BYD gumanoid robotlarini ilk bor ommaga namoyish etadi
Xitoyning elektromobil ishlab chiqaruvchi giganti BYD avgust oyida ilk gumanoid robotlarini Di Space ko'rgazma markazida jamoatchilikka namoyish etadi. Tashrif buyuruvchilar robotlarning imkoniyatlarini kuzatib, ular bilan muloqot qilishlari mumkin bo'ladi. Dastlab robotlar BYD'ning ishlab chiqarish korxonalarida detallarni tashish, avtomobillarni yig'ishga yordam berish, mahsulot sifatini nazorat qilish va ichki logistika ishlarini avtomatlashtirishda sinovdan o'tkaziladi.
Xitoyning elektromobil ishlab chiqaruvchi giganti BYD avgust oyida o‘zining ilk gumanoid robotlarini jamoatchilikka taqdim etadi. Namoyish kompaniyaning Di Space ko‘rgazma markazida bo‘lib o‘tadi va tashrif buyuruvchilar robotlarning imkoniyatlarini bevosita kuzatish, shuningdek, ular bilan muloqot qilish imkoniga ega bo‘ladi.
Dastlab ushbu robotlar BYD'ning o‘z ishlab chiqarish korxonalarida sinovdan o‘tkaziladi. Ular detallarni tashish, avtomobillarni yig‘ish jarayonida yordam berish, mahsulot sifatini nazorat qilish hamda ichki logistika ishlarini avtomatlashtirish kabi vazifalarni bajarishi rejalashtirilgan. Bu orqali kompaniya sun’iy intellekt va robototexnika yechimlarini real ishlab chiqarish sharoitida sinab ko‘rishni maqsad qilgan.
Mutaxassislar fikricha, agar gumanoid robotlar amaliyotda o‘z samaradorligini namoyon etsa, ularning qo‘llanilish doirasi sezilarli darajada kengayishi mumkin. Kelgusida bunday robotlardan omborlar, shifoxonalar, mehmonxonalar, savdo markazlari, qurilish maydonlari hamda uy-ro‘zg‘or ishlarida foydalanish rejalashtirilmoqda.
So‘nggi yillarda Tesla, Figure AI va Unitree kabi kompaniyalar ham gumanoid robotlar ustida faol ish olib bormoqda. BYD'ning ushbu loyihasi esa kompaniyaning elektromobillardan tashqari sun’iy intellekt va robototexnika sohasidagi raqobatini yanada kuchaytirishi kutilmoqda.
…