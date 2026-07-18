Gumanoid robotlar jangi: Agility Robotics Tesla zavodi yonida yangi markaz ochdi
Robototexnika olamida raqobat yangi bosqichga chiqmoqda. Agility Robotics kompaniyasi Kaliforniyaning Fremont shahrida oʻzining gumanoid robotlarini oʻqitish va sinovdan oʻtkazishga moʻljallangan 60 000 kvadrat futlik yirik majmuani ishga tushirdi. Eʼtiborlisi, ushbu obʼyekt Tesla kompaniyasining Optimus robotlarini ishlab chiqarishni rejalashtirayotgan zavodidan bir necha kilometr uzoqlikda joylashgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Elon Musk Optimus loyihasini kompaniya tarixidagi eng yirik mahsulot boʻlishini bashorat qilayotgan bir paytda, Agility Robotics allaqachon real daromad keltirayotgan mahsulotga ega. Kompaniyaning Digit deb nomlangan roboti bugungi kunda Amazon, GXO va Toyota kabi gigantlarning omborlarida yuk tashish va logistika jarayonlarida muvaffaqiyatli qoʻllanilmoqda. TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, kompaniya hozirda 300 million dollarlik shartnomalar portfelini shakllantirib ulgurgan.
Amaliy tajriba va xavfsizlik masalalariAgility Robotics bosh direktori Peggy Johnsonning soʻzlariga koʻra, Tesla kabi raqobatchining yaqin atrofda boʻlishi soha rivoji uchun ijobiy holatdir. Uning taʼkidlashicha, Agility allaqachon tijoriylashuv bosqichidan oʻtgan va robotlarni sanoat korxonalarining IT-infratuzilmasiga integratsiya qilish hamda xavfsizlik standartlariga moslashtirish boʻyicha katta tajriba toʻplagan.
Kompaniya asoschilaridan biri Damion Shelton robototexnikada sunʼiy intellektning oʻrni haqida gapirar ekan, xavfsizlik masalalariga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, robotlarning harakatlanish xavfsizligi va tormoz tizimlari kabi muhim funksiyalari generativ sunʼiy intellekt (AI) nazoratida boʻlmasligi kerak. "Siz xavfsizlik masalalarida AI kabi 'ijodkorlik' qilishingiz shart emas, bu tizimlar qatʼiy algoritmlar asosida ishlashi lozim", deydi Shelton.
Sunʼiy intellekt va kelajak istiqbollariShunga qaramay, Agility Robotics generativ sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan robotlarni keng koʻlamda dasturlashda foydalanmoqda. Robot bajarishi mumkin boʻlgan vazifalar koʻlami juda keng, biroq ularning har birini qoʻlda dasturlash uchun muhandislar yetishmaydi. ChatGPT kabi texnologiyalar asosidagi AI modellari aynan shu muammoni hal qilib, robotlarga yangi koʻnikmalarni tezroq oʻrgatish imkonini beradi.
Bugungi kunda Agility Robotics quyidagi yutuqlari bilan faxrlanadi:
- GXO logistika markazida Digit robotlari 100 000 dan ortiq yuk qutilarini muvaffaqiyatli tashigan;
- Kompaniya joriy yilda birjada ochiq savdoga chiqadigan ilk gumanoid robot ishlab chiqaruvchisi boʻlishni rejalashtirmoqda;
- Amazon va Toyota kabi global brendlar bilan hamkorlik oʻrnatilgan.
…