod Digit v5 robotlarini ishlab chiqarishni kengaytirish, mavjud shartnomalarni bajarish va mijozlar bazasini koʻpaytirishga sarflashni rejalashtirgan.

Logistika va sanoatdagi inqilobiy qadam

Agility Robotics 2015-yilda Oregon shtati universiteti tadqiqotlari asosida tashkil etilgan boʻlib, uning asosiy mahsuloti — ikki oyoqli Digit gumanoid robotidir. Koʻplab prototiplardan farqli oʻlaroq, Digit allaqachon real sanoat sharoitlarida sinovdan oʻtgan va tijoriy loyihalarda qoʻllanilmoqda. Hozirda ushbu robotlar toʻqqizta yirik obʼyektda, jumladan, GXO logistika operatori, Toyota Motor Manufacturing Canada va Mercado Libre omborlarida faoliyat koʻrsatmoqda.

Kompaniyaning muvaffaqiyati ortida NVIDIA, Amazon va SoftBank Vision Fund 2 kabi texnologik gigantlarning qoʻllovi turibdi. Bu kabi yirik investorlarning qiziqishi gumanoid robototexnika bozori sunʼiy intellekt va sanoat avtomatizatsiyasining eng istiqbolli yoʻnalishi ekanligidan dalolat beradi.

  • Digit v5 robotlari uchun allaqachon 300 million dollardan ortiq buyurtmalar qabul qilingan;
  • 30 dan ortiq yirik kompaniyalar robotlarni oʻz ishlab chiqarish tizimiga joriy etishni oʻrganmoqda;
  • Yangi kapital ishlab chiqarish quvvatlarini bir necha barobar oshirishga xizmat qiladi.

Kelajak istiqbollari va bozordagi oʻrni

Agility Robotics bosh direktori Peggi Jonsonning taʼkidlashicha, gumanoid robotlar nafaqat mehnat resurslari yetishmovchiligini qoplash, balki taʼminot zanjiri barqarorligini oshirishda ham hal qiluvchi rol oʻynaydi. Robotlar ogʻir va bir xil takrorlanadigan ishlarni bajarish orqali insonlar uchun xavfsizroq ish muhitini yaratishga yordam beradi.

Birjaga chiqish jarayoni yakunlangach, kompaniya aksiyalari AGLT tiker ostida savdoga chiqariladi. Hozircha listing qaysi birjada amalga oshirilishi ochiqlanmagan boʻlsa-da, bu voqea butun robototexnika sanoati uchun muhim signal hisoblanadi. iXBT.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu qadam sunʼiy intellektga asoslangan jismoniy tizimlarning ommalashishini tezlashtiradi.

Gumanoid robotlarning ommaviy ishlab chiqarilishi va birjada kotirovka qilinishi, ushbu texnologiyaning laboratoriya loyihasidan toʻliqqonli biznes modeliga aylanganini koʻrsatmoqda. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham kelajakda bunday avtomatlashtirilgan tizimlar logistika samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

Agility RoboticsDigitRobototexnikaSunʼiy IntellektInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Asus dunyodagi eng qimmat mini-kompyuterini taqdim etdi: Narxi elektromobil bilan tengAsus dunyodagi eng qimmat mini-kompyuterini taqdim etdi: Narxi elektromobil bilan tengBugun, 21:27Sunʼiy intellekt poygasida yangi davr: AQSH hukumati GPT-5.6 va boshqa modellarni nazoratga olmoqdaSunʼiy intellekt poygasida yangi davr: AQSH hukumati GPT-5.6 va boshqa modellarni nazoratga olmoqdaBugun, 21:25TikTok shunchaki ijtimoiy tarmoq boʻlishdan toʻxtamoqda: Platforma “super ilova”ga aylanadiTikTok shunchaki ijtimoiy tarmoq boʻlishdan toʻxtamoqda: Platforma “super ilova”ga aylanadiBugun, 21:22Xprize asoschisi global kuzatuv tarafdori: "Odamlar kuzatilganda oʻzini yaxshi tutadi"Xprize asoschisi global kuzatuv tarafdori: "Odamlar kuzatilganda oʻzini yaxshi tutadi"Bugun, 20:59Rossiyada yangi avlod 2ES11 «Orlets» elektrovozi sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdiRossiyada yangi avlod 2ES11 «Orlets» elektrovozi sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 19:54Vivo X Fold 6 taqdim etildi: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP Zeiss kamerasiga ega flagmanVivo X Fold 6 taqdim etildi: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP Zeiss kamerasiga ega flagmanBugun, 19:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi