Gumanoid robotlar jangi: Agility Robotics Tesla zavodi yonida yangi markaz ochdi

·13·Texno
Gumanoid robotlar jangi: Agility Robotics Tesla zavodi yonida yangi markaz ochdi

Robototexnika olamida raqobat yangi bosqichga chiqmoqda. Agility Robotics kompaniyasi Kaliforniyaning Fremont shahrida oʻzining gumanoid robotlarini oʻqitish va sinovdan oʻtkazishga moʻljallangan 60 000 kvadrat futlik yirik majmuani ishga tushirdi. Eʼtiborlisi, ushbu obʼyekt Tesla kompaniyasining Optimus robotlarini ishlab chiqarishni rejalashtirayotgan zavodidan bir necha kilometr uzoqlikda joylashgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Elon Musk Optimus loyihasini kompaniya tarixidagi eng yirik mahsulot boʻlishini bashorat qilayotgan bir paytda, Agility Robotics allaqachon real daromad keltirayotgan mahsulotga ega. Kompaniyaning Digit deb nomlangan roboti bugungi kunda Amazon, GXO va Toyota kabi gigantlarning omborlarida yuk tashish va logistika jarayonlarida muvaffaqiyatli qoʻllanilmoqda. TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, kompaniya hozirda 300 million dollarlik shartnomalar portfelini shakllantirib ulgurgan.

Amaliy tajriba va xavfsizlik masalalari

Agility Robotics bosh direktori Peggy Johnsonning soʻzlariga koʻra, Tesla kabi raqobatchining yaqin atrofda boʻlishi soha rivoji uchun ijobiy holatdir. Uning taʼkidlashicha, Agility allaqachon tijoriylashuv bosqichidan oʻtgan va robotlarni sanoat korxonalarining IT-infratuzilmasiga integratsiya qilish hamda xavfsizlik standartlariga moslashtirish boʻyicha katta tajriba toʻplagan.

Kompaniya asoschilaridan biri Damion Shelton robototexnikada sunʼiy intellektning oʻrni haqida gapirar ekan, xavfsizlik masalalariga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, robotlarning harakatlanish xavfsizligi va tormoz tizimlari kabi muhim funksiyalari generativ sunʼiy intellekt (AI) nazoratida boʻlmasligi kerak. "Siz xavfsizlik masalalarida AI kabi 'ijodkorlik' qilishingiz shart emas, bu tizimlar qatʼiy algoritmlar asosida ishlashi lozim", deydi Shelton.

Sunʼiy intellekt va kelajak istiqbollari

Shunga qaramay, Agility Robotics generativ sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan robotlarni keng koʻlamda dasturlashda foydalanmoqda. Robot bajarishi mumkin boʻlgan vazifalar koʻlami juda keng, biroq ularning har birini qoʻlda dasturlash uchun muhandislar yetishmaydi. ChatGPT kabi texnologiyalar asosidagi AI modellari aynan shu muammoni hal qilib, robotlarga yangi koʻnikmalarni tezroq oʻrgatish imkonini beradi.

Bugungi kunda Agility Robotics quyidagi yutuqlari bilan faxrlanadi:

  • GXO logistika markazida Digit robotlari 100 000 dan ortiq yuk qutilarini muvaffaqiyatli tashigan;
  • Kompaniya joriy yilda birjada ochiq savdoga chiqadigan ilk gumanoid robot ishlab chiqaruvchisi boʻlishni rejalashtirmoqda;
  • Amazon va Toyota kabi global brendlar bilan hamkorlik oʻrnatilgan.
Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun bunday texnologiyalar hozircha uzoq kelajak boʻlib tuyulishi mumkin, biroq global logistika zanjirining avtomatlashishi kelajakda ombor xoʻjaligi va ishlab chiqarish standartlarini butunlay oʻzgartirishi shubhasiz. Agility Robotics va Tesla oʻrtasidagi bu raqobat robotlarning kundalik hayotimizga kirib kelishini yanada tezlashtiradi.

Agility RoboticsTeslaOptimusDigitRobototexnika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Federal qidiruv byurosi NVIDIA va Google texnologiyalari asosida oʻz superkompyuterini yaratadiAQSH Federal qidiruv byurosi NVIDIA va Google texnologiyalari asosida oʻz superkompyuterini yaratadiBugun, 01:51Sunʼiy intellekt poygasi smartfon bozoriga zarba berdi: Narxlar oshishi kutilmoqdaSunʼiy intellekt poygasi smartfon bozoriga zarba berdi: Narxlar oshishi kutilmoqdaBugun, 01:29AMD yangi Radeon videokartalari uchun 8 karrali kadrlar generatsiyasini sinovdan oʻtkazmoqdaAMD yangi Radeon videokartalari uchun 8 karrali kadrlar generatsiyasini sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 01:28Intel kompaniyasining navbatdagi inqilobiy Nova Lake protsessorlari kechikadigan boʻldiIntel kompaniyasining navbatdagi inqilobiy Nova Lake protsessorlari kechikadigan boʻldiBugun, 00:56Apple va Google’ga sunʼiy intellekt orqali kiyimni "yechib tashlaydigan" ilovalarni oʻchirish buyurildiApple va Google’ga sunʼiy intellekt orqali kiyimni "yechib tashlaydigan" ilovalarni oʻchirish buyurildiBugun, 00:53Atom energetikasida yangi davr: Valar Atomics kompaniyasi 6 milliard dollarga baholanmoqdaAtom energetikasida yangi davr: Valar Atomics kompaniyasi 6 milliard dollarga baholanmoqdaBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi