Digit robotlari ishlab chiqaruvchisi 2,5 milliard dollarlik baho bilan birjaga chiqadi
Gumanoid robotlar texnologiyasi sohasida yetakchi hisoblangan AQSHning Agility Robotics kompaniyasi oʻz faoliyatida yangi davrga qadam qoʻymoqda. Kompaniya Churchill Capital Corp XI maxsus sotib olish kompaniyasi (SPAC) bilan birlashish orqali fond bozoriga chiqishini eʼlon qildi. Mazkur kelishuv doirasida ishlab chiqaruvchining umumiy qiymati 2,5 milliard dollarga baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu bitim Agility Robotics uchun 620 million dollardan ortiq yangi kapital jalb qilish imkonini beradi. Mablagʻlarning qariyb 200 million dollari yangi va mavjud institutsional investorlar tomonidan yoʻnaltiriladi. Kompaniya rahbariyati ushbu investitsiyalarni yangi avlod Digit v5 robotlarini ishlab chiqarishni kengaytirish, mavjud shartnomalarni bajarish va mijozlar bazasini koʻpaytirishga sarflashni rejalashtirgan.
Logistika va sanoatdagi inqilobiy qadamAgility Robotics 2015-yilda Oregon shtati universiteti tadqiqotlari asosida tashkil etilgan boʻlib, uning asosiy mahsuloti — ikki oyoqli Digit gumanoid robotidir. Koʻplab prototiplardan farqli oʻlaroq, Digit allaqachon real sanoat sharoitlarida sinovdan oʻtgan va tijoriy loyihalarda qoʻllanilmoqda. Hozirda ushbu robotlar toʻqqizta yirik obʼyektda, jumladan, GXO logistika operatori, Toyota Motor Manufacturing Canada va Mercado Libre omborlarida faoliyat koʻrsatmoqda.
Kompaniyaning muvaffaqiyati ortida NVIDIA, Amazon va SoftBank Vision Fund 2 kabi texnologik gigantlarning qoʻllovi turibdi. Bu kabi yirik investorlarning qiziqishi gumanoid robototexnika bozori sunʼiy intellekt va sanoat avtomatizatsiyasining eng istiqbolli yoʻnalishi ekanligidan dalolat beradi.
- Digit v5 robotlari uchun allaqachon 300 million dollardan ortiq buyurtmalar qabul qilingan;
- 30 dan ortiq yirik kompaniyalar robotlarni oʻz ishlab chiqarish tizimiga joriy etishni oʻrganmoqda;
- Yangi kapital ishlab chiqarish quvvatlarini bir necha barobar oshirishga xizmat qiladi.
Kelajak istiqbollari va bozordagi oʻrniAgility Robotics bosh direktori Peggi Jonsonning taʼkidlashicha, gumanoid robotlar nafaqat mehnat resurslari yetishmovchiligini qoplash, balki taʼminot zanjiri barqarorligini oshirishda ham hal qiluvchi rol oʻynaydi. Robotlar ogʻir va bir xil takrorlanadigan ishlarni bajarish orqali insonlar uchun xavfsizroq ish muhitini yaratishga yordam beradi.
Birjaga chiqish jarayoni yakunlangach, kompaniya aksiyalari AGLT tiker ostida savdoga chiqariladi. Hozircha listing qaysi birjada amalga oshirilishi ochiqlanmagan boʻlsa-da, bu voqea butun robototexnika sanoati uchun muhim signal hisoblanadi. iXBT.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu qadam sunʼiy intellektga asoslangan jismoniy tizimlarning ommalashishini tezlashtiradi.
Gumanoid robotlarning ommaviy ishlab chiqarilishi va birjada kotirovka qilinishi, ushbu texnologiyaning laboratoriya loyihasidan toʻliqqonli biznes modeliga aylanganini koʻrsatmoqda. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham kelajakda bunday avtomatlashtirilgan tizimlar logistika samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.
…