Xitoyda faqat gumanoid robotlardan iborat K-pop qizlar guruhi yaratilmoqda (video)
Xitoydagi mahalliy musiqa va konsert agentligi — G-DRAGON robototexnika sohasining yetakchilaridan biri bo‘lgan Unitree Robotics kompaniyasi bilan hamkorlikda noodatiy loyihaga qo‘l urdi. Tomonlar barcha a’zolari to‘liq gumanoid robotlardan iborat bo‘lgan K-pop qizlar guruhini tashkil etmoqda.
Gonkongdagi ilk chiqish va 2027 yilgi debyut
Loyiha doirasida e’lon qilingan maxsus videolavhada robot-ijrochilarning sahna harakatlari va xoreografiyasi namoyish etilgan. Xususan, gumanoid robotlar 16 noyabr kuni Gonkongda bo‘lib o‘tgan MACH 33 moda namoyishida musiqa sadolari ostida raqsga tushib, tomoshabinlar e’tiborini tortgan.
Yangi robotlar guruhining rasmiy debyuti 2027 yil yanvar oyiga rejalashtirilgan.
Loyihaning asosiy tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Loyiha tashabbuskorlari
G-DRAGON (musiqa va konsert agentligi) hamda Unitree Robotics
Guruh konsepsiyasi
Barcha a’zolari gumanoid robotlardan iborat K-pop qizlar guruhi
Ilk ommaviy namoyish
16 noyabr kuni Gonkongda o‘tkazilgan MACH 33 moda namoyishida raqs ijro etishdi
Rasmiy debyut sanasi
2027 yil yanvar oyi
Sizningcha, gumanoid robotlardan iborat musiqiy guruhlar kelajakda haqiqiy san’atkorlar va K-pop yulduzlari bilan sahnada raqobatlasha oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va texnologiyalar, sun’iy intellekt hamda shou-biznes olamidagi eng g‘aroyib yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…